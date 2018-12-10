Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc

Sao quốc tế 10/12/2018 15:39

Scandal ly hôn và ngoại tình của Huỳnh Dịch - Hoàng Nghị Thanh từng khiến làng giải trí xứ Trung chấn động. Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ về cuộc sống cực khổ sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Huỳnh Dịch là nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích với hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim đình đám như Hoàn Châu cách cách 3, Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, Ngọa hổ tàng long… Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Huỳnh Dịch liên tiếp vướng vào những bê bối đời tư khiến mọi thứ trở về con số 0.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 1
Huỳnh Dịch được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và là cái tên sáng giá được nhiều nhà sản xuất chú ý - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 2

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 3
Cô có cả tài lẫn sắc nhưng sự nghiệp lụi tàn vì đời tư bê bối - Ảnh minh họa: Internet

Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh kết hôn vào năm 2012. Thế nhưng chỉ 1 năm sau đó, cặp vợ chồng này liên tục bóc mẽ nhau trước công chúng. Hoàng Nghị Thanh tố cáo vợ là người giả tạo, ngoại tình và bạo hành con gái. Trong khi đó, Huỳnh Dịch lại tung ra bằng chứng Hoàng Nghị Thanh phản bội cô, có nhân tình bên ngoài. Năm 2014, cả hai tuyên bố ly hôn trong ồn ào, Huỳnh Dịch giành quyền nuôi con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 4
Huỳnh Dịch và Hoàng Nghị Thanh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 5
Huỳnh Dịch cùng chồng và con gái - Ảnh: Internet

Mới đây khi tham gia show truyền hình Super Orator, Huỳnh Dịch bất ngờ chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng hậu ly hôn khiến cô từng muốn buông bỏ tất cả. Nữ diễn viên kể, năm đó cô bị chồng cũ tố cáo ngoại tình, mắc chứng hoang tưởng và bị công chúng quay lưng. Hàng loạt nhãn hàng và các nhà sản xuất dừng hợp đồng với cô, thậm chí còn yêu cầu nữ diễn viên bồi thường thiệt hại. Áp lực về tài chính khiến cô rơi vào cảnh khốn cùng.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch bị hàng loạt nhãn hàng tẩy chay, sống trong bế tắc - Ảnh 6
Huỳnh Dịch chia sẻ về cuộc sống sau ly hôn trên show truyền hình Super Orator - Ảnh: Internet

4 năm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huỳnh Dịch dần lấy lại cân bằng và quen với cuộc sống của một người bình thường. Trải qua không ít sóng gió, nữ diễn viên họ Huỳnh tin rằng cuộc sống dù có thăng trầm đến đâu cũng không thể từ bỏ hy vọng.

Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Thông tin Trịnh Sảng và Trương Hằng “về chung một nhà” được một tài khoản mạng xã hội đăng tải kèm theo hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của cả hai. Ngay sau đó, tin tức này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “dậy sóng”.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Dịch sao bị tẩy chay Huỳnh Dịch ly hôn Huỳnh Dịch ngoại tình

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Mẹ Trịnh Sảng lên tiếng trước tin đồn con gái và bạn trai Trương Hằng đăng ký kết hôn

Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện

Tin đồn ly hôn chưa được dập tắt, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby tiếp tục 'ngó lơ' nhau tại sự kiện

Sốc trước những sự thật bất ngờ ít người biết về cuộc đời của Thành Long

Sốc trước những sự thật bất ngờ ít người biết về cuộc đời của Thành Long

Ngô Kinh nợ thuế 30 triệu USD, 16 ngôi sao khác đang bị điều tra

Ngô Kinh nợ thuế 30 triệu USD, 16 ngôi sao khác đang bị điều tra

Dương Mịch tung bộ ảnh đẹp tựa 'nàng thơ' đập tan mối lo ngại 'thân hình 35kg mỏng như tờ giấy'

Dương Mịch tung bộ ảnh đẹp tựa 'nàng thơ' đập tan mối lo ngại 'thân hình 35kg mỏng như tờ giấy'

Cuộc sống sinh hoạt của Tưởng Kình Phu sau khi bị bắt: Phòng giam gần 5m vuông, 1 tuần chỉ được tắm 2 lần

Cuộc sống sinh hoạt của Tưởng Kình Phu sau khi bị bắt: Phòng giam gần 5m vuông, 1 tuần chỉ được tắm 2 lần

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 13 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới