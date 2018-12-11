Sau khoảng thời gian “ở ẩn” không dùng mạng xã hội cũng như không tham gia các dự án phim ảnh, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ tiết lộ về cuộc sống sau khi có con gái "Cá heo nhỏ".

Từ sau khi Hoắc Kiến Hoa tuyên bố không dùng mạng xã hội, những thông tin về nam diễn viên càng trở nên “khan hiếm”. Bên cạnh đó, anh cũng không tham gia bất kỳ dự án phim nào trong thời gian gần đây nên người hâm mộ vô cùng tò mò.

Lần xuất hiện hiếm hoi của Hoắc Kiến Hoa trước truyền thông tại lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 17 - Ảnh: Internet

Theo trang Sina, Hoắc Kiến Hoa đang tạm gác lại công việc và dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình. Mới đây, khi xuất hiện tại lễ trao giải Hoa Biểu, nam diễn viên hài hước tiết lộ: “Tôi phát hiện mình sắp bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế con gái của mình và con bé đã kiểm soát tất cả cuộc sống của tôi”.

Hoắc Kiến Hoa rất yêu thương con gái - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như cũng từng chia sẻ rằng, Hoắc Kiến Hoa xem con gái “Cá heo nhỏ” như cả thế giới. Thậm chí khi ở nhà, cứ vài phút anh lại phải xem con gái đang làm gì.

Hoắc Kiến Hoa cho biết, kể từ khi có con, tính cách của anh và Lâm Tâm Như đều thay đổi. Anh trở nên dịu dàng và quan tâm hơn, còn Lâm Tâm Như thì không còn bướng bỉnh, nóng nảy như trước nữa.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như thay đổi cả tính cách từ khi có con gái nhỏ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều muốn dành hết thời gian ở bên con gái và tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng con trưởng thành.

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