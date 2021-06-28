5 nữ diễn viên Hoa Ngữ nảy sinh tình cảm với đạo diễn khi đóng phim: Người thứ 3 bị gọi là tiểu tam, người thứ 5 đóng phim xong lại có bầu

Tưởng Văn Lệ sinh ra trong một gia đình có truyền thống tri thức, cha mẹ cô có ảnh hưởng rất lớn đến cô, thế nên cô luôn kiên trì dùng cảm xúc chân thật của mình để thể hiện vai diễn. Chồng của Tưởng Văn Lệ là đạo diễn Cố Trường Vệ, cả hai nên duyên nhờ bộ phim “Bá Vương Biệt Cơ”, sau đó Tưởng Văn Lệ đã đi theo Cố Trường Vệ ra nước ngoài du học chuyên sâu, chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt của Cố Trường Vệ. Cả hai đã viết nên một giai thoại tình yêu đẹp trong làng giải trí Hoa Ngữ. Hiện nay, Cố Trường Vệ đã trở thành một đạo diễn có tiếng, còn Tưởng Văn Lệ đương nhiên cũng trở thành vợ của đạo diễn nổi danh.

Trương Vũ Kỳ có khí chất và thực lực được khán giả công nhận, sở dĩ cô nổi tiếng nhanh chóng cũng là nhờ vào sự chuyên nghiệp, cố gắng của bản thân và nhan sắc trời cho. Ai cũng biết, Trương Vũ Kỳ và đạo diễn Vương Toàn An nảy sinh tình cảm từ bộ phim “Bạch Lộc Nguyên”. Tuy hai người có sự chênh lệch về tuổi tác rất lớn nhưng họ đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Mối tình này của họ không được nhiều người tin tưởng vào sự bền lâu của nó. Đúng như họ nghĩ, vài năm sau khi kết hôn, Trương Vũ Kỳ đã tuyên bố ly hôn trên trang cá nhân.

Trần Hồng

Trần Hồng là nữ diễn viên rất có tiếng trong giới giải trí Hoa Ngữ. Bà đóng rất nhiều nhân vật có cuộc sống bi thương trong các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Quỳnh Dao. Trong phim cổ trang, tạo hình của bà được đánh giá là xinh đẹp đến rung động lòng người. Cô và đạo diễn Trần Khải Ca cũng vì phim mà nảy sinh tình cảm, còn lộ ra scandal. Sau đó, Trần Hồng đã có thai nhưng bạn gái mà Trần Khải Ca công nhận lại là Nghê Bình, cả hai vì thế cũng đã chia tay. Chính điều này đã khiến cho Trần Hồng bị gán tội “tiểu tam”, bị nhiều người mắng chửi.

Từ Phàm

Từ Phàm thông qua sự giới thiệu của người khác nên đã bước chân vào ekip làm phim của Phùng Tiểu Cương, cả hai sau đó đã yêu nhau. Đạo diễn và diễn viên yêu nhau, vào thời kỳ đó đã trở thành tiêu điểm chú ý của showbiz. Cả hai vừa quay phim, vừa yêu đương, cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều không bị dở dang, vướng bận. Hiện nay, họ cũng có cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Châu Vận

Châu Vận là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại có rất nhiều người không biết đến cô. Cô và đạo diễn Khương Văn cũng vì phim mà nảy sinh tình cảm, nghe nói hai người đã nên duyên từ bộ phim “Thiên địa anh hùng”. Sau đó Châu Vận và Khương Văn đã cùng nhau quay phim điện ảnh, nhưng theo như giới truyền thông thì phim vẫn chưa quay xong thì nữ chính Châu Vận đã mang thai 4 tháng, cả hai cũng vì thế mà nhanh chóng kết hôn, Châu Vận cũng trở thành “Khương phu nhân” thứ hai của Khương Văn.