Pha mật ong theo cách này uống trước khi ngủ, làn da lão hóa 'hồi sinh' trở nên hồng hào và căng mịn nhanh chóng

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp da mặt. Loại mật ngọt này chứa nhiều vitamin C, chrysin, pinocembrin, pinobanksin, catalase... có khả năng nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Thói quen uống nước mật ong ấm trước khi đi ngủ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa, phục hồi làn da lão hóa hiệu quả.

Mật ong rất giàu chất chống oxy hóa, loại chất rất cần thiết để làn da chống lại tác hại của lão hóa, đẩy lùi nếp nhăn, thâm sạm, nám, tàn nhang...

Trong nguyên liệu tự nhiên này có rất nhiều các chất kháng khuẩn, chống viêm không chỉ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ làn da ngăn ngừa mụn nhọt, mẩn ngứa từ bên trong.

Với những đặc tính tuyệt vời trên, uống mật ong ấm vào buổi tối sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm.

Nước mật ong ấm có tác dụng rất cho làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách pha nước mật ong ấm

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước ấm

- 1 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Cho mật ong và vắt nước chanh vào chiếc ly, đổ từ từ nước ấm đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều là có thể thưởng thức được ngay.

Uống nước mật ong ấm mỗi tối trước khi ngủ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Bạn có thể thêm 1 ít tinh bột nghệ tự nhiên vào công thức này, phương pháp này vẫn mang đến hiệu quả tương tự.

Nếu gặp phải các vấn đề về dạ dày, bạn có thể loại bỏ chanh tươi ra khỏi công thức pha nước mật ong ấm này để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, những người dị ứng với phấn hoa nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp này.

Chăm chỉ uống nước mật ong ấm trước khi ngủ theo cách trên, làn da sần sùi, lão hóa sẽ trở nên căng mướt, mịn màng cực nhanh.