Cận cảnh nhan sắc ‘vạn người mê’ của mỹ nhân nổi tiếng chỉ sau 1 đêm nhờ được thiếu gia Vương Tư Thông ‘follow’

Người đẹp Chương Nhược Nam bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc chỉ sau một đêm nhờ được thiếu gia Vương Tư Thông chú ý và bấm nút follow tài khoản cá nhân.

Chương Nhược Nam là diễn viên trẻ của Cbiz, từng tham gia diễn xuất trong phim "Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông" bản điện ảnh. Tuy sở hữu vẻ đẹp đến nao lòng nhưng tên tuổi của cô vẫn không được nhiều người biết đến. Nữ diễn viên Chương Nhược Nam là gương mặt mới toanh của làng giải trí Hoa ngữ - Ảnh: Weibo Thế nhưng chỉ sau một đêm, những hình ảnh và thông tin về nữ diễn viên Chương Nhược Nam bất ngờ được cộng đồng mạng xứ Trung chia sẻ với tốc độ “chóng mặt”. Nguyên nhân là do tài khoản cá nhân của nữ diễn viên xinh đẹp này đã được Vương Tư Thông – thiếu gia giàu nhất Trung Quốc bấm nút “follow”.

Thiếu gia Vương Tư Thông chú ý và nhấn theo dõi tài khoản của Chương Nhược Nam - Ảnh: Internet Ngay lập tức, từ khóa “Vương Tư Thông follow Chương Nhược Nam” chiếm tới 2,45 triệu lượt bình luận và tìm kiếm trên Weibo. Nhan sắc của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nữ diễn viên sinh năm 1996 này đã khiến nhiều người phải xuýt xoa trầm trồ vì quá đẹp. Cô sở hữu nước da trắng, vóc dáng “mình hạc xương mai”, gương mặt thanh tú cùng nụ cười ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải say đắm.

Loạt hình ảnh chứng minh nhan sắc nữ thần của Chương Nhược Nam - Ảnh: Weibo Có vẻ như người đẹp Chương Nhược Nam đã lọt vào “mắt xanh” của Vương Tư Thông – con trai duy nhất của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Đặc biệt, thiếu gia nhà họ Vương còn nổi tiếng với danh sách bạn gái hot girl dài dằng dặc và sở thích “thay người yêu như thay áo”. Không tham gia lĩnh vực nghệ thuật nhưng Vương Tư Thông luôn được săn đón không khác gì các ngôi sao hạng A. Nhất cử nhất động của anh chàng luôn nhận được sự chú ý từ công chúng.

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