Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt

Diễn viên Tiêu Ân Tuấn từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1994). Thời điểm đó, anh được xem là một trong những nam diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh xứ Trung và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên giúp tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn được nhiều nhà sản xuất chú ý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bức ảnh chụp gần đây được Tiêu Ân Tuấn đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không còn nhận ra chàng diễn viên điển trai năm nào. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng trông Tiêu Ân Tuấn như một ông cụ 70.