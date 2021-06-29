Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân

Sao quốc tế 29/06/2021 18:30

Với ngoại hình được xem là bản sao của Trương Mạn Ngọc và từng có được nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp trong giới giải trí Hoa Ngữ nhưng cô đã bị chuyện tình yêu vùi dập đến mức rút lui khỏi Cbiz chọn cuộc sống bình dị, đơn thuần.

Năm xưa, việc Ngưu Manh Manh trở nên nổi tiếng khiến khán giả kỳ vọng vào cô rất nhiều. Có lẽ khi nhắc đến cái tên này một lần nữa thì khán giả mới nhớ ra, đã từ rất lâu chưa nghe thấy tin tức gì về cô cả. Thực ra các nghệ sĩ trong giới showbiz, có người bề ngoài rất hào nhoáng, nhưng sau này vì nhiều nguyên nhân mà đã dần nhạt đi trong giới, không ngừng có các nghệ sĩ mới vào nghề. Trong những nghệ sĩ khiến người ta phải tiếc nuối, cảnh ngộ của Ngưu Manh Manh mới là điều khiến người ta tiếc nuối nhất.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 1

Ngưu Manh Manh gia nhập làng giải trí từ rất sớm nhờ ngoại hình nổi bật.

Ấn tượng sâu sắc nhất mà khán giả nhớ về cô đó là những dây dưa tình cảm năm xưa của cô với nhiều nghệ sĩ nam khác. Thực ra, lúc ban đầu Ngưu Manh Manh cũng là một nghệ sĩ rất có chí tiến thủ, cố gắng phấn đấu, dựa vào thực lực diễn xuất của mình đã tạo nên nhiều tác phẩm phim truyền hình ấn tượng. Sau này còn ký hợp đồng với công ty quản lý, vốn dĩ có cơ hội phát triển rất tốt. Nhưng những thành công trong thời kỳ đầu gặt hái được lại không hề đem đến cho Ngưu Manh Manh nhiều độ hot nổi trội. 

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 2

Do tính cách cá nhân, Ngưu Manh Manh vốn dĩ có thể đạt được những thành tựu to lớn trong giới showbiz nhưng cuối cùng lại dần biến mất khỏi tầm nhìn của khán giả.

Những khán giả biết đến Ngưu Manh Manh đều biết rõ, cô có ngoại hình rất giống Trương Mạn Ngọc. Những loại hình phim mà cô tham gia cũng rất nhiều, từng bước đi của cô đều có hình bóng của Trương Mạn Ngọc. Vào nghề từ lúc hơn 10 tuổi cho tới nay đã dính vào rất nhiều scandal tình ái với nhiều nam diễn viên. Ban đầu cô với Lý Thần có thiện cảm với nhau, khi ấy cả hai đều là những người mới chập chững vào nghề, quen nhau khi cùng đóng phim nhưng sau cùng vẫn chẳng đi tới đâu.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 3

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 4

Hàng loạt scandal tình cảm khiến khán giả ngán ngẩm với các thông tin về Ngưu Manh Manh.

Tuy nhiên, Ngưu Manh Manh vẫn cực kỳ may mắn, vì thực lực của cô quả thực cũng đã được thể hiện tốt nhất và được công nhận trong một khoảng thời gian. Dù cho hiện nay cô đã nhạt dần trong làng giải trí nhưng thỉnh thoảng khán giả vẫn nhớ tới những tác phẩm của cô. Tính ra thì Ngưu Manh Manh có tổng cộng 5 cuộc tình trong thời gian còn làm diễn viên, ngoài scandal thời thanh xuân tươi trẻ cùng với Lý Thần ra thì còn có mối tình với Hà Nhuận Đông cũng được khán giả chú ý, thậm chí phía Hà Nhuận Đông còn công khai thể hiện mình có tình cảm với cô. Thế nhưng Ngưu Manh Manh lại luôn im lặng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, có thể là do khi ấy cô vẫn còn nhiều mối lo lắng của riêng mình, thế nên đã không lựa chọn chấp nhận tình cảm.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 5

Hà Nhuận Đông từng trực tiếp thừa nhận tình cảm dành cho Ngưu Manh Manh nhưng không được cô đáp lại.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 6

Ngưu Manh Manh từng có thời gian hẹn hò cùng Hàn Canh.

Sau khi trải qua scandal tình ái này, Ngưu Manh Manh vốn định nghỉ ngơi một thời gian để có thể có được môi trường thoải mái điều chỉnh lại tâm tư của mình. Nhưng hiện thực lại một lần nữa khiến người ta phải thất vọng, con đường tình duyên của Ngưu Manh Manh lại chẳng hề thuận buồm xuôi gió, cuộc tình với Hàn Canh cũng chẳng có kết quả, sau này chuyện tình với Trương Mặc cũng càng khiến cô tổn thương nhiều hơn. Thế nên, đứng trước tình cảm, mỗi một người đều có những nỗi đau không thể chịu đựng được, cho dù là nghệ sĩ cũng không ngoại lệ, họ càng phải trải qua những nỗi đau mà người thường khó mà có thể chịu đựng được.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 7

Mối tình với Trương Mặc gây cho Ngưu Manh Manh nhiều tổn thương khiến cô quyết định rút lui khỏi làng giải trí.

Cô từ ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa Ngữ giờ làm chủ cửa hàng online, sau 5 scandal tình ái đến nay vẫn độc thân - Ảnh 8

Từng là một mỹ nhân có tiếng trong làng giải trí Hoa Ngữ, giờ Ngưu Manh Manh chọn cuộc sống của một cô gái độc thân bình thường mở một cửa hàng online rời xa giới giải trí xa hoa, xô bồ.

Hiện nay, cô đã rút lui khỏi làng giải trí, còn mở một cửa hàng online, đằng sau sự hào nhoáng của giới giải trí thực sự khiến người ta phải cảm thán không thôi. Có lẽ trong lòng Ngưu Manh Manh, sống thật tốt cuộc sống hiện tại của mình bây giờ mới là quan trọng nhất.

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Từ khóa:   Ngưu Manh Manh Cbiz Trương Mạn Ngọc

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