Cận cảnh nhan sắc của 'người đẹp dao kéo' khiến Ngô Diệc Phàm 'mê mệt' đến mức 'lụi' tàn sự nghiệp đồ sộ

Sao quốc tế 23/07/2021 10:05

Có thể nói, dù chỉ mới 19 tuổi, Đô Mỹ Trúc đã sở hữu một nhan sắc lộng lẫy không kém gì các minh tinh nổi tiếng. Điều này có thể minh chứng cho lý do vì sao Ngô Diệc Phàm lại mê mệt người đẹp này.

Đô Mỹ Trúc sinh ngày 18/11/2002, hiện là sinh viên của trường Đại học Truyền Thông Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ngoài việc nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò một hot girl, Đô Mỹ Trúc còn được biết đến như một người mẫu ảnh với chiều cao hơn 1,7m và là một bà chủ shop thời trang online.

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Nàng hot girl cứ Trung Đô Mỹ Trúc là một nhân vật có sức ảnh hưởng trên MXH nước này - Ảnh: Weibo

Tuy vậy, có nhiều tin đồn cho rằng, cô nàng hot girl 10x này có một gia thế "không phải dạng vừa đâu". Nhưng dù cho lời đồn kia có thật hay không, chính chủ vẫn chưa từng 1 lần lên tiếng xác nhận.

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Có nhiều tin đồn Đô Mỹ Trúc có gia thế 'khủng' chống lưng - Ảnh: Weibo

Trước khi "bốc phốt" Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc được nhiều người dùng mạng xã hội đặt biệt danh là nàng hot girl có "mặt phụ huynh còn body thì phụ huynh".

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Body của Đô Mỹ Trúc vô cùng bốc lửa - Ảnh: Weibo

Lý giải cho biệt danh trên, Đô Mỹ Trúc vốn có một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, ngây thơ nhưng vóc dáng lại vô cùng bốc lửa, vòng nào ra vòng ấy lại còn sở hữu đôi chân dài thon thả và làn da trắng không tì vết.

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Đôi chân dài thẳng tắp là một trong những ưu điểm về nhan sắc của Đô Mỹ Trúc - Ảnh: Weibo

Ngoài việc có một vẻ ngoài thu hút người khác, Đô Mỹ Trúc còn rất biết ăn mặc và làm đẹp. Những bức ảnh mà cô nàng đăng lên trang cá nhân đều thu về lượt tương tác vô cùng "khủng", khiến cô trở thành một trong những thỏi nam châm hút fan nhất nhì MXH Trung Quốc.

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Người đẹp 10x có gu ăn mặc rất thời thượng - Ảnh: Weibo

Nhờ lợi thế nhan sắc, Đô Mỹ Trúc nhanh chóng thu về một lượng lớn người theo dõi và sự nghiệp bán hàng online cũng lên như diều gặp gió.

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Nhờ nhan sắc vượt trội, Đô Mỹ Trúc sở hữu lượng fan hùng hậu trên MXH - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, cư dân mạng xứ Trung đã tìm ra một bức ảnh được cho là Đô Mỹ Trúc của vài năm trước. Trong bức ảnh, Đô Mỹ Trúc có nhiều phần không giống với hiện tại cho lắm. Mắt của cô nàng không hề to và mũi cũng không quá cao lại còn có khuyết điểm to bè ra 2 bên. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Đô Mỹ Trúc đã bí mật phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc đỉnh cao như hiện tại.

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Đô Mỹ Trúc thời chưa PTTM có nhan sắc khá bình thường so với hiện tại - Ảnh: Weibo

Thời gian gần đây, Đô Mỹ Trúc trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu của truyền thông nhờ công "vạch mặt" Ngô Diệc Phàm. Qua đó, nàng hot girl sinh năm 2002 đã được công chúng khen ngợi vì đã dũng cảm chống lại một ngôi sao tầm cỡ quốc gia như Kris Wu. Nhờ vậy, nhiều nạn nhân khác của anh ta cũng có thể lên tiếng sau thời gian dài im lặng và công chúng có cái nhìn rõ hơn về 1 người nổi tiếng vốn là sói nhưng lại "đội lốt" cừu non.

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Đô Mỹ Trúc từ hot girl thành anh hùng sau khi 'vạch mặt' Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Weibo

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã bị phong sát trên toàn Trung Quốc, các tác phẩm từ phim đến âm nhạc đều bị gỡ bỏ khỏi tất cả các nền tảng phát sóng. Tuy vậy, vụ kiện giữa anh và hot girl Đô Mỹ Trúc vẫn chưa đến hồi kết, công chúng vẫn đang "nín thở" chờ đợi.

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