Mỹ nhân Hoa - Hàn cùng hóa thân vào 1 vai, ai xinh đẹp, thần thái hơn ai?

Có nhiều bộ phim sau khi ra mắt nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả cho nên đã được quốc gia khác mua lại để làm phim remake . Các diễn viên cũng được lựa chọn gắt gao để phù hợp với vai diễn của mình. Tuy nhiên việc nhan sắc có điều cách biệt giữa các diễn viên nữ không thể tránh khỏi bị so sánh.

Còn ở Thư Sinh Xinh Đẹp bản Trung Quốc, Cúc Tinh Y tuy được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm nhưng vì diễn xuất yếu kém và khuôn mặt tạo hình vẫn còn quá nữ tính nên bị nhận xét là thua xa "nữ hoàng dao kéo" ở bản phim Hàn.

Với bộ phim gốc là Sungkyunkwan của nền điện ảnh Hàn Quốc, Park Min Young đã hóa thân xuất sắc vào vai nữ giả nam vào học trường của nam sinh. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp dù là ở tạo hình nam hay nữ và khả năng diễn xuất thuộc hàng top của làng điện ảnh Hàn Quốc.

2. Shin Hye Sun - Trương Thiên Ái

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là một phim làm khuấy đảo nền điện ảnh Trung Quốc vào năm 2015. Bất chấp sự nghèo nàn của đoàn làm phim và việc phim chỉ được phát sóng online, sức nóng của bộ phim này là không thể đùa được. Dàn diễn viên của phim, nhất là nữ chính Trương Thiên Ái nhận được nhiều sự yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp cùng với tạo hình sexy, quyến rũ.

Trương Thiên Ái nổi bật hơn hẳn nhờ tạo hình sexy, cuốn hút - Ảnh: Internet

Ở bản Hàn, Mr.Queen cũng là một đối thủ nặng ký với các bộ phim cùng thời điểm phát sóng và được nhận định là một trong những bom tấn màng ảnh nhỏ của năm 2021. Nhưng với tạo hình "chuẩn Hàn" cùng với nhan sắc bình thường của nữ chính, Shin Hye Sun đã thua Trương Thiên Ái ở trận này.

3. Goo Hye Sun - Trịnh Sản

Vào năm 2009, Vườn Sao Băng bản Hàn chính là bom tấn làm khuynh đỏa nền điện ảnh châu Á. Với cốt truyện quen thuộc lấy từ bộ truyện Con Nhà Giàu (tên gốc Hana Yori Dango) đã quá nổi tiếng của nền tuyện tranh Nhật Bản và dàn diễn viên đẹp như hoa, không khó để dưa tên tuổi của Vườn Sao Băng lên đỉnh cao như vậy.

Dáng vẻ thanh thuần của Trịnh Sản năm ấy là thứ mà không phải diễn viên nào cũng có được - Ảnh: Internet

Tuy nhiên Goo Hye sun thời điểm đó vẫn có lối diễn xuất khá gượng gạo và hơi lố cùng nhan sắc chưa lột tả được hết sự thanh thuần của nhân vật nên bị nhận xét kém xa phiên bản Cùng Ngắm Mưa Sao Băng mà Trịnh Sản đóng chính được phát sóng sau này.

4. Lâm Y Thần và Jung So Min

Khi Thơ Ngây lên song màn ảnh nhỏ, tên tuổi của Lâm Y Thần cùng lúc lên như diều gặp gió bởi cơn sốt phim thần tượng vào những năm 2000. Thời điểm đó, bộ phim Thơ Ngây đã làm điên đảo cả châu Á, khán giả dành nhiều tình cảm cho nhân vật nữ chính Tương Cầm do Lâm Y Thần đóng vai. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vai diễn này sinh ra là dành cho Lâm Y Thần vì cô đã diễn quá tròn vai, lột tả được hết nét thơ ngây, đáng yêu của nhân vật.

Jung So Min đành phải chịu lép vế trước phiên bản Đài Loan đã quá thành công - Ảnh: Internet

Còn ở bản Hàn, với tên gọi là Playful Kiss, tuy diễn xuất của Jung So Min không được cho là quá tệ nhưng bởi sự thơ ngây mà vai diễn của phiên bản Đài Loan đã quá sắc nét và được ưa thích nên bộ phim cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

5. Lưu Thi Thi - IU

Ở phiên bản Trung Quốc, Bộ Bộ Kinh Tâm được dựng trên nền móng vững chắc là tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa. Với tạo hình xinh đẹp cùng diễn xuất ở mức ổn, Lưu Thi Thi "một bước lên mây" trở thành minh tinh được săn đón nhiều nhất sau khi bộ phim phát sóng. Tên tuổi của cô ngập tràn các mặt báo, xứng danh một hoa đán đình đám.

Cái bóng của Lưu Thi Thi là một trong những điều khiến IU khó có thể lấy lòng khán giả - Ảnh: Internet

Moon Lover được remake từ bộ phim đã quá nổi tiếng có lẽ chính là điều trở ngại nhất để đưa bộ phim đến nhiều công chúng hơn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ IU còn vướng phải scandal về bài hát của mình ngay trước thời điểm phim phát sóng nên việc bộ phim bị chính khán giả Hàn Quốc quay lưng là điều dễ hiểu.

Không những vậy, diễn xuất của IU chính là điểm trừ to lớn khi cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất mà đã đảm nhận một vai diễn "nặng ký" như vậy khiến IU không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Lưu Thi Thi.