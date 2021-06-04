Phận đời ‘khốn đốn’ của sao nữ phản diện: Đóng vai ác đạt đến mức bị người thân từ mặt, khán giả dọa giết

Sao quốc tế 04/06/2021 12:57

Bị dọa giết, con cái xa lánh nhiều diễn viên phản diện sang chấn tâm lý, tuyên bố không đóng thêm một vai ác nào nữa.

Nhiều diễn viên phản diện có khả năng hóa thân xuất sắc, khiến sự nghiệp của họ một bước lên mây. Tuy nhiên, có thể vì vai diễn quá xuất thần, nhiều khán giả không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nên có những hành động không hay đến các diễn viên, khiến họ lâm vào các hoàn cảnh vô cùng khốn đốn.

 

Lý Minh Khải - Dung Ma Ma sống đời cô độc

Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim cổ trang được xếp vào hàng "kinh điển" của làng điện ảnh Trung Quốc một phần vì kịch bản xuất sắc, một phần là vì diễn xuất của dàn diễn viên không thể chê vào đâu.

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Tuy diễn tròn vai ác, nhưng ngoài đời Lý Minh Khải là một người phụ nữ hiền lành - Ảnh: Internet

Vào vai Dung Ma Ma, người hầu thân cận của Kế Hậu, Lý Minh Khải được nhận xét là người hoàn thành vai diễn tròn trịa nhất trong phim. Nhưng vì diễn quá đạt, bà nhiều lần bị khán giả "dọa giết".

Tham gia một chương trình truyền hình, bà vừa xuất hiện trên sân khấu thì dưới khán giả có giọng nói vang lên: "Giết chết bà ta đi". Sau đó bà phải nhanh chóng phân trần: "Tôi là Lý Minh Khải, không phải Dung Ma Ma, tôi là người tốt". Thậm chí khi ra phố, bà từng nghe thấy người ta bàn tán: "Chính là con mụ Dung Ma Ma ác độc ấy" rồi nhìn bà bằng con mắt căm giận.

Hiện tại, Lý Minh Khải sống đơn độc một mình ở những năm tháng cuối đời vì bị người chồng phụ bạc.

Đới Xuân Vinh - Kế Hậu bị con gái xa lánh

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Kế Hoàng Hậu khiến nhiều người ghét 'từ cái nhìn đầu tiên' - Ảnh: Chụp màn hình

Liên tục gây rắc rối cho Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy, Kế Hoàng Hậu là vai diễn bị ghét thứ 2 sau Dung Ma Ma trong Hoàn Châu Cách Cách. Đới Xuân Vinh đã hoàn thành vai diễn một cách hoàn hảo và trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, cô lại bị khán giả ghét bỏ vì chính vai diễn đó suốt một thời gian dài sau khi phim kết thúc.

Theo Sina, bởi vì thời điểm đó, nhiều người không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nên cô bị ám ảnh trong thời gian dài, phải thuê vệ sĩ mỗi lần muốn ra khỏi nhà. Thậm chí con gái cô còn xa lánh mẹ vì bạn bè cô bé chê cười vai diễn của cô. “Con gái tôi thường khóc và hỏi: Tại sao mẹ hiền thế lại đóng nhân vật ác như vậy" - bà nhớ lại.

Vương Lâm - "Mẹ ghẻ" trong Tân dòng sông ly biệt khiến trẻ con khiếp sợ

Vai dì Tuyết trong Tân dòng sông ly biệt là một bước đi lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Lâm nhưng lại khiến cô gặp nhiều tình huống "khó đỡ" ngoài đời thật.

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Dì Tuyết là vai diễn 'để đời' của Vương Lâm - ẢNh: Internet

Khi chuẩn bị ghi hình cho một chương trình, cô bỗng nghe tiếng khóc của trẻ con từ vị trí của khán giả. Lúc đó vì quá sợ Vương Lâm nên đứa trẻ đã khóc thét. "Lúc đó tôi đứng trên sân khấu không biết nên phải làm sao, chỉ muốn xuống dỗ đứa trẻ nhưng chỉ sợ nó càng sợ hơn. Bối rối kinh lên được" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Lý Thuần - Lệnh phi bị ghét nhất Như Ý Truyện

Như Ý Truyện là bộ phim cung đấu từng "làm mưa làm gió" cả châu Á khi nó ra mắt. Lý Thuần vào vai Vệ Yến Uyển - Lệnh phi không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích. Cuối phim vì tất cả tội ác bị phơi bày, cô bị ép uống thuốc độc để kết liễu đời mình.

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Lệnh phi bị nhiều người ghét bỏ đến mức Lý Thuần tuyên bố giã từ nghiệp diễn vai ác - Ảnh: Chụp màn hình

Bởi vì bộ phim quá nổi tiếng, vai diễn Lệnh phi tuy không phải vai chính nhưng là một nhân vật lớn, đóng vai trò giữ vững mạch phim. Lý Thuần bị nhiều cư dân mạng liên tục công kích trên mạng xã hội. Nhiều người chửi mắng cô thậm tệ, mong cô sớm gặp báo ứng, thậm chí dọa giết nếu có bắt gặp cô ngoài đời thật.

Tuy nhiên, vì là một diễn viên chuyên nghiệp, cô thẳng thắn đáp trả: “Vệ Yến Uyển là nhân vật của tôi, tất cả bình luận tôi đều chấp nhận hết”. Theo Sina, Lý Thuần sẽ không nhận thêm bất kỳ nhân vật phản diện nào trong tương lai nữa vì đã quá ám ảnh.

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Từ khóa:   Như Ý Truyện Hoàn Châu Cách Cách vai ác trên phim

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