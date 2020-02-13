Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi

Chăm sóc da 13/02/2020 11:24

Để ngăn ngừa lão hóa và duy trì làn da khỏe đẹp ở tuổi U40, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ, bản thân rất chú trọng vào quy trình làm đẹp buổi sáng.

Nữ diễn viên Han Ye Seul luôn nằm trong danh sách các mỹ nhân không tuổi xứ Hàn. Để sở hữu được điều này, người đẹp đã dành rất nhiều thời gian, công sức để chăm sóc làn da và ngăn ngừa lão hóa. Mới đây, trong một tập vlog, Han Ye Seul đã chia sẻ bí quyết lưu giữ thanh xuân và chăm sóc làn da hàng ngày của bản thân cho phụ nữ U40. 

Bí quyết ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ U40

Trong đoạn video, Han Ye Seul khiến nhiều người sốc vì chia sẻ bản thân có thói quen lười tẩy trang và rửa mặt vào buổi tối. Tuy nhiên, để "vực dậy" làn da chịu nhiều tổn thương suốt cả đêm dài, nữ diễn viên phải nỗ lực rất nhiều vào sáng hôm sau. 

Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi - Ảnh 1
Làn da trắng mịn, căng bóng ở tuổi 39 của Han Ye Seul là điều ao ước của mọi phụ nữ - Ảnh: Internet

Dưới đây là quy trình chăm sóc da mỗi buổi sáng góp phần giúp Han Ye Seul sở hữu làn da khỏe đẹp hoàn hảo ở tuổi 39:

Bước 1: Làm sạch kết hợp mát xa

Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi - Ảnh 2
Mát xa trong lúc rửa mặt giúp làm sạch da hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Han Ye Seul khuyên, mọi người nên mát xa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt trong quá trình làm sạch, điều này sẽ loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, cặn bã giúp da sạch sâu, thông thoáng.

Bước 2: Thoa toner, serum

Sau khi làm sạch và loại bỏ tác nhân gây hại trên khuôn mặt, nữ diễn viên sẽ cho toner lên bông tẩy trang rồi thoa nhẹ nhàng lên da.

Bằng cách này, bạn vừa có thể cân bằng ẩm vừa loại bỏ những cặn bã còn lại trên da. Tiếp đó, Han Ye Seul sẽ thoa một ít serum dưỡng chất lên da mặt. 

Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi - Ảnh 3
Sau khi làm sạch, bước tiếp theo là thoa toner và serum - Ảnh: Internet

Bước 3: Đắp mặt nạ giấy

Mặt nạ giấy sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết để da phục hồi, chữa lành tổn thương. Sau khi đã cân bằng lại độ ẩm tự nhiên, bạn nên đắp mặt nạ để nuôi dưỡng làn da, góp phần ngăn ngừa lão hóa toàn diện hơn.

Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi - Ảnh 4
Mặt nạ giấy cung cấp dưỡng chất góp phần ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Bước 4: Essence, kem dưỡng ẩm

Không riêng gì Han Ye Seul, dưỡng ẩm là công đoạn dưỡng da được hầu hết phụ nữ Hàn Quốc xem trọng. Do đó, trong quy trình chăm sóc da hàng ngày, họ luôn cố gắng cung cấp càng nhiều độ ẩm càng tốt. Do đó, sau khi đắp mặt nạ, Han Ye Seul sử dụng thêm essence và kem dưỡng ẩm để da ẩm mịn. 

Sở hữu làn da trắng mịn như gái đôi mươi ở tuổi 39, nữ diễn viên Han Ye Seul chia sẻ bí quyết làm đẹp đáng học hỏi - Ảnh 5
Thoa essence và kem dưỡng ẩm là bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da buổi sáng của Han Ye Seul - Ảnh: Internet

Quy trình chăm sóc da buổi sáng góp phần ngăn ngừa lão hóa từ Han Ye Seul rất đáng để áp dụng. Hãy tham khảo và thực hiện theo, chắc chắn, làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể.

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Thói quen uống nước mật ong ấm trước khi ngủ mỗi ngày có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và làn da. Loại nước này giúp phục hồi da hư tổn, lão hóa cực kỳ hiệu quả.

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