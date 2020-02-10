Pha mật ong theo cách này uống trước khi ngủ, làn da lão hóa 'hồi sinh' trở nên hồng hào và căng mịn nhanh chóng

Chăm sóc da 10/02/2020 15:51

Thói quen uống nước mật ong ấm trước khi ngủ mỗi ngày có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và làn da. Loại nước này giúp phục hồi da hư tổn, lão hóa cực kỳ hiệu quả.

Thói quen uống nước mật ong ấm trước khi đi ngủ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ tiêu hóa, phục hồi làn da lão hóa hiệu quả. 

Uống mật ong ấm có tác dụng gì với da?

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp da mặt. Loại mật ngọt này chứa nhiều vitamin C, chrysin, pinocembrin, pinobanksin, catalase... có khả năng nuôi dưỡng làn da mềm mại, mịn màng và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Trong nguyên liệu tự nhiên này có rất nhiều các chất kháng khuẩn, chống viêm không chỉ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ làn da ngăn ngừa mụn nhọt, mẩn ngứa từ bên trong. 

uong nuoc mat ong am truoc khi ngu 1
Uống mật ong ấm mỗi tối giúp làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Mật ong rất giàu chất chống oxy hóa, loại chất rất cần thiết để làn da chống lại tác hại của lão hóa, đẩy lùi nếp nhăn, thâm sạm, nám, tàn nhang...

Với những đặc tính tuyệt vời trên, uống mật ong ấm vào buổi tối sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm.

uong nuoc mat ong am truoc khi ngu 2
Nước mật ong ấm có tác dụng rất cho làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Cách pha nước mật ong ấm 

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 ly nước ấm 

- 1 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Cho mật ong và vắt nước chanh vào chiếc ly, đổ từ từ nước ấm đã chuẩn bị vào rồi khuấy đều là có thể thưởng thức được ngay. 

uong nuoc mat ong am truoc khi ngu 3
Uống nước mật ong ấm mỗi tối trước khi ngủ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Lưu ý:

Bạn có thể thêm 1 ít tinh bột nghệ tự nhiên vào công thức này, phương pháp này vẫn mang đến hiệu quả tương tự. 

Nếu gặp phải các vấn đề về dạ dày, bạn có thể loại bỏ