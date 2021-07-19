'Ác nữ' của Chiếc lá cuốn bay 'hào phóng' phô diễn đường cong 'bốc lửa' qua những bộ bikini đầy hiểm hóc

Dù chỉ là nữ phụ trong bộ phim đình đám Chiếc lá cuốn bay của Thái Lan, nhưng Gypsy Keerati vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ công chúng ngờ vẻ ngoài đẹp sắc sảo và thân hình gợi nóng bỏng.
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Gypsy Keerati sinh năm 1987, hiện đang là một nữ diễn viên khá có tiếng tại Thái Lan. Cô được người hâm mộ quốc tế chú ý qua vai diễn "ác nữ" trong bộ phim Chiếc lá cuốn bay. Nữ diễn viên gây ấn tượng ngay từ lần "chạm mắt" đầu tiên với gương mặt xinh đẹp với đôi mắt hút hồn, chiếc mũi cao vút và đôi môi gợi cảm. Đồng thời, người đẹp cùng sở hữu một thân hình săn chắc, số đo ba vòng chuẩn đẹp dù đã bước sang ngưỡng 30.
Ngoài ra, nữ diễn viên được biết tới với thành tích học tập thuộc hàng "khủng" khi cô nàng từng xuất sắc lấy được danh hiệu Thủ khoa đầu ra của Khoa Truyền thông của Chulalongkorn - trường đại học lớn và danh giá bậc nhất Thái Lan.
Để sở hữu một diện mạo rạng rỡ, cũng như hình thể chuẩn không cần chỉnh như thế này, nữ diễn viên luôn ý thức được tầm quan trọng của việc duy trì nhằm nâng cao sức khỏe, giữ cơ thể luôn săn chắc và cuốn hút với công chúng. Theo nhận xét của người hâm mộ Thái Lan, Gypsy Keerati hiện đang là một trong những nữ diễn viên có hình thể đẹp nhất T-biz.
Trong sự nghiệp nghệ thuật diễn xuất của mình, cô nàng chưa từng vụt lên hàng sao hạng A tại xứ sở Chùa Vàng. Song, nữ diễn viên vẫn luôn được "săn đón" nhờ sắc vóc ngày càng thăng hạng và kĩ năng diễn xuất chuyên nghiệp. Cô nàng vẫn luôn được khán giả đón nhận và yêu mến không ngừng.