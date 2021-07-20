Ngô Diệc Phàm bên bờ phong sát: Từ 'săn' gái vị thành niên để 'quan hệ', dùng chất kích dục đến sờ mó vòng một của nữ thần tượng nổi tiếng đang bị phanh phui liên tục

Chưa hết, trong top 50 hot search của Weibo, scandal của anh đã chiếm tới... 30 cái, tiền lệ chưa từng có trên diễn đàn MXH này. Điều này chứng minh rằng, với đợt "bốc phốt tập thể" này, Ngô Diệc Phàm sẽ không thể chỉ im lặng cho qua như những lần trước đây.

Có thể nói đây là scandal lớn nhất làng giải trí Trung Quốc từ đầu năm nay. Chỉ trong 2 ngày qua, hầu hết các nhãn hàng đài truyền hình hợp tác với Ngô Diệc Phàm đều lên tiếng chấm dứt hợp đồng với nam ca sĩ. Mới đây, công ty đứng đầu trong lĩnh vực truyền thông của Trung Quốc là Tencent cũng dừng hợp tác với anh sau thời gian dài gắn bó.

Qua cuộc phỏng vấn với trang 163, Đô Mỹ Trúc tiết lộ, Ngô Diệc Phàm đã tìm đến các cô gái trẻ như cô bằng cách tổ chức các buổi tuyển chọn diễn viên nhưng lại hẹn gặp vào buổi đêm; lừa các cô gái trong fandom đến khách sạn dự các buổi fan meeting nhỏ nhưng thực chất chỉ có 2 người là Ngô Diệc Phàm và người bị chọn; hoặc thông qua các lời giới thiệu của các cô gái từng qua đêm cùng nam ca sĩ, nếu như "giao dịch thành công", các cô gái kia sẽ nhận được những món đồ hàng hiệu xa xỉ hoặc 10.000 tệ (tương đương 35 triệu đồng).

Đô Mỹ Trúc tố Ngô Diệc Phàm ép cô quan hệ khi cô mới 17 tuổi - Ảnh: Internet

Đô Mỹ Trúc là một trong những hot girl đình đám của MXH Trung Quốc cũng là người đi tiên phong lần này trong "đại hội vạch mặt" Ngô Diệc Phàm. Theo lời kể của cô, nam ca sĩ nổi tiếng đã ép cô quan hệ khi bản thân cô mới chỉ 17 tuổi và thậm chí anh còn không sử dụng biện pháp an toàn. Các nạn nhân từng "qua tay" Ngô Diệc Phàm bị tổn thương tới mức trầm cảm, làm hại bản thân, còn mắc bệnh lây qua đường tình dục, 20 tuổi đã bị rụng tóc.

Mẹ của Ngô Diệc Phàm từng chuyển tiền để 'bịt miệng' cô - Ảnh: Weibo

Sau thời gian dài chịu đựng, cô đã lên tiếng đòi công bằng cho mình và các cô gái khác từng qua tay anh chàng. Đô Mỹ Trúc khẳng định cô có trong tay bằng chứng khiến Ngô Diệc Phàm phải ngồi tù 10 năm trời. Ngoài ra, cô còn tiết lộ, nam ca sĩ phải sử dụng đến thuốc kích dục mỗi lần quan hệ nhưng cũng chỉ kéo dài được hơn 2 phút là cùng, sau đó còn dùng các lời lẽ tục tĩu để nói chuyện với các nạn nhân.

Lên tiếng trong muộn màng, còn bị vạch trần dối trá

Cuối cùng, sau 2 ngày im lặng, sáng sớm ngày hôm nay (19/7), Ngô Diệc Phàm đã đăng bài thanh minh: "Trước đây tôi không muốn phản hồi vụ việc là không muốn làm rối loạn trình tự làm việc bên phía cơ quan tư pháp. Chẳng thể ngờ rằng sự im lặng của tôi lại dung túng cho những kẻ tung tin đồn, lần này tôi không thể nhịn được nữa rồi. Thực chất, tôi chỉ gặp cô Đô đúng 1 lần trong 1 buổi tụ tập với bạn bè vào ngày 5/12/2020. Không có chuyện chuốc rượu, thu điện thoại, càng không có những chi tiết mà cô miêu tả".

