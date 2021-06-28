Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân

Sao quốc tế 28/06/2021 06:30

Trước khi yên bề gia thất cùng người chồng Vương Kha, ít ai biết rằng Lưu Đào cũng từng có mối tình đẹp cùng Lý Vỹ Dân mà chỉ thiếu một chút duyên nợ cô đã làm vợ người ta.

Trong làng giải trí, khi nhắc tới hình tượng vợ hiền thì chắc chắn người nổi tiếng nhất là Lưu Đào. Hồi đó, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vì quen biết người chồng hiện tại là Vương Kha, cô đã đột ngột rút lui khỏi giới giải trí, về làm vợ của một trong tứ đại thiếu gia nhà giàu ở Bắc Kinh lúc bấy giờ.

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân - Ảnh 1

Cuộc hôn nhân này được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi không phải diễn viên nào cũng muốn lấy chồng giàu để làm một thiếu phu nhân nhàn hạ, ăn bám chồng. Một nghệ sĩ đang hot như cô thời đó lại đồng ý từ bỏ sự nghiệp về làm bà nội trợ, cô vợ thảo có lẽ cũng cần chút can đảm.

Chẳng ngờ rằng sau khi kết hôn với Vương Kha không bao lâu thì vị công tử con nhà giàu này đầu tư thất bại và vác trên mình khối nợ cực lớn, cũng chính vào lúc khó khăn gian khổ như vậy, Lưu Đào tái xuất màn ảnh để kiếm tiền trả nợ cho chồng.

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân - Ảnh 2

Trong vài năm ngắn ngủi đã nhanh chóng trả hết nợ nần, bản thân cũng lần nữa trở thành nữ diễn viên hạng A được săn đón trong làng giải trí. Không những tên tuổi một lần nữa nổi tiếng trở lại, còn được mệnh danh là người vợ tào khang khuôn mẫu của làng giải trí. Hiện nay, gia đình cô cũng có được cuộc sống vui vẻ, một người vợ như vậy thì có ai mà không ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết rằng, trước cuộc hôn này, Lưu Đào đã từng có một mối tình, đối phương là Lý Vỹ Dân. Đây là một nhà thiết kế nổi tiếng của Đài Loan. Vào một lần đi xem nhà, cô đã quen biết nhà thiết kế này, vốn dĩ Lưu Đào thích những người đàn ông vừa thông minh, vừa hài hước nên họ nhanh chóng trở thành người yêu.

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân - Ảnh 3

Sau khi yêu nhau 4 năm, hai người bắt đầu bàn việc cưới xin, không những đã mua nhà mà còn đăng ký luôn rồi nhưng sự nghiệp của Lưu Đào khi ấy đang trên đà phát triển, còn Lý Vỹ Dân vì ít khi được ở bên cô nên mâu thuẫn giữa hai người cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng vẫn đi tới chia tay.

Lúc này, do đóng phim “Bạch Xà truyện”, tên tuổi của Lưu Đào ngày càng nổi tiếng, quen biết ngày càng nhiều người hơn, cũng chính lúc này cô đã quen Vương Kha. Cả hai quen nhau không lâu thì đã trở thành người yêu, sau đó nhanh chóng dắt tay vào lễ đường. Lúc này tuy trong lòng Lý Vỹ Dân đã có ý định làm lành, nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể tiếc nuối nhìn người mình yêu trở thành vợ của người khác.

Mối tình đẹp nhưng cái kết buồn của Lưu Đào và Lý Vỹ Dân - Ảnh 4

Đối với cuộc tình này, sau này trong một lần phỏng vấn, Lưu Đào cũng đã từng nói Lý Vỹ Dân đối xử với mình rất tốt, thậm chí còn đóng vai trò là người thầy trong cuộc sống chỉ bảo cô nhiều điều, vẫn cảm thấy có chút áy náy với ông.

Hiện nay, sau khi đã trải qua nhiều sóng gió, tình cảm giữa hai vợ chồng Vương Kha và Lưu Đào ngày càng tốt đẹp. Lưu Đào không những nổi tiếng mà còn xây dựng được hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ nhờ hình tượng nhân vật Andy trong phim “Hoan Lạc Tụng” ngày càng nổi tiếng trong giới giải trí.

Có thể nói là sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Còn Lý Vỹ Dân, tuy về sự nghiệp cũng có nhiều thành tựu, có tên tuổi ở Đài Loan và thậm chí là cả nước ngoài, nhưng ở tuổi trung niên vẫn độc thân một mình lẻ bóng.

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Từ khóa:   Lưu Đào Cbiz Vương Kha

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