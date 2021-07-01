Han So Hee -mỹ nhân gợi cảm mới của xứ Hàn: Thân hình 'ngầu đét', làn da trắng ngần cùng thần thái quyến rũ

Sao quốc tế 01/07/2021 06:30

Nổi lên nhờ vào vai "tiểu tam" trong bộ phim về chủ đề hôn nhân gia đình gây sốt Châu Á Thế Giới Hôn Nhân, Han So Hee nhận được nhiều sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt cùng thần thái đúng chuẩn diễn viên chuyên nghiệp.

Sau khi "nổi tiếng qua 1 đêm" nhờ Thế Giới Hôn Nhân, Han So Hee đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Theo đó, những hình ảnh từ khi còn đi học hay thuở mới lớn chưa vào nghề của cô bị đào lại. Ngoài hình tượng "ngầu đét" cũa nữ diễn viên 9X, thứ làm người ta phải nhớ nhung về cô chính là vóc dáng đẫy đà quyến rũ.

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Thảm đỏ lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2020 trở thành sân chơi của riêng Han So Hee với visual đỉnh cao - Ảnh: Star.mk
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Vòng 1 căn tràn với nước da trắng ngần khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Han So Hee - Ảnh: KBS

Tuy chỉ đóng một vai phụ trong Thế Giới Hôn Nhân nhưng Han So Hee đã ghi điểm mạnh với công chúng. Nhiều người phải thừa nhận rằng cô ấy sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và lạnh lùng với thần thái mà những người phụ nữ khác không thể có.

Thời gian gần đây, cái tên Han So Hee lại có dịp được báo chí thay nhau nhắc đến nhờ vai diễn trong phim tuyền hình 19+ Nevertheless đóng cặp với nam thần mới nổi Song Kang.

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Một trong những phân cảnh táo bạo của Han Seo Hee và bạn diễn trong Nevertheless - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên từng chia sẻ việc giữ dáng là điều bắt buộc đối với các diễn viên nữ - Ảnh: Internet

Khi những cảnh phim được chia sẻ và bàn tán nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội, khán giả đều nhận xét Han So Hee quyến rũ khi diễn cảnh yêu đương, gương mặt và vóc dáng hoàn mỹ. Tài khoản Min Chul bình luận trên Naver: "Cảnh quay nóng bỏng nhưng đậm chất nghệ thuật. Tương tác của hai diễn viên trông tự nhiên, ngọt ngào Han So Hee xinh đẹp và quyến rũ". Thậm chí nhiều người thừa nhận xem phim chỉ để ngắm Han So Hee.

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Đôi chân dài thẳng tắp của Han So Hee được nhiều người khen ngợi - Ảnh: GRAZIA
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Ảnh hậu trường của cô cũng không phải dạng vừa đâu - Ảnh: Twitter
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Thân hình đồng hồ cát của Han Seo Hee nổi bật trên bìa tạp chí - Ảnh: Elle

Trong phim Nevertheless, Han So Hee vào vai Yoo Na Bi – một người người phụ nữ tuy không muốn tin vào tình yêu nhưng vẫn đam mê việc hẹn hò. Số phận trớ trêu thay khi cô gặp phải Park Jae Uhn – chàng trai không muốn hẹn hò nhưng vẫn muốn được ai đó tán tỉnh.

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