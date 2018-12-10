Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Thông tin Trịnh Sảng và Trương Hằng “về chung một nhà” được một tài khoản mạng xã hội đăng tải kèm theo hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của cả hai. Ngay sau đó, tin tức này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “dậy sóng”.
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Trịnh Sảng và Trương Hằng bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 7 năm nay nhưng mãi đến tháng 8, cả hai mới thật sự công khai mối quan hệ này. Tình cảm của họ đang trong giai đoạn vô cùng ngọt ngào, nữ diễn viên cũng từng thổ lộ mong muốn được kết hôn sớm.
Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đột nhiên lan truyền những bức ảnh được cho là Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau đi xem nhà tại Thượng Hải. Tiếp đến, một tài khoản lạ đăng tải hình ảnh giấy đăng ký kết hôn có tên Trịnh Sảng và Trương Hằng, chứng minh cả hai đã là vợ chồng. Trước thông tin này, những trang báo mạng, blogger không ngừng đưa tin Trịnh Sảng -Trương Hằng đã kết hôn.
Nếu nhìn kỹ, trong bức ảnh giấy đăng ký kết hôn được đăng tải, ngoài tên của Trịnh Sảng và Trương Hằng thì một số thông tin cá nhân đều bị che mờ. Truyền thông Sina ngay lập tức liên lạc với mẹ Trịnh Sảng để xác nhận thông tin và bà đã trực tiếp phủ nhận tin tức này.
Thực chất, những bức ảnh được cho là đi mua nhà của cả hai chỉ là hình ảnh Trịnh Sảng và Trương Hằng trong một chuyến công tác để thảo luận về thiết kế, trang trí studio.
Hashtag #MẹTrịnhSảngPhủNhậnTrịnhSảngTrươngHằngNhậnĐăngKýKếtHôn hiện đang trend top 1 trên mạng xã hội Trung Quốc. Có vẻ như người hâm mộ vẫn còn phải đợi một thời gian nữa mới nhận được tin vui của cả hai. Còn hiện tại, tất cả chỉ là tin đồn.