Hồ Ngọc Hà U40 có mọi thứ trong tay: Chồng đẹp, con xinh, tài sản ‘kếch xù’, qua khổ đau giờ chỉ còn hạnh phúc

Sao Việt 21/05/2021 12:27

Từng trải qua nhiều thị phi, sóng gió trong chuyện tình cảm, nhưng giờ đây ở tuổi 37 Hồ Ngọc Hà mới thật sự có được hạnh phúc viên mãn bên 3 con và chồng Kim Lý hết mực yêu thương chiều chuộng.

Nếu như mấy năm trước, Hồ Ngọc Hà phải e dè dư luận khi mang thai bé Subeo thì thời điểm hiện tại, cô đã "đường đường chính chính" hưởng thụ hạnh phúc của đời mình. Sau bao sóng gió, cô một lần nữa mở lòng, kết hôn cùng Kim Lý - một chàng người mẫu điển trai.

Sau màn cầu hôn lãng mạn bậc nhất showbiz, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã về cùng một nhà. Sau bao đàm tiếu, cả 2 đã chứng minh hạnh phúc khi cùng lúc nữ ca sĩ mang thai song sinh "long-phụng". Hà Hồ cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hiện tại, có thể thấy cô ngày càng trẻ trung, xinh đẹp hơn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.

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Sau màn cầu hôn lãng mạn bậc nhất showbiz, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã về cùng một nhà - Ảnh: Instagram
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Kim Lý và Hà Hồ thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lãng mạn cùng nhau - Ảnh: Instagram

Về phía Kim Lý, anh cũng thể hiện mình là một người đàn ông của gia đình, thường xuyên chăm sóc con cái, không chỉ Leon và Lisa, cả Subeo cũng nhận được sự quan tâm và thương yêu của Kim Lý. Nam người mẫu từng chia sẻ: "Tất nhiên, Subeo có bố và cả hai rất thân thiết. Nhưng về phương diện cá nhân, tôi vẫn luôn dành tình yêu thương và tranh thủ thời gian đi ăn hoặc đi chơi riêng với Subeo. Mỗi cuối tuần, chúng tôi hay đi chơi thể thao cùng nhau. Đây là dịp để cả hai trở nên gắn kết hơn".

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Từ trước đó, Kim Lý đã hết mực yêu thương và quan tâm Subeo mặc dù cậu bé không phải con ruột của anh - Ảnh: Instagram
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Hồ Ngọc Hà cùng chồng và các con - Ảnh: Instagram

Gần đây nhất, Kim Lý còn tự tay mua tặng Hồ Ngọc Hà một căn nhà lớn trị giá hơn 30 tỷ tại một vị trí đắc địa ở TP HCM, khiến nhiều người vô cùng ganh tị. Từ những bức ảnh nữ ca sĩ chia sẻ, khán giả có thể thấy được ngôi nhà vô cùng đẹp và sang trọng với lối kiến trúc hoàng gia.

Ngoài nhà đẹp, xe sang, Hồ Ngọc Hà còn hạnh phúc hơn khi có những em bé hết sức ngoan ngoãn và xinh xắn. Cậu bé Subeo không hề ganh tị, ngược lại cậu bé vô cùng thân thiết thường xuyên giúp mẹ trông em. Chính Kim Lý cũng thừa nhận Subeo là một người rất giàu tình cảm: "Subeo chơi đùa với các em mà không có bất kỳ sự ghen tị nào. Mối quan hệ giữa các thành viên trước và sau khi có thêm con cũng không hề thay đổi. Thậm chí, Leon và Lisa còn là sợi dây gắn kết giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn".

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Gần đây nhất, Kim Lý còn tự tay mua tặng Hồ Ngọc Hà một căn nhà lớn trị giá hơn 30 tỷ tại một vị trí đắc địa ở TP HCM - Ảnh: Instagram
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Không còn Cự tuyệt, Cạn dòng nước mắt, Không thể đổi thay... Mà thay vào đó là màn khép lại đầy hạnh phúc với ca khúc 'Rồi một ngày mình nói về tình yêu' - Ảnh: Instagram

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1984 cũng thăng tiến hơn. Nếu ngày trước cô thường xuyên hát những ca khúc buồn về tình yêu thì trong Love Songs 4 dù vẫn là chuỗi ca khúc thất tình, nhưng lần này Hà Hồ đã không còn bi lụy, không còn quá đau đớn vì Cự tuyệt, Cạn dòng nước mắt, Không thể đổi thay... Mà thay vào đó là màn khép lại đầy hạnh phúc với ca khúc Rồi một ngày mình nói về tình yêu.

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Có thể nói, Hồ Ngọc Hà là một trong số ít những người có thể mở lòng sau tan vỡ mà lại có được hạnh phúc viên mãn ngoài mong đợi - Ảnh: Instagram

Có thể nói, Hồ Ngọc Hà là một trong số ít những người có thể mở lòng sau tan vỡ mà lại có được hạnh phúc viên mãn ngoài mong đợi. Hiện tại, cô cùng Kim Lý đã có 2 con với nhau, Subeo cũng ngoan ngoan thường xuyên trò chuyện với mẹ. Về phía Kim Lý anh cũng hết mực thương yêu và chiều chuộng cô, nhằm bù đắp lại những tổn thương mà trước đây nữ ca sĩ phải trải qua.

Giàu như Hồ Ngọc Hà nhưng không cho con mặc đồ hiệu vì lý do này

Giàu như Hồ Ngọc Hà nhưng không cho con mặc đồ hiệu vì lý do này

Hồ Ngọc Hà chia sẻ cách nuôi dạy Subeo, Leon và Lisa - con cái không cần mặc đồ hiệu để trang trí cho ba mẹ sang hơn, chia sẻ này của nữ ca sĩ được không ít fan gạt gù đồng tình.

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