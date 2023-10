Han So Hee -mỹ nhân gợi cảm mới của xứ Hàn: Thân hình 'ngầu đét', làn da trắng ngần cùng thần thái quyến rũ

Tuy chỉ đóng một vai phụ trong Thế Giới Hôn Nhân nhưng Han So Hee đã ghi điểm mạnh với công chúng. Nhiều người phải thừa nhận rằng cô ấy sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và lạnh lùng với thần thái mà những người phụ nữ khác không thể có.

Sau khi "nổi tiếng qua 1 đêm" nhờ Thế Giới Hôn Nhân, Han So Hee đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, những hình ảnh từ khi còn đi học hay thuở mới lớn chưa vào nghề của cô bị đào lại. Ngoài hình tượng "ngầu đét" cũa nữ diễn viên 9X, thứ làm người ta phải nhớ nhung về cô chính là vóc dáng đẫy đà quyến rũ.

Thời gian gần đây, cái tên Han So Hee lại có dịp được báo chí thay nhau nhắc đến nhờ vai diễn trong phim tuyền hình 19+ Nevertheless đóng cặp với nam thần mới nổi Song Kang.

Một trong những phân cảnh táo bạo của Han Seo Hee và bạn diễn trong Nevertheless - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên từng chia sẻ việc giữ dáng là điều bắt buộc đối với các diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Khi những cảnh phim được chia sẻ và bàn tán nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội, khán giả đều nhận xét Han So Hee quyến rũ khi diễn cảnh yêu đương, gương mặt và vóc dáng hoàn mỹ. Tài khoản Min Chul bình luận trên Naver: "Cảnh quay nóng bỏng nhưng đậm chất nghệ thuật. Tương tác của hai diễn viên trông tự nhiên, ngọt ngào Han So Hee xinh đẹp và quyến rũ". Thậm chí nhiều người thừa nhận xem phim chỉ để ngắm Han So Hee.