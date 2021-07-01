Han So Hee -mỹ nhân gợi cảm mới của xứ Hàn: Thân hình 'ngầu đét', làn da trắng ngần cùng thần thái quyến rũ

Sau khi "nổi tiếng qua 1 đêm" nhờ Thế Giới Hôn Nhân, Han So Hee đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, những hình ảnh từ khi còn đi học hay thuở mới lớn chưa vào nghề của cô bị đào lại. Ngoài hình tượng "ngầu đét" cũa nữ diễn viên 9X, thứ làm người ta phải nhớ nhung về cô chính là vóc dáng đẫy đà quyến rũ.

Thảm đỏ lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2020 trở thành sân chơi của riêng Han So Hee với visual đỉnh cao - Ảnh: Star.mk



Vòng 1 căn tràn với nước da trắng ngần khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Han So Hee - Ảnh: KBS

Tuy chỉ đóng một vai phụ trong Thế Giới Hôn Nhân nhưng Han So Hee đã ghi điểm mạnh với công chúng. Nhiều người phải thừa nhận rằng cô ấy sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và lạnh lùng với thần thái mà những người phụ nữ khác không thể có.