'Vẻ đẹp thu nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc' Song Hye Kyo đẹp đến nao lòng ở tuổi 40

Sao quốc tế 30/06/2021 17:10

Những hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo trên một ấn phẩm thời trang đã minh chứng cho việc nữ minh tinh là "tượng đài nhan sắc" của Hàn Quốc, xứng với danh xưng "vẻ đẹp thu nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc".

Cách đây vài ngày, tạp chí chuyên về thời trang Elle Singapore đã công khai gương mặt được lên bìa trong tháng 7 này. Không phải ai xa lạ mà chính là Song Hye Kyo, sự trở lại của cô được dự đoán sẽ gây bão sau thời gian dài vắng bóng.

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Song Hye Kyo trên bìa tạp chí Elle Singapore tháng 7 - Ảnh: Elle
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Đây là lần trở lại đầu tiên của cô sau thời gian dài nghỉ ngơi - Ảnh: Elle

Trong bộ ảnh được thực hiện bởi Elle lần này, Song Hye Kyo đẹp đến vô thực trong hiệu ứng sương mờ được sử dụng trong màu ảnh. Cùng với đó là lối makeup thiên về tone màu nude trầm ấm càng tôn lên được những đường nét hài hòa của nữ diễn viên.

"Nhiều người đã công nhận rằng Song Hye Kyo là hình ảnh thu nhỏ của vẻ đẹp Hàn Quốc. Họ đã cố gắng mô tả vẻ đáng yêu trường tồn của Song Hye Kyo bằng một loạt các tính từ mỹ miều: thanh tao, thanh lịch và vương giả, trong khi vẻ nữ tính đương đại của Song Hye Kyo dường như được tạo riêng cho ánh đèn sân khấu." - biên tập viên Farisia Thang viết về Song Hye Kyo trên ấn phẩm này.

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Song Hye Kyo được xem là "hình ảnh thu nhỏ của vẻ đẹp Hàn Quốc" - Ảnh: Elle
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Vẻ nữ tính đương đại của Song Hye Kyo dường như được tạo riêng cho ánh đèn sân khấu - Ảnh: Elle

Có nhiều ý kiến cho rằng cuộc hôn nhân tan vỡ với nam tài tử Song Joong Ki tuy là một nốt trầm buồn thì cũng là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Qua một lần kết hôn, nữ diễn viên được đánh giá là có sự trở mình xuất sắc khi trưởng thành hơn trong phong cách thời trang mà nét đẹp đậm chất Á Đông của cô cũng ngày càng đằm thắm. Quả nhiên phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, dân tình càng ngắm Song Hye Kyo càng mê mẩn không lối thoát.

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Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai - Ảnh: Elle
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Ở tuổi 40, vóc dáng và nhan sắc của Song Hye Kyo vẫn vẹn toàn như không chịu tác động bởi thời gian - Ảnh: Elle
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Tượng đài nhan sắc ngày càng trưởng thành hơn cả trong sự nghiệp lẫn đời tư - Ảnh: Elle

Song Hye Kyo chia sẻ về những mục tiêu sắp tới của mình trên tạp chí Elle: "Tôi chưa bao giờ nghĩ về mục tiêu cuối cùng. Tôi luôn nghĩ về hiện tại và cách cố gắng sống hết mình với những gì tôi có được cho tới ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng khi tôi nỗ lực hết mình trong những giây phút hiện tại, những điều tốt đẹp sẽ đến ".

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