Hình ảnh già nua ‘không thể tin nổi’ của Tiêu Ân Tuấn - chàng ‘Triển Chiêu’ điển trai từng khiến bao cô gái mê mệt

Hình ảnh Tiêu Ân Tuấn vừa đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ vì ngoại hình của anh bỗng già nua như một cụ ông 70.
- Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc
- Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn
Diễn viên Tiêu Ân Tuấn từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim Bao Thanh Thiên (1994). Thời điểm đó, anh được xem là một trong những nam diễn viên điển trai bậc nhất màn ảnh xứ Trung và được rất nhiều khán giả yêu thích.
Tuy nhiên, bức ảnh chụp gần đây được Tiêu Ân Tuấn đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng vì không còn nhận ra chàng diễn viên điển trai năm nào. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng trông Tiêu Ân Tuấn như một ông cụ 70.
Thế nhưng, nếu quan sát kĩ thì hình ảnh mà Tiêu Ân Tuấn cập nhật trên Weibo, bạn sẽ thấy đó chỉ là một màn hóa trang trong bộ phim mới mà thôi.
Khi nhìn những bức ảnh Tiêu Ân Tuấn chụp cùng con gái Tiêu Mạn Đình, nam diễn viên vẫn rất trẻ trung. Nhiều người cho rằng, Tiêu Ân Tuấn và con gái nhìn chẳng khác nào hai anh em, mấy ai đoán được nam diễn viên đã 51 tuổi.
Có thể thấy, dù đã bước sang tuổi ngũ tuần nhưng Tiêu Ân Tuấn vẫn giữ được nét điển trai năm nào và ngày càng phong độ.