Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc

Huỳnh Dịch là nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Hoàn Châu cách cách 3, Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Ngọa hổ tàng long… Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Huỳnh Dịch liên tiếp vướng vào những bê bối đời tư khiến mọi thứ trở về con số 0.

Cô có cả tài lẫn sắc nhưng sự nghiệp lụi tàn vì đời tư bê bối - Ảnh minh họa: Internet

Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh kết hôn vào năm 2012. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, cặp vợ chồng này liên tục bóc mẽ nhau trước công chúng. Hoàng Nghị Thanh tố cáo vợ là người giả tạo, ngoại tình và bạo hành con gái. Trong khi đó, Huỳnh Dịch lại tung ra bằng chứng Hoàng Nghị Thanh phản bội cô, có nhân tình bên ngoài. Năm 2014, cả hai tuyên bố ly hôn trong ồn ào, Huỳnh Dịch giành quyền nuôi con.

Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Huỳnh Dịch cùng chồng và con gái - Ảnh: Internet

Mới đây khi tham gia show truyền hình Super Orator, Huỳnh Dịch bất ngờ chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng hậu ly hôn khiến cô từng muốn buông bỏ tất cả. Nữ diễn viên kể, năm đó cô bị chồng cũ tố cáo ngoại tình, mắc chứng hoang tưởng và bị công chúng quay lưng. Hàng loạt nhãn hàng và các nhà sản xuất dừng hợp đồng với cô, thậm chí còn yêu cầu nữ diễn viên bồi thường thiệt hại. Áp lực về tài chính khiến cô rơi vào cảnh khốn cùng.