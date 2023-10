Top mỹ nhân gốc Việt đình đám: Nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, thành công vang dội ở đất nước tỉ dân

Chung Lệ Đề cùng chồng trẻ - Ảnh: Internet

Sau 2 lần đổ vỡ trong hôn nhân và có 3 con gái, cuối năm 2017, Lệ Đề kết hôn với tình trẻ kém 12 tuổi. Chia sẻ về kế hoặc sinh thêm con, cô nói mình chưa vội gì cả nhưng vẫn tích cực thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo.

Maggie Q

Maggie Q có nhan sắc đậm đà, nét Tây nổi trội hơn cả - Ảnh: Internet

Sinh ra tại Hawaii, Mỹ, Maggie Q có cha là người Ireland gốc Ba Lan và mẹ là người Việt Nam. Sau khi chụp bộ ảnh quản cáo cùng với Tạ Đình Phong, cô vô tình lọt vào mắt xanh của Thành Long và gặt hái nhiều thành công tại Trung Quốc.

Sau nhiều năm hoạt động cô vẫn lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Vì ngoại hình đậm chất "Tây", Maggie Q sau đó dễ dàng gia nhập Hollywood. Cô tham gia vào các bộ phim hành động như Mission Impossible 3 (Điệp vụ bất khả thi 3), Dragon Squad, Sát thủ Nikita, Die Hard… Cô còn được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm của thế giới. Tuy vậy, cô có đường tình duyên lận đận khi dính tin đồn hẹn hò với nhiều người nhưng cuối cùng cũng chia tay vì lịch trình bận rộn của mình.

Lana Condor

Lana Condor là diễn viên đầy triển vọng của Hollywood - Ảnh: Internet

Được gia đình tại Mỹ nhận nuôi vào năm 1997, Lana có tên thật là Trần Đồng Lan và sinh ra tại Cần Thơ. Cô có vai diễn để đời trong phim đầu tư 170 triệu USD "Alita: Battle Angel", của đạo diễn James Cameron. Khán giả Việt biết đến cô qua vai diễn Lara Jean trong series phim của Netflix "To All the Boys I've Loved Before".

Khuôn mặt baby nhưng thân hình gợi cảm là điểm thu hút của cô - Ảnh: Internet

Sở hữu chiều cao 1,6m nhưng Lana luôn biết cách thu hút ánh nhìn người khác với vóc dáng cân đối cùng thần thái xinh đẹp. Hiện cô đang có mối tình đẹp cùng nam diễn viên Anthony De La Torre.