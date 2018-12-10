Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Trịnh Sảng và Trương Hằng bị bắt gặp hẹn hò từ tháng 7 năm nay nhưng mãi đến tháng 8, cả hai mới thật sự công khai mối quan hệ này. Tình cảm của họ đang trong giai đoạn vô cùng ngọt ngào, nữ diễn viên cũng từng thổ lộ mong muốn được kết hôn sớm.

Trương Hằng và Trịnh Sảng là cặp đôi được nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đột nhiên lan truyền những bức ảnh được cho là Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng nhau đi xem nhà tại Thượng Hải. Tiếp đến, một tài khoản lạ đăng tải hình ảnh giấy đăng ký kết hôn có tên Trịnh Sảng và Trương Hằng, chứng minh cả hai đã là vợ chồng. Trước thông tin này, những trang báo mạng, blogger không ngừng đưa tin Trịnh Sảng -Trương Hằng đã kết hôn.