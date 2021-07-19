Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi

Sao quốc tế 19/07/2021 05:52

Ngô Diệc Phàm cái tên không xa lạ với nhiều người, một Idol xứ Trung từng gây tiếng vang lớn ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Khi anh từng là thành viên của nhóm nhạc EXO đình đám nhất nhì xứ Hàn. Anh chàng càng nổi tiếng thì những thị phi, scandal về tình ái của nam ca sĩ cũng từ kéo theo.

Không ít lần những lùm xùm về tình ái của nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông của xứ Trung. Những lần anh chàng dính nghi án cặp kè với các thiếu nữ vị thành niên. Những tác phẩm nghệ thuật anh cống hiến cũng không bằng các scandal anh tạo nên.

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Scandal tình ái của Ngô Diệc Phàm dài như một trang sử. Ảnh: Internet

Tình trường dài như một trang sử

Mới đây bạn gái cũ của nam ca sĩ đã tốt anh chàng “xâm hại tình dục” khi cô mới 17 tuổi. Chia sẻ về câu chuyện này, ngay lập tức dân mạng quay lưng chỉ mũi nhọn về anh. Cô gái có tên là Đỗ Mỹ Trúc, cô là một hot girl của xứ Trung. Mỹ nữ đã đến nhà riêng của Ngô Diệc Phàm đã bị chuốc say và sau đó không còn nhớ gì nữa. Sau khi chuyện đó xảy ra anh chàng đã có những lời hứa hẹn sẽ đưa cô về ra mắt gia đình, sẽ bảo vệ chăm sóc cô. Nhưng chưa được bao lâu thì cô bị “đá”. Ngô Diệc Phàm đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với cô nàng khiến Mỹ Trúc rơi vào trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến việc này là anh chàng đã có đối tượng mới và đang hẹn hò với cô gái khác.

Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 2
Chân dung cô gái Đỗ Mỹ Trúc tố nam ca sĩ Ngô Diệc Phàm bội bạc. Ảnh: Internet
Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Trúc tố Ngô Diệc Phàm bắt cá nhiều tay với các cô gái. Ảnh: Internet

Cô còn tiết lộ, Ngô Diệc Phàm và bạn bè có một nhóm chat riêng. Họ sẽ gửi hình ảnh của những cô gái xinh đẹp và gọi đến để tới “vui vẻ” cùng. Nhưng đặc điểm chung là “những cô gái này chỉ sinh sau năm 2000, họ không khác gì món hàng của họ.” Đỗ Mỹ Trúc chia sẻ.

Đỗ Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ tháng 12/2020. Họ không công khai tình cảm vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Trúc còn có ba cô bạn thân đứng ra vạch trần nhân cách thật của anh là Lý Bắc Bình, Tống Xán Xán và Tương Vận Khiết.

Tháng 12/2019, còn có tin đồn anh chàng cặp kề với một cô gái và dẫn đến trình trạng buộc cô nàng phải phá thai. Một người tự xưng là bạn thân của cô nàng này đã tố anh chàng là kẻ bội bạc, gã đàn ông tồi tệ. Năm đó cô gái chỉ mới 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2. Cô nàng còn là “mỹ nữ trọc phú” có gia thế giàu có, chứ không phải là hot girl mạng như báo giới đồn thổi. Trong thời gian cả hai cùng yêu nhau thì cô gái mang thái, lúc đó Ngô Diệc Phàm sắp xếp cho cô gái sang Los Angeles để phá thai. Chuyện này rất nhiều cô bạn thân của cô gái biết và còn gọi anh là “tra nam”.

Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 4
Ngô Diệc Phàm bị nghi ngờ là hẹn hò với cô gái 19 tuổi dẫn đến phá thai năm đó. Ảnh: Internet

Cuối tháng 8/2019 Ngô Diệc Phàm cũng từng bị báo giới chụp được khoảnh khắc tình tứ tay trong được cho là cùng với Lộc Y Luna. Ngay lúc đó studio của cô nàng lập tức phủ nhận cô nàng hẹn hò. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì các netizen đã tìm ra chứng cứ anh chàng đang hẹn hò với mỹ nữ của trường Trung Hí tên Hàn Kỳ Nguyên. Cô nàng chỉ sinh năm 2002, điều này làm mọi người dấy lên câu chuyện là anh chàng đang bắt cá hai tay.

Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 5
Lộc Y Luna là cô gái từng vướng tin đồn hẹn hò với Ngô Diệc Phàm. Ảnh: Internet

Năm 2016 Ngô Diệc Phàm cũng dính lùm xùm chuyện “giường chiếu” với cô gái tên Tiểu GNa. Khi đoạn video được tung lên, ngay lập tức anh chàng đã phủ nhận và bắt Tiểu GNa phải xin lỗi.

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đang đóng chung với nữ diễn viên Dương Tử trong bộ phim cổ trang “Thanh trâm hành”. Đây chính là bộ phim truyền hình đầu tiên của anh trong sự nghiệp diễn xuất. Trước đó, Ngô Diệc Phàm từng nhận lời đóng nam chính trong nhiều bộ phim điện ảnh nhưng không gây được tiếng vang lớn. Những bộ phim anh đóng đều bị đánh giá thấp khả năng diễn xuất kém. Năm 2017 anh được vua hài Châu Tinh Trì giao trọng trách nam chính Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Kí “Mối tình ngoại truyện 2”. Diễn xuất của anh quá kém dẫn đến doanh thu phòng vé năm đó không thu về được nhiều lợi nhuận. Mặc dù người cầm trịch chính là vua hài Châu Tinh Trì cũng không kéo nổi doanh thu phòng vé.

Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 6
Tạo hình Đường Tăng trong Tây Du Ký " Mối tình ngoại truyện 2". Ảnh: Internet

Ngô Diệc Phàm từng là thành viên của nhóm nhạc nam EXO thuộc công ty quản lí SM Entertaiment. Nhưng hoạt động chỉ được 2 năm anh đã đệ đơn tố cáo sự bất công của công ty dành cho anh. Nhưng với người hâm mộ anh là kẻ “ăn cháo đá bát” khi quay lưng với nhóm EXO và công ty của mình. Sau sự việc này anh đã trở về quê nhà và hoạt động solo. Nhưng anh lại tiếp tục bị chê về khả năng ca hát của mình, tài năng âm nhạc của anh chỉ ở mức bình thường. Có lẽ, ca khúc gây tiếng vang nhất cho anh chính là “Bát mỳ lớn” còn những tác phẩm âm nhạc sau đó đều không được đánh giá cao.

Ngô Diệc Phàm bị tố từng đưa bạn gái đi phá thai, dính thị phi xâm hại tình dục hot girl khi cô mới 17 tuổi - Ảnh 7
Ngô Diệc Phàm từng là thành viên của nhóm nhạc Kpop EXO. Ảnh: Internet

Trong khi các thành viên EXO cũ của anh là Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đều bùng nổ và có lối đi riêng vô cùng thành công nhất định trong làng giải trí Cbiz. Nhưng anh chỉ cầm chừng và có thể nói là không có gì đặc biệt. Trong khi lớp nghệ sĩ trẻ hiện đang thể hiện bản thân của mình từ ca hát đến diễn xuất như: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn,….

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