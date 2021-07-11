Lisa - Blackpink Idol Kpop đầu tiên đạt 55 triệu Followers trên Instagram

Sao quốc tế 11/07/2021 06:00

Lisa luôn là cái tên “hot search” nhất trong cộng đồng mạng Hàn Quốc và Thế giới. Ở Việt Nam cô nàng cũng thu hút được nhiều lượng fan đông đảo.

Mới đây, cô nàng Lisa của nhóm nhạc nữ xứ Hàn Blackpink vừa đạt được 55 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Đây là nữ Idol đầu tiên của Hàn Quốc làm được điều này. Chỉ riêng tháng 6 cô nàng đã ẳm về cho mình 1.3M followers dù không hề hoạt động trên IG. Điều này cho thấy sức hút của cô nàng không hề kém cạnh một ngôi sao nổi tiếng nào của Hollywood.

Là một người gốc Thái và gia đình hoàn toàn không ai theo nghệ thuật nhưng vì đam mê âm nhạc cô đã chọn cho mình một con đường riêng. Cô nàng là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc Blackpink do công ty YG Entertaiment thành lập và quản lý.

Lisa - Blackpink Idol Kpop đầu tiên đạt 55 triệu Followers trên Instagram - Ảnh 1
Nhóm nhạc thần tượng Blackpink. 

Lisa không chỉ hoạt động với vai trò là rapper của nhóm nhạc mà cô còn là gương mặt đại diễn của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó cô còn tham gia làm ban giám khảo của một số chương trình tại Trung Quốc. Ngoài ra, Lisa cũng trở thành đại sứ toàn cầu mới nhất cho hãng Celine, Bvlagari và MAC, chứng tỏ một điều rằng sự thống trị của cô trong ngành thời tranglàm đẹp là không hề nhỏ. Với nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạn thì việc các thương hiệu đình đám "xếp hàng" mời cô làm đại sứ đã không còn là điều quá muộn.

Lisa - Blackpink Idol Kpop đầu tiên đạt 55 triệu Followers trên Instagram - Ảnh 2
Lisa trong vai trò đại sứ thương hiệu son

Có lẽ fan hâm mộ của cô nàng cũng đang rất mong chờ màn ra mắt solo đầu tiên của cô. Lisa sẽ có những đột phá nào trong dự án solo đầu tiên này. Nếu thành công đây sẽ là bước đệm cô phát triển và hút thêm một lượng fan lớn về cho mình.

Từ khóa:   Lisa BLACKPINK Sao Hàn

TIN LIÊN QUAN

Không phải Jisoo hay Jennie, hóa ra Lisa và Rosé mới sở hữu đôi chân xuất sắc, diện quần short đẹp nhất BLACKPINK

Không phải Jisoo hay Jennie, hóa ra Lisa và Rosé mới sở hữu đôi chân xuất sắc, diện quần short đẹp nhất BLACKPINK

Hà Hồ khoe cả nhà rạng rỡ đi bơi, 'thánh biểu cảm' Leon và Lisa vừa xuất hiện đã 'giật spotlight' của bố mẹ

Hà Hồ khoe cả nhà rạng rỡ đi bơi, 'thánh biểu cảm' Leon và Lisa vừa xuất hiện đã 'giật spotlight' của bố mẹ

Ảnh thời bé "bóc" visual sao Kbiz: Lisa thoát nghi vấn dao kéo, Rosé lại gây tranh cãi, Hyun Bin - Son Ye Jin rõ "hint" từ nhỏ?

Ảnh thời bé "bóc" visual sao Kbiz: Lisa thoát nghi vấn dao kéo, Rosé lại gây tranh cãi, Hyun Bin - Son Ye Jin rõ "hint" từ nhỏ?

Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà tròn 6 tháng tuổi: Lisa xinh như thiên thần, Leon làm duyên vẫn không quên 'tấu hài'

Cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà tròn 6 tháng tuổi: Lisa xinh như thiên thần, Leon làm duyên vẫn không quên 'tấu hài'

Choáng với BST túi hiệu của BLACKPINK: Sơ sơ đã gần tỷ, nhìn là biết Jennie giàu nhưng Lisa mới là "tay chơi" đồ khủng

Choáng với BST túi hiệu của BLACKPINK: Sơ sơ đã gần tỷ, nhìn là biết Jennie giàu nhưng Lisa mới là "tay chơi" đồ khủng

BLACKPINK "sang chảnh hoá" vạn vật là có thật: Người khác chắc thành thảm họa, Rosé - Lisa sao đẹp đến mức này?

BLACKPINK "sang chảnh hoá" vạn vật là có thật: Người khác chắc thành thảm họa, Rosé - Lisa sao đẹp đến mức này?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi