Top mỹ nhân gốc Việt đình đám: Nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, thành công vang dội ở đất nước tỉ dân

Sao quốc tế 15/06/2021 06:26

Nhiều người đẹp thành công trên thị trường quốc tế mang trong mình dòng máu Việt Nam. Những nữ nghệ sĩ này vừa có tài vừa có sắc, được không ít người yêu mến và ngưỡng mộ.

Làng giải trí thế giới có nhiều bóng hồng là người gốc Việt, ai cũng xinh đẹp và quyến rũ. Dù cho mỗi người một vẻ nhưng không thể phủ nhận gen Việt đã ảnh hưởng đến ngoại hình làm cho các mỹ nhân gốc Việt này có một nét đẹp mà nhiều người ghen tị.

Chung Lệ Đề

Sinh năm 1970 tại Canada, Hoa hậu Hoa kiều quốc tế năm 1993 có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Bước chân vào làng giải trí từ những năm đầu của thập niên 90, Chung Lệ Đề nổi tiếng với phong cách khiêu gợi, sexy trong phim.

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Chung Lệ Đề nổi tiếng là người đẹp gợi cảm bậc nhất làng giải trí Trung Quốc - Ảnh: Internet

Với vai diễn thành công trong bộ phim Bạch phát ma nữ 2, cô trở thành một trong những nữ minh tinh được săn đón nhất C-biz kéo theo là hàng loạt bộ phim bom tấn mà cô góp mặt. NĂm 2000, tạp chí FHM Singapore đã bình chọn cô là "Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á".

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Chung Lệ Đề cùng chồng trẻ - Ảnh: Internet

Sau 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân và có 3 con gái, cuối năm 2017, Lệ Đề kết hôn với tình trẻ kém 12 tuổi. Chia sẻ về kế hoặc sinh thêm con, cô nói mình chưa vội gì cả nhưng vẫn tích cực thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Maggie Q

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Maggie Q có nhan sắc đậm đà, nét Tây nổi trội hơn cả - Ảnh: Internet

Sinh ra tại Hawaii, Mỹ, Maggie Q có cha là người Ireland gốc Ba Lan và mẹ là người Việt Nam. Sau khi chụp bộ ảnh quản cáo cùng với Tạ Đình Phong, cô vô tình lọt vào mắt xanh của Thành Long và gặt hái nhiều thành công tại Trung Quốc.

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Sau nhiều năm hoạt động cô vẫn lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Vì ngoại hình đậm chất "Tây", Maggie Q sau đó dễ dàng gia nhập Hollywood. Cô tham gia vào các bộ phim hành động như Mission Impossible 3 (Điệp vụ bất khả thi 3), Dragon Squad, Sát thủ Nikita, Die Hard… Cô còn được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của thế giới. Tuy vậy, cô có đường tình duyên lận đận khi dính tin đồn hẹn hò với nhiều người nhưng cuối cùng cũng chia tay vì lịch trình bận rộn của mình.

Lana Condor

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Lana Condor là diễn viên đầy triển vọng của Hollywood - Ảnh: Internet

Được gia đình tại Mỹ nhận nuôi vào năm 1997, Lana có tên thật là Trần Đồng Lan và sinh ra tại Cần Thơ. Cô có vai diễn để đời trong phim đầu tư 170 triệu USD "Alita: Battle Angel", của đạo diễn James Cameron. Khán giả Việt biết đến cô qua vai diễn Lara Jean trong series phim của Netflix "To All the Boys I've Loved Before".

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Khuôn mặt baby nhưng thân hình gợi cảm là điểm thu hút của cô - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao 1,6m nhưng Lana luôn biết cách thu hút ánh nhìn người khác với vóc dáng cân đối cùng thần thái xinh đẹp. Hiện cô đang có mối tình đẹp cùng nam diễn viên Anthony De La Torre.

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Từ khóa:   Maggie Q Lana Condor Chung Lệ Đề

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