Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt

Sao quốc tế 11/12/2018 16:54

Hình ảnh Tiêu Ân Tuấn vừa đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ vì ngoại hình của anh bỗng già nua như một cụ ông 70.

Diễn viên Tiêu Ân Tuấn từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1994). Thời điểm đó, anh được xem là một trong những nam diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh xứ Trung và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt - Ảnh 1
Vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên giúp tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn được nhiều nhà sản xuất chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bức ảnh chụp gần đây được Tiêu Ân Tuấn đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không còn nhận ra chàng diễn viên điển trai năm nào. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng trông Tiêu Ân Tuấn như một ông cụ 70.

Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt - Ảnh 2
Hình ảnh Tiêu Ân Tuấn đăng tải trên Weibo cùng lời chúc ngủ ngon gửi tới người hâm mộ - Ảnh: Weibo
Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt - Ảnh 3
Hình ảnh già nua như một ông cụ khiến nhiều người ngỡ ngàng về sự thay đổi của Tiêu Ân Tuấn - Ảnh: Weibo

Thế nhưng, nếu quan sát kĩ thì hình ảnh mà Tiêu Ân Tuấn cập nhật trên Weibo, bạn sẽ thấy đó chỉ là một màn hóa trang trong bộ phim mới mà thôi. 

Khi nhìn những bức ảnh Tiêu Ân Tuấn chụp cùng con gái Tiêu Mạn Đình, nam diễn viên vẫn rất trẻ trung. Nhiều người cho rằng, Tiêu Ân Tuấn và con gái nhìn chẳng khác nào hai anh em, mấy ai đoán được nam diễn viên đã 51 tuổi.

Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt - Ảnh 4

Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt - Ảnh 5
Tiêu Ân Tuấn trẻ trung bên con gái Tiêu Mạn Đình - Ảnh: Weibo

Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng Tiêu Ân Tuấn vẫn giữ được nét điển trai năm nào và ngày càng phong độ.

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Từ khóa:   Tiêu Ân Tuấn Bao Thanh Thiên 1994

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