Ngô Diệc Phàm phủ nhận toàn bộ cáo buộc của Đô Mỹ Trúc - Ảnh: Chụp màn hình Weibo

Ngô Diệc Phàm tiếp tục bức xúc: "Ngày hôm đó có rất nhiều người tham dự tiệc có thể làm chứng cho tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền tới công chúng. Tôi khẳng định chưa hề có những chuyện như 'tuyển phi', dụ dỗ gian dâm, cưỡng bức, hay những gì liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu như có những hành động như vậy, mong tất cả mọi người yên tâm, tôi sẽ tự mình vào nhà tù. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những lời mình nói ra".

Tuy nhiên, lời tuyên bố của nam ca sĩ đã bị vạch trần là giả dối ở chi tiết chỉ gặp Đô Mỹ Trúc một lần duy nhất. Một blogger nổi tiếng đã tung ra bằng chứng cho thấy 2 người này còn gặp nhau thêm ít nhất 1 lần là vào 29/1/2021. Đáng nói, buổi hẹn gặp này còn có cả Luhan - bạn thân của nam ca sĩ đi cùng.

Bằng chứng cho thấy Ngô Diệc Phàm từng gặp Đô Mỹ Trúc nhiều hơn 1 lần - Ảnh: Sina

Theo đó, vào buổi tụ tập vào ngày 29/1, các tay săn ảnh đã ghi lại bóng dáng của 1 cô gái tóc dài mặc áo khoác lông trắng rất giống với những hình ảnh mà Đô Mỹ Trúc từng chia sẻ trên MXH. Vì vậy nhiều người khẳng định hot girl này có lần hẹn hò khác với Ngô Diệc Phàm, chứng minh nam ca sĩ nói dối.

Bởi vì lý do trên, nhiều netizen xứ Trung đã công kích nam ca sĩ trên bài đăng thanh minh của anh như: "Cuốn xéo khỏi Trung Quốc đi", "Mau đi đi, gã đàn ông đê tiện",... Tuy nhiên các bình luận này đều đã bị "bốc hơi" không dấu vết và chỉ còn lại các bình luận bênh vực anh ta.

Ảnh "giường chiếu" và phốt bắt cá 2 tay bị đào lại

Trong một diễn biến khác, sau khi hàng loạt thông tin bất lợi về phía Ngô Diệc Phàm bị tung ra, cư dân mạng có dịp đào lại hàng loạt phốt cũ liên quan đến chuyện tình cảm của nam ca sĩ. Cụ thể, cựu thành viên EXO từng 2 lần bị lộ ảnh giường chiếu trước đây.

Ảnh nóng một thời làm mưa làm gió của Ngô Diệc Phàm và Lâm Tây Á - Ảnh: Weibo

Nhắc đến ảnh giường chiếu của Ngô Diệc phàm, không thể không nhắc đến cái tên Lâm Tây Á - một mẫu ảnh đình đám có thân hình bốc lửa. Hình ảnh nam ca sĩ ở trần, nằm chung giường với cô từng một thời làm dậy sóng CĐM mới đây bị đào lại bởi sau thời gian im hơi lặng tiếng, nữ người mẫu bất ngờ tái xuất giữa scandal của tình cũ với bài đăng trên Weibo: "7 năm rồi, chính nghĩa ư? Mang nó ra đây thôi nào".

Bài đăng mới nhất của Lâm Tây Á trên Weibo - Ảnh: Weibo

Không chỉ vậy, ở phần bình luận trong bài đăng thanh minh của Ngô Diệc Phàm, Lâm Tây Á để lại 1 dòng vỏn vẹn: "Ái chà, đừng sốt ruột, đợi tôi nhé". Nhiều netizen cho rằng, đây rất có thể là một lời hứa hẹn sẽ đem đến cho nam ca sĩ một phen chao đảo giữa scandal.

