Lộ gia thế khủng của Ngô Diệc Phàm: Được thành viên giới Kinh Khuyên o bế, có ông nội tỷ phú nổi tiếng đất Hương Cảng 'chống lưng'?

Sao quốc tế 20/07/2021 11:46

Trong khi loạt drama của Ngô Diệc Phàm vẫn chưa đi đến hồi kết, lý lịch chồng chéo của nam ca sĩ bất ngờ bị đào lại. Trong đó, thông tin anh chính là cháu trai của vị tỷ phú giàu nhất Hồng Kông bất ngờ nhận được nhiều quan tâm.

Ngô Diệc Phàm là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, trong suốt gần 1 thập kỷ hoạt động, danh tiếng của anh chàng chưa bao giờ hạ nhiệt. Sau khi "dứt áo ra đi" khỏi nhóm nhạc Hàn Quốc EXO vào năm 2014 và tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc, độ nổi tiếng của Ngô Diệc Phàm càng lên như diều gặp gió.

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Ngô Diệc Phàm có một sự nghiệp thành công vượt trội trước khi drama tình ái nổ ra - Ảnh: Internet

Khác với nhiều nghệ sĩ phải đi lên từ những bước đầu tiên, do có sẵn danh tiếng khi hoạt động ở Hàn Quốc cộng thêm khuôn mặt điển trai, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng trở thành một trong "tứ đại lưu lượng" (ý chỉ bốn nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất, tạo hiệu ứng và có sức ảnh hưởng nhất) bên cạnh Lý Dịch Phong, Dương Dương và đồng đội cũ Lộc Hàm.

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Ngô Diệc Phàm từng là 1 trong 'tứ đại lưu lượng' của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Một trong những cái tên tác động mạnh nhất vào sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính là Từ Tịnh Lôi. Trong làng giải trí Trung Quốc, Từ Tịnh Lôi là tên tuổi thuộc hàng top những nghệ sĩ quyền lực nhất và là thành viên giới Kinh Khuyên (giới văn nghệ sĩ Bắc Kinh), không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bà chính là người đã dẫn dắt Ngô Diệc Phàm vào con đường diễn xuất làm danh tiếng của anh tăng thêm nhiều lần.

Vốn là một rapper tài năng, Ngô Diệc Phàm bên cạnh những bản hit như Like That, July, Bát Mì Lớn, Nhị Tam… thì sự nghiệp diễn xuất của chàng nghệ sỹ họ Ngô cũng không phải chuyện đùa. Tuy bị chê là có diễn xuất thảm họa, Ngô Diệc Phàm vẫn đảm nhận các vai diễn lớn từ các dự án phim siêu nổi tiếng như Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây (đóng cặp với Lưu Diệc Phi), Tây Du Ký Mối Tình Ngoại Truyện 2 (Châu Tinh Trì sản xuất) và gần đây nhất là Thanh Trâm Hành - dự án trọng điểm của Đằng Tấn nhưng có lẽ sẽ không bao giờ được ra mắt bởi scandal của nam chính.

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Thanh Trâm Hành đang đứng trước nguy cơ sẽ mãi mãi không thể công chiếu bởi scandal của nam chính Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Internet

Có thể nói, ở Trung Quốc, nơi mà cánh tay của "ông lớn" SM chẳng thể vươn tới, sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm như được chắp thêm đôi cánh. Sự nghiệp hiện tại của anh là ao ước của nhiều người, nhiều nghệ sĩ dù đã nỗ lực trong suốt vài chục năm chưa chắc có được nhiều thứ như anh chàng bây giờ đang sở hữu.

Vì hoạt động liên tục suốt gần 10 năm luôn thuận lợi, Ngô Diệc Phàm được đồn đoán có một thế lực lớn chống lưng cho anh chàng. Cụ thể, có thông tin anh chàng chính là cháu trai của "tỷ phú giàu nhất Hồng Kông" Lý Gia Thành vì tên khai sinh của anh là Lý Gia Hằng. Vì cha mẹ ly hôn, anh đổi tên thành họ Ngô nên ít người nhận ra thân thế thật của anh. Tuy nhiên, lời đồn này vẫn mãi chỉ là lời đồn vì chưa có ai xác minh thực hư.

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Nhiều thông tin bên lề cho biết, Ngô Diệc Phàm chính là cháu của Lý Gia Thành - Ảnh: Internet

Tuy vậy, nghi vấn Ngô Diệc Phàm xuất thân từ một gia đình giàu có không phải là không có lý do. Từ những ngày đầu debut với EXO, khi chỉ là một tân binh chưa có nhiều thu nhập, anh chàng đã sở hữu Black card trong "truyền thuyết". Đây là chiếc thẻ tín dụng được sở hữu riêng bởi giới siêu giàu. Chủ nhân của chiếc thẻ có những đặc quyền riêng như giảm giá, ưu đãi, dịch vụ cao cấp,...

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Chiếc Black card quyền lực mà nam ca sĩ họ Ngô sở hữu từ những ngày đầu hoạt động - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Ngô Diệc Phàm còn được biết đến là một người chuyên sưu tầm các xế hộp hạng sang. Trong gara của anh, có thể kể đến nhiều mẫu xe nổi tiếng đến từ các nhãn hiệu như Land Rover, Maserati, Porsche, Ferrari… Một trong số chúng còn là phiên bản giới hạn.

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Ngô Diệc Phàm có một bộ sưu tập xe hơi khổng lồ - Ảnh: Internet
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Những chiếc siêu xe đều đến từ các thương hiệu sang chảnh bậc nhất -  Ảnh: Weibo
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Ngô Diệc Phàm bên cạnh một trong những chiếc xế hộp cao cấp của mình - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đang là nhân vật chính trong vụ bốc phốt tập thể chấn động làng giải trí hoa ngữ. Nhiều cư dân mạng đứng trước thông tin về gia thế khủng của anh đã đặt ra nghi vấn rằng liệu lần này anh chàng có may mắn tẩy trắng, "trở mình" như suốt gần 1 thập kỷ qua anh đã làm hay không.

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