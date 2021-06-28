Mối tình đẹp nhưng kết thúc dang dở đầy tiếc nuối của Trần Tư Thành vài Đồng Lệ Á

Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á từng là cặp đôi vợ chồng đẹp trong mắt nhiều người. Ngoài thân phận là một diễn viên thì Trần Tư Thành còn là một công tử con nhà giàu, gia thế ưu việt, hơn nữa còn rất thông minh. Thêm vào đó là ngoại hình đẹp trai, thế nên từ nhỏ Trần Tư Thành đã được nhiều người yêu mến.

Sau khi trưởng thành, có lẽ bởi gia đình giàu có thế nên tính cách của anh cũng càng ngạo mạn hơn. Thời học sinh, đánh nhau, yêu đương nam nữ đều đã từng xảy ra, sau này khi tiến vào giới giải trí , cũng đã trở thành một công tử “lăng nhăng” có tiếng trong giới.

Anh và Đồng Lệ Á quen biết nhau khi đóng phim “Chuyện tình Bắc Kinh”. Năm 2015, cả hai kết hôn trở thành đại diện cho cặp đôi trai tài gái sắc trong lòng nhiều khán giả. Sau khi kết hôn còn có một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên sau đó tin Trần Tư Thành ngoại tình bị truyền ra ngoài, dấy lên bàn tán dư luận về sự lăng nhăng của anh. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng Đồng Lệ Á sẽ lựa chọn rời xa anh thì cô lại lặng lẽ tha thứ.

Cuộc hôn nhân của Trần Tư Thành - Đồng Lệ Á kết thúc do anh nhiều lần ngoại tình dù cô đã tha thứ nhưng vô ích.

Thế nhưng cuối cùng, sau nhiều lần tha thứ và đau lòng vô ích, cuối cùng cô cũng vẫn đưa ra quyết định ly hôn. Trên thực tế, trước khi kết hôn với Đồng Lệ Á, Trần Tư Thành đã từng yêu một nữ nghệ sĩ khác trong giới, người đó chính là Tào Hy Văn. So với Đồng Lệ Á thì mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, Tào Hy Văn có khí chất mạnh mẽ, làn da trắng.

Đồng Lệ Á là một trong những mỹ nhân Tân Cương xinh đẹp của Cbiz.

Cô và Trần Tư Thành quen biết và yêu nhau vào năm 2008, cả hai đã từng có một mối tình dài 3 năm, sau này do quan điểm tình yêu khác biệt, cuối cùng đã chia tay. Sau đó, Đồng Lệ Á xuất hiện bên cạnh Trần Tư Thành, còn Tào Hy Văn lại quen biết với một đại gia, tình yêu của cả hai nhanh chóng đi tới hôn nhân. Sau đó cô cũng có sinh một đứa con đáng yêu.

Tào Hy Văn sở hữu khí chất mạnh mẽ, cá tính.

Nhưng vị đại gia mà cô kết hôn cũng chẳng bao lâu sau thì ngoại tình, Tào Hy Văn không hề lựa chọn tha thứ mà dứt khoát chia tay, đồng thời một mình nuôi dưỡng con. Hiện nay, Tào Hy Văn vẫn hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí, cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim kinh điển.

Trần Tư Thành và Tào Hy Văn từng có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau.

Vì kỹ năng diễn xuất xuất sắc nên cô đã thể hiện một cách linh hoạt tính cách của những nhân vật trong phim, cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bây giờ cô đã 36 tuổi, tuy rằng làm mẹ đơn thân nhưng vẫn tỏa sáng. Tuy không có gia đình viên mãn nhưng ít nhất cũng có cuộc sống thoải mái, vui vẻ.