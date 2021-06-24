Học ngay những tip trang điểm đơn giản mà 'thần thánh' từ sao Hàn, giúp bạn có một màn 'vịt hóa thiên nga' chỉ trong vài phút

Trang điểm 24/06/2021 06:30

Luôn trong tình trạng không có đủ thời gian makeup hay thử makeup nhiều kiểu khác nhau nhưng vẫn không hợp? Sao bạn không thử những tips trang điểm dưới đây được các sao Hàn ưa chuộng mà lại nhanh gọn và hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Từ lâu Hàn Quốc đã trở thành "thủ phủ" của làm đẹp khi hàng loạt các tên tuổi của các hãng mỹ phẩm xuất hiện và nhanh chóng được tin dùng. Ngoài ra, ở Hàn Quốc từ lâu đã tồn tại một "quy tắc ngầm" khi mọi người ra ngoài đều phải makeup "sương sương" để luôn giữ vẻ ngoài tươi tắn nhất. Đặc biệt hơn, khi ở Hàn Quốc mỗi một mét vuông là 1 Idol xinh đẹp tuyệt phẩm.

1. Chọn màu phấn nền hoặc cushion sáng hơn màu da thật 1 tông

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Sửu dụng phấn nền sáng hơn 1 tông tránh việc lớp makeup bị xỉn màu - Ảnh: Internet

Ở những quốc gia nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, mùa xuân và hè thường kéo dài hơn 2 mùa còn lại nên ánh nắng, nhiệt độ, độ ẩm và cả mồ hôi và dầu thừa tiết ra trên da sẽ làm lớp trang điểm của bạn bị oxy hoá nhanh chóng. Nếu lựa chọn màu nền tiệp với màu da, sau vài tiếng đồng hồ, lớp nền dễ bị xuống sắc, xỉn màu, ảm đạm đi hẳn. Vì vậy, khi trang điểm kiểu Hàn Quốc trong khí hậu thời tiết nóng ẩm, hãy chọn màu nền sáng hơn màu da 1 tông để khi nền xuống màu là vừa khít với da nhé.

2. Dùng son bóng và kẻ mắt sắc

Một trong những người nổi tiếng đi tiên phong và lựa chọn son bóng là Jennie (BlackPink), nữ Idol dùng son bóng nhiều đến mức khi nhắc đến syle trang điểm này là không thể không nhắc đến cô.

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Son bóng và kẻ mắt giúp khuôn mặt có điểm nhấn và chiều sâu hơn cả - Ảnh: Internet

Đối với những bạn nữ không có nhiều thời gian, chỉ cần đánh son nhẹ nhàng, kẻ mắt cũng đủ làm cho gương mặt tươi tắn hơn. Nếu có nước da trắng sáng, bạn có thể thử son tông hồng ngọt ngào mà mỹ nhân nhà YG ưa chuộng. Nếu không, những tông màu đỏ, cam, caramel cũng rất đáng thử.

3. Đừng quên đôi lông mày

Nhiều người có quan niệm sẽ bỏ qua một vài phần trên khuôn mặt mới là "makeup sương sương". Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai, nhất là đối với đôi lông mày. Một đôi lông mày thiếu cân đối và lưa thưa sẽ gây mất điểm cho bạn nếu như phải đi gặp đối phương.

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Với 1 đôi lông mày tương đối nhạt nhưng vẫn chỉnh chu, khuôn mặt sẽ tạo được ấn tượng tốt - Ảnh: Internet

Tuy vậy, cũng không cần quá cầu kỳ nếu như bạn muốn chỉ là một lớp makeup đơn giản kiểu trong suốt. Chỉ cần làm đậm phần chân mày thật thêm một chút bạn sẽ đạt hiệu ứng như mong đợi mà khuôn mặt cũng trở nên thu hút hơn rất nhiều.

4. Sử dụng phấn mắt tông màu ấm hoặc có nhũ

Hãy lựa chọn gam màu ấm để tạo điểm nhấn cho đôi mắt. Những màu sắc này đem lại sự nhẹ nhàng, mềm mại và có chiều sâu. Một số tone màu gợi ý cho bạn như: nâu nhạt, cam đất, hồng đất, hồng be…

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Phấn mắt nhũ được nhiều sao Hàn ưa chuộng, trong đó có phù thủy makeup Pony - Ảnh: Pony

Ngoài ra, phấn mắt có nhũ lấp lánh đang có dấu hiệu trở lại trên bảng đồ mỹ phẩm. Tuy chỉ makeup đơn giản nhưng tùy vào outfit và hoàn cảnh thì nhấn một tí lấp lánh cho đôi mắt sẽ làm bạn rực rỡ hơn bội lần.

5. Má hồng phớt tự nhiên 

Má hồng là bước cuối cùng để hoàn thiện cho việc makeup. Nếu chọn lựa đúng màu biết cách đánh thì chỉ cần vài lần "vung cọ", khuông bạn đã trở nên tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn nhiều.

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Lớp phấn má màu hồng đào hiện là một trong những layout gây sốt tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Khi chọn má hồng, nên chọn những gam màu như màu hồng đào, cam hoặc các màu thiên về tông ấm nhưng vẫn nhẹ nhàng để phù hợp cho việc makeup thường ngày.

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Từ khóa:   Makeup tự nhiên makeup tone ấm Trang điển kiểu Hàn

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