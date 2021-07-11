Lisa - Blackpink Idol Kpop đầu tiên đạt 55 triệu Followers trên Instagram

Lisa luôn là cái tên “hot search” nhất trong cộng đồng mạng Hàn Quốc và Thế giới. Ở Việt Nam cô nàng cũng thu hút được nhiều lượng fan đông đảo.

Mới đây, cô nàng Lisa của nhóm nhạc nữ xứ Hàn Blackpink vừa đạt được 55 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Đây là nữ Idol đầu tiên của Hàn Quốc làm được điều này. Chỉ riêng tháng 6 cô nàng đã ẳm về cho mình 1.3M followers dù không hề hoạt động trên IG. Điều này cho thấy sức hút của cô nàng không hề kém cạnh một ngôi sao nổi tiếng nào của Hollywood.

Là một người gốc Thái và gia đình hoàn toàn không ai theo nghệ thuật nhưng vì đam mê âm nhạc cô đã chọn cho mình một con đường riêng. Cô nàng là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc Blackpink do công ty YG Entertaiment thành lập và quản lý.

Nhóm nhạc thần tượng Blackpink.

Lisa không chỉ hoạt động với vai trò là rapper của nhóm nhạc mà cô còn là gương mặt đại diễn của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó cô còn tham gia làm ban giám khảo của một số chương trình tại Trung Quốc. Ngoài ra, Lisa cũng trở thành đại sứ toàn cầu mới nhất cho hãng Celine, Bvlagari và MAC, chứng tỏ một điều rằng sự thống trị của cô trong ngành thời trang – làm đẹp là không hề nhỏ. Với nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạn thì việc các thương hiệu đình đám "xếp hàng" mời cô làm đại sứ đã không còn là điều quá muộn.

Lisa trong vai trò đại sứ thương hiệu son

Có lẽ fan hâm mộ của cô nàng cũng đang rất mong chờ màn ra mắt solo đầu tiên của cô. Lisa sẽ có những đột phá nào trong dự án solo đầu tiên này. Nếu thành công đây sẽ là bước đệm cô phát triển và hút thêm một lượng fan lớn về cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lisa-blackpink-idol-kpop-dau-tien-dat-55-trieu-followers-tren-instagram-412028.html