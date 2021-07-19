'Ác nữ' của Chiếc lá cuốn bay 'hào phóng' phô diễn đường cong 'bốc lửa' qua những bộ bikini đầy hiểm hóc

Gypsy Keerati sinh năm 1987, hiện đang là một nữ diễn viên khá có tiếng tại Thái Lan. Cô được người hâm mộ quốc tế chú ý qua vai diễn "ác nữ" trong bộ phim Chiếc lá cuốn bay. Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ lần "chạm mắt" đầu tiên với gương mặt xinh đẹp với đôi mắt hút hồn, chiếc mũi cao vút và đôi môi gợi cảm. Đồng thời, người đẹp cùng sở hữu một thân hình săn chắc, số đo ba vòng chuẩn đẹp dù đã bước sang ngưỡng 30.

Ngoài ra, nữ diễn viên được biết tới với thành tích học tập thuộc hàng "khủng" khi cô nàng từng xuất sắc lấy được danh hiệu Thủ khoa đầu ra của Khoa Truyền thông của Chulalongkorn - trường đại học lớn và danh giá bậc nhất Thái Lan.