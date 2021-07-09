Mỹ nhân Hoa - Hàn cùng hóa thân vào 1 vai, ai xinh đẹp, thần thái hơn ai?

Sao quốc tế 09/07/2021 08:00

Tuy cùng một vai diễn nhưng do khác biệt về nền văn hóa cũng như tạo hình nên không thể tránh khỏi sự so sánh.

Có nhiều bộ phim sau khi ra mắt nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả cho nên đã được quốc gia khác mua lại để làm phim remake. Các diễn viên cũng được lựa chọn gắt gao để phù hợp với vai diễn của mình. Tuy nhiên việc nhan sắc có điều cách biệt giữa các diễn viên nữ không thể tránh khỏi bị so sánh.

1. Park Min Young - Cúc Tịnh Y

Với bộ phim gốc là Sungkyunkwan của nền điện ảnh Hàn Quốc, Park Min Young đã hóa thân xuất sắc vào vai nữ giả nam vào học trường của nam sinh. Nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp dù là ở tạo hình nam hay nữ và khả năng diễn xuất thuộc hàng top của làng điện ảnh Hàn Quốc.

phim remake 1
Park Min Young có phần lấn lướt Cúc Tịnh Y vì khả năng diễn xuất của mình - Ảnh: Internet

Còn ở Thư Sinh Xinh Đẹp bản Trung Quốc, Cúc Tinh Y tuy được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm nhưng vì diễn xuất yếu kém và khuôn mặt tạo hình vẫn còn quá nữ tính nên bị nhận xét là thua xa "nữ hoàng dao kéo" ở bản phim Hàn.

2. Shin Hye Sun - Trương Thiên Ái

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký là một phim làm khuấy đảo nền điện ảnh Trung Quốc vào năm 2015. Bất chấp sự nghèo nàn của đoàn làm phim và việc phim chỉ được phát sóng online, sức nóng của bộ phim này là không thể đùa được. Dàn diễn viên của phim, nhất là nữ chính Trương Thiên Ái nhận được nhiều sự yêu thích bởi ngoại hình xinh đẹp cùng với tạo hình sexy, quyến rũ.

phim remake 2
Trương Thiên Ái nổi bật hơn hẳn nhờ tạo hình sexy, cuốn hút - Ảnh: Internet

Ở bản Hàn, Mr.Queen cũng là một đối thủ nặng ký với các bộ phim cùng thời điểm phát sóng và được nhận định là một trong những bom tấn màng ảnh nhỏ của năm 2021. Nhưng với tạo hình "chuẩn Hàn" cùng với nhan sắc bình thường của nữ chính, Shin Hye Sun đã thua Trương Thiên Ái ở trận này.

3. Goo Hye Sun - Trịnh Sản

Vào năm 2009, Vườn Sao Băng bản Hàn chính là bom tấn làm khuynh đỏa nền điện ảnh châu Á. Với cốt truyện quen thuộc lấy từ bộ truyện Con Nhà Giàu (tên gốc Hana Yori Dango) đã quá nổi tiếng của nền tuyện tranh Nhật Bản và dàn diễn viên đẹp như hoa, không khó để dưa tên tuổi của Vườn Sao Băng lên đỉnh cao như vậy.

phim remake 3
Dáng vẻ thanh thuần của Trịnh Sản năm ấy là thứ mà không phải diễn viên nào cũng có được - Ảnh: Internet

Tuy nhiên Goo Hye sun thời điểm đó vẫn có lối diễn xuất khá gượng gạo và hơi lố cùng nhan sắc chưa lột tả được hết sự thanh thuần của nhân vật nên bị nhận xét kém xa phiên bản Cùng Ngắm Mưa Sao Băng mà Trịnh Sản đóng chính được phát sóng sau này. 