Nhan sắc của Tiểu GNA, bạn gái cũ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh: Weibo

Vào năm 2016, một hot girl mạng Trung Quốc có biệt danh là Tiểu GNA từng lên tiếng tố cáo nam ca sĩ bắt cá 2 tay khi cả 2 đang trong một mối quan hệ yêu đương. Thời điểm đó, dư luận đứng về phía nam ca sĩ và cho rằng "hotgirl mặt nhựa" này chỉ là đang kiếm fame cho bản thân. Tuy nhiên tại cùng thời điểm này, có một người lên tiếng bênh vực cô, đồng thời tung ra các hình ảnh giường chiếu cận mặt của Ngô Diệc Phàm.

Ảnh giường chiếu của Ngô Diệc Phàm bị rò rỉ vào năm 2016 - Ảnh: Weibo

Những hình ảnh giường chiếu trên của Ngô Diệc Phàm làm góp phần củng cố thêm bằng chứng về nhân cách thật sự của anh chàng này.

Tán tỉnh, sờ mó vòng 1 của nữ idol SNH48

Sau khi lời nói dối của Ngô Diệc Phàm bị vạch trần, nam ca sĩ vẫn chưa dứt ra khỏi bể drama của mình, lại có thêm 1 nhân vật xuất hiện, thêm dầu vào ngọn lửa "drama" đang cháy mạnh của Ngô Diệc Phàm. Không ai khác, đó chính là Trương Đan Tam - cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SNH48.

Trương Đan Tam tiết lộ tin nhắn với Ngô Diệc Phàm, nam ca sĩ liên tục khen ngợi: 'Em thật xinh đẹp, anh thích em lắm', 'Em có ngoan không đấy?',... - Ảnh: Sohu

Trương Đan Tam tiết lộ Ngô Diệc Phàm nói rằng mình cực kỳ thích cô bởi hình tượng trong sáng, thơ ngây của cô. Ngoài hỏi đến việc "lần đầu tiên", nam ca sĩ còn bày tỏ ý muốn kết hôn cùng người ngoan hiền, "sạch sẽ" như cô vì anh hiện đã 30 nên muốn có một mái ấm cho riêng mình. Trong suốt thời gian trò chuyện, Ngô Diệc Phàm thể hiện sự nóng lòng, liên tục đòi gặp Trương Đan Tam, cuối cùng cả 2 đã có buổi hẹn hò đầu tiên.

Trương Đan Tam kể lại buổi hẹn ngày hôm đó với tình tiết gây sốc: "Anh ta vô số lần đòi ôm tôi. Khi tôi nói thích ăn đùi gà, anh ta định trực tiếp dùng miệng bón như thể muốn hôn, thậm chí còn sờ ngực tôi nữa, nhưng tôi đã từ chối".

Điểm trùng hợp của tin nhắn mà Trương Đan Tam tung ra và trang phục của Ngô Diệc Phàm trên một chương trình truyền hình - Ảnh: Weibo, Sohu

Ngoài ra, trong tin nhắn qua lại với Ngô Diệc Phàm bị Trương Đan Tam tung ra, có một bức ảnh chụp trang phục quay hình. Netizen nhanh chóng tìm ra được chương trình mà nam ca sĩ đã diện bộ trang phục y hệt. Điều này chứng minh rằng Trương Đan Tam không hề nói dối.

Hiện tại, loạt scandal của Ngô Diệc Phàm đang ở thời điểm nóng nhất. Ngoài việc bị các nhãn hàng dừng hợp tác, nhiều người hâm mộ của anh đã quay lưng sau khi biết được bộ mặt thật của nam ca sĩ. Nhiều người còn dự đoán, Ngô Diệc Phàm có thể sẽ chịu chung một kết cục như Trịnh Sảng và bị phong sát diện rộng trên toàn làng giải trí Trung Quốc.