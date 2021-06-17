Hà Hồ khoe cả nhà rạng rỡ đi bơi, 'thánh biểu cảm' Leon và Lisa vừa xuất hiện đã 'giật spotlight' của bố mẹ

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý được nhiều người hâm mộ yêu mến và quan tâm, nhất là đối với hai nhóc tỳ Lisa và Leon. Từ khi chào đời, cặp sinh đôi này bắt đầu trở thành nhân vật chính trong những bức ảnh được bố và mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những hình ảnh cô cùng cả gia đình đang đi bơi kèm dòng chú thích: "Cả nhà cùng vui". Cụ thể, trong loạt ảnh vui đùa dưới hồ bơi của gia đình, bà xã của Kim Lý diện bikini gợi cảm và bồng bế con gái Lisa. Còn ông xã điển trai Kim Lý thì nâng đỡ con trai Leon đang khoái chí bơi ở hồ. Những bức ảnh hạnh phúc, "tình bể bình" của gia đình này đã khiến dân tình phải "tan chảy" và ngưỡng mộ vô cùng.

Nữ ca sĩ rạng rỡ bên gia đình của mình - Ảnh: FBNV

Hai nhóc tỳ Lisa và Leon khiến nhiều người phải xao xuyến bởi vẻ ngoài quá đáng yêu - Ảnh: FBNV

Lisa ngoan ngoãn 'bơi' trong vòng tay của mẹ - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những cử chỉ và hành động ấm áp, dân tình cũng được một phen thích thú trước những biểu cảm tinh nghịch và hài hước của cậu nhóc Leon trong khi đang bơi. Không ít người được một trận cười "điên đảo" bởi sự dễ thương của nhóc tỳ: "Trời cái mặt cưng xỉu của ông Leon", "Leon đúng là thánh biểu cảm của năm", "Nhìn ông Leon không thể không mê được", "Cả nhà đều đẹp"... Nhiều người hâm mộ dự đoán rằng cậu nhóc Leon chắc hẳn sẽ vừa đẹp trai vừa là "thánh biểu cảm" của cả nhà trong tương lai.

Hai nhóc tỳ không hề tỏ ra sợ hãi khi bố mẹ cho tập làm quen với hồ bơi - Ảnh: FBNV

Biểu cảm 'nhăn nhó' vô cùng hài hước của cậu nhóc Leon khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV

Lisa xinh đẹp và đáng yêu trong vòng tay của mẹ Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Leon đầy phấn khích khi được thả mình trong nước - Ảnh: FBNV

Kim Lý cũng không quên 'để mắt' tới bà xã của mình - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý đã từng nhiều lần khiến mọi người trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen bởi những khoảnh khắc khoe gia đình hạnh phúc. Những hình ảnh liên quan đến "tổ ấm nhỏ" của Hà Hồ, nhất là sự xuất hiện của hai nhóc tỳ Lisa và Leon đều "gây bão" và có lượt tương tác khá cao trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà U40 có mọi thứ trong tay: Chồng đẹp, con xinh, tài sản ‘kếch xù’, qua khổ đau giờ chỉ còn hạnh phúc Từng trải qua nhiều thị phi, sóng gió trong chuyện tình cảm, nhưng giờ đây ở tuổi 37 Hồ Ngọc Hà mới thật sự có được hạnh phúc viên mãn bên 3 con và chồng Kim Lý hết mực yêu thương chiều chuộng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-khoe-ca-nha-rang-ro-di-boi-thanh-bieu-cam-leon-va-lisa-vua-xuat-hien-da-giat-spotlight-cua-bo-me-409179.html