4. Lâm Y Thần và Jung So Min

Khi Thơ Ngây lên song màn ảnh nhỏ, tên tuổi của Lâm Y Thần cùng lúc lên như diều gặp gió bởi cơn sốt phim thần tượng vào những năm 2000. Thời điểm đó, bộ phim Thơ Ngây đã làm điên đảo cả châu Á, khán giả dành nhiều tình cảm cho nhân vật nữ chính Tương Cầm do Lâm Y Thần đóng vai. Thậm chí nhiều người còn cho rằng vai diễn này sinh ra là dành cho Lâm Y Thần vì cô đã diễn quá tròn vai, lột tả được hết nét thơ ngây, đáng yêu của nhân vật.

phim remake 4
Jung So Min đành phải chịu lép vế trước phiên bản Đài Loan đã quá thành công - Ảnh: Internet

Còn ở bản Hàn, với tên gọi là Playful Kiss, tuy diễn xuất của Jung So Min không được cho là quá tệ nhưng bởi sự thơ ngây mà vai diễn của phiên bản Đài Loan đã quá sắc nét và được ưa thích nên bộ phim cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

5. Lưu Thi Thi - IU

Ở phiên bản Trung Quốc, Bộ Bộ Kinh Tâm được dựng trên nền móng vững chắc là tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa. Với tạo hình xinh đẹp cùng diễn xuất ở mức ổn, Lưu Thi Thi "một bước lên mây" trở thành minh tinh được săn đón nhiều nhất sau khi bộ phim phát sóng. Tên tuổi của cô ngập tràn các mặt báo, xứng danh một hoa đán đình đám.

phim remake 5
Cái bóng của Lưu Thi Thi là một trong những điều khiến IU khó có thể lấy lòng khán giả - Ảnh: Internet

Moon Lover được remake từ bộ phim đã quá nổi tiếng có lẽ chính là điều trở ngại nhất để đưa bộ phim đến nhiều công chúng hơn. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ IU còn vướng phải scandal về bài hát của mình ngay trước thời điểm phim phát sóng nên việc bộ phim bị chính khán giả Hàn Quốc quay lưng là điều dễ hiểu.

Không những vậy, diễn xuất của IU chính là điểm trừ to lớn khi cô chưa có nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất mà đã đảm nhận một vai diễn "nặng ký" như vậy khiến IU không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Lưu Thi Thi.

Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở'

Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở'

Mới đây, Jessi khiến người hâm mộ "ná thở" bởi những khoảnh khắc khoe hình thể gợi cảm và quyến rũ trên trang cá nhân Instagram.

Xem thêm
Từ khóa:   bộ bộ kinh tâm Con nhà giàu IU

TIN LIÊN QUAN

Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở'

Nữ rapper U30 của xứ Hàn 'phá đảo' định kiến về sắc vóc, tỷ lệ siêu thực 'ngực tấn công, mông phòng thủ' khiến CĐM 'ná thở'

Bị đồng nghiệp lôi Huỳnh Hiểu Minh ra trêu đùa, phản ứng bộc phát của Angela Baby đã tiết lộ quan hệ hiện tại của 2 vợ chồng

Bị đồng nghiệp lôi Huỳnh Hiểu Minh ra trêu đùa, phản ứng bộc phát của Angela Baby đã tiết lộ quan hệ hiện tại của 2 vợ chồng

Top diễn viên Hàn được NSX săn đón nhất: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, Park Seo Joon vượt cả Hyun Bin

Top diễn viên Hàn được NSX săn đón nhất: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 3, Park Seo Joon vượt cả Hyun Bin

Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện sau hàng loạt những lời tố cáo của Trương Hằng, động thái mới thực sự gây chú ý

Trịnh Sảng bất ngờ xuất hiện sau hàng loạt những lời tố cáo của Trương Hằng, động thái mới thực sự gây chú ý

Han So Hee -mỹ nhân gợi cảm mới của xứ Hàn: Thân hình 'ngầu đét', làn da trắng ngần cùng thần thái quyến rũ

Han So Hee -mỹ nhân gợi cảm mới của xứ Hàn: Thân hình 'ngầu đét', làn da trắng ngần cùng thần thái quyến rũ

'Vẻ đẹp thu nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc' Song Hye Kyo đẹp đến nao lòng ở tuổi 40

'Vẻ đẹp thu nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc' Song Hye Kyo đẹp đến nao lòng ở tuổi 40

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi