'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' hóa thân thành Sakura sexy khiến hàng trăm nghìn người 'chết đứng', không tin vào mắt mình

Sao quốc tế 09/07/2021 07:05

Việc các diễn viên nam hóa trang thành các nhân vật nữ để bắt trend không còn là điều hiếm thấy. Nhưng với tường hợp của Tiêu Ân Tuấn dưới đây, cộng đồng mạng đã phải sốc nặng vì tưởng mình... nhận nhầm người.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đã nhốn nháo vì một hình ảnh cô gái diện tanktop hồng ôm sát body cùng khuôn mặt makeup thật kiều diễm, ai cũng phải xuýt xoa vì nhan sắc này. Vậy nhưng, đay không phải là một mỹ nữ nào cả mà chính là "Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh" Tiêu Ân Tuấn.

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Tiêu Ân Tuấn hóa thân thành Sakura xinh đẹp - Ảnh: Weibo

Trên Weibo, Tiêu Ân Tuấn chia sẻ: "Tối nay con gái của tôi giúp tôi make up đó, chúc mọi người ngủ ngon nha. Gương mặt này đã bị 2 cô con gái cưng 'chơi xấu' rồi". Quả thật, nếu không có dòng chú thích này, khó có ai có thể tưởng tượng dược nàng Sakura xinh đẹp trong ảnh chính là Tiêu Ân Tuấn được.

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Ở tuổi ngũ tuần, nhan sắc của anh vẫn cực 'bén' khi zoom sát cận - Ảnh: Weibo

Sau khi đăng tải, bức ảnh này đã làm mạng xã hội "bùng nổ". Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Ân Tuấn "Sakura" đã thu về 123.000 lượt like, 23.000 lượt share cùng 8000 bình luận. Đa phần bình luận đều thể hiện sự bất ngờ bởi vẻ ngoài của nam diễn viên.

- Trời ơi, đây là Tiêu Ân Tuấn ư?

- Triển Chiêu của lòng tôi hoá thành nàng Sakura. Tuổi thơ tôi bất ngờ thay đổi trong một buổi tối tháng 7.

- Haha, tay nghề make up của con gái Tiêu Ân Tuấn thật đáng nể!

- Không thể tin được vào mắt mình.

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Tiêu Ân Tuấn được mệnh danh là 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' quả không sai - Ảnh: Internet

Tiêu Ân Tuần thời trẻ từng được mệnh danh là "Đệ nhất nam thần cổ trang" của nền điện ảnh Trung Quốc. Các bộ phim mà anh từng đóng như Tiểu Lý Phi Đao, Bảo Liên Đăng, Bao Thanh Thiên Xuất Tuần... đều được công chúng yê thích bởi ngoài nội dung phim thì nhan sắc đỉnh cao, lãng tử của nam dễn viên đã đốn gục biết bao trái tim của nữ giới thời ấy.

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Từng đường nét trên khuôn mặt anh khi trẻ thật sự rất anh tuấn - Ảnh: Internet
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Đã lâu như vậy rồi, nền điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện một Tiêu Ân Tuấn thứ 2 - Ảnh: Internet

Ở tuổi trung niên, tuy không còn vẻ hào hoa phong nhã của Triển Chiêu nữa, Tiêu Ân Tuấn vẫn còn được nhiều khán giả yêu thích bởi đời tư trong sạch. Tuy đã không còn tham gia diễn xuất nữa, Tiêu Ân Tuấn vẫn hoạt động dưới danh nghĩa một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

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Vì đã giải nghệ, nam tài tử cũng không mấy mặn mà việc chăm chút cho bản thân nữa - Ảnh: Weibo

Cách đây không lâu, qua Weibo của mình, nam diễn viên đã đăng tải một hình ảnh. Khác với vẻ điển trai lúc trước, Tiêu Ân Tuấn già nua với râu tóc đã điểm bạc cùng thân hình không còn rẳn rỏi như xưa nữa. Tuy vậy, công chúng vẫn đứng về phía anh vì không ai có thể giữ mãi nhan sắc như thuở thiếu thời được, vả lại nam tài tử đã tuyên bố giải nghệ, việc chăm chút hình ảnh cũng không còn mấy quan trọng nữa.

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Từ khóa:   Triển Chiêu Diễn viên Tiêu Ân Tuấn Nam thần phim Trung Quốc

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