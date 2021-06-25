Nữ diễn viên Hàn Quốc Han Ye Seul đã có buổi nói để giải đáp mọi nghi vấn liên qua đến tin đồn bán dâm của mình sau quyết định khởi kiện những bên tung tin thất thiệt rằng cô từng có quá khứ làm việc tại nhà thổ và hút chích.

Tờ Sports Chosun đưa tin, Nữ diễn viên Han Ye Seul đã lên tiếng trả lời tất cả các nghi vấn xung quanh tin đồn cô từng làm tiếp viên trong một cơ sở giải trí người lớn vào buổi livestream tối hôm 24/6. “Tôi chưa bao giờ làm việc tại tiệm phòng (nhà thổ). Thật khó khăn vì cách công chúng phản ứng với những tin đồn. Tôi không hiểu tại sao họ lại bắt ép tôi phải thừa nhận việc đó với họ”, nữ diễn viên nói.

Han Ye Seul tiếp tục phản bác lại những tin đồn không hay về mình - Ảnh: Internet Kể từ khi công khai bạn trai kém 10 tuổi, Han Ye Seul liên tục bị kênh YouTube Garo Sero Institute của phòng viên Kim Yong Ho liên tiếp tố là làm gái mại dâm, chơi thuốc,... Không những vậy, bạn trai cô cũng bị đồn là trai bao, lừa đảo phụ nữ lớn tuổi để chiến đoạt tài sản. Cô đã từng lên tiếng một lần trước đây về sự việc này nhưng những tin đồn lại không dừng lại nên đã có buổi livestream hôm qua. Qua đó, cô khẳng định thông tin cô từng bán dâm mà phóng viên Kim Yong Ho đưa ra là không đúng sự thật. Theo Han Ye Seul, nếu thật sự từng làm việc ở tiệm phòng, cô sẽ không ngần ngại thừa nhận điều đó.

Bất chấp những tin đồn thất thiệt, cô và bạn trai vẫn hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Instagram nhân vật "Cá nhân tôi tin rằng quá khứ của tôi không quyết định tôi là ai ngày hôm nay, cho dù đó là về con người hay sự nghiệp. Lý do ư? Đó là bởi vì tôi đã trưởng thành rất nhiều, với tư cách một con người, so với thời điểm đó. Tôi cũng tin rằng nhờ sự chăm chỉ và kỹ năng mà tôi đã đạt được vị trí của mình". - Han Ye Seul nói thêm. Bên cạnh đó, cô cho rằng, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Những gì cô đạt được ngày hôm nay kể cả trong đời sống và sự nghiệp là do cô tự mình đạt được nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình vầ các kỹ năng sống cần thiết. Cuối buổi livestream, Han Ye Seul một lần nữa nhấn mạnh cô không có bất cứ mối liên hệ nào đến các tiệm phòng hay dịch vụ bán dâm. Phóng viên Kim Yong Ho - người đứng sau kênh YouTube Garo Sero Institute chuyên tung ra nhiều tin đồn không hay về nghệ sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Internet Nhiều khán giả sau khi xem xong livestream của cô đã cổ vũ cho nữ diễn viên vì đã mạnh mẽ đứng lên đáp trả lại mọi chuyện, đồng thời nhiều ý kiến đưa ra mong muốn "đuổi thẳng cổ phóng viên Kim Yong Ho khỏi giới giải trí". Dù liên tục đưa ra các cáo buộc vô căn cứ, đến thời điểm hiện tại chưa có gì có thể chứng minh được những tin đồn về Han Ye Seul xuất phát từ phóng viên Kim Yong Ho là thật.

Vận xui bủa vây K-biz: Các cú sốc về ngoại tình, lạm dụng ma túy và đời sống trụy lạc bị phanh phui liên tục Nhiều tin đồn kèm theo bằng chứng xác thực đang nhăm nhe nhấn chìm sự nghiệp của nhiều ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng được đưa ra từ kênh YouTube của một cựu phóng viên giải trí có tiếng trong ngành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/han-ye-seul-dap-lai-tin-don-ban-dam-qua-khu-khong-khong-the-quyet-dinh-con-nguoi-cua-toi-hien-tai-410080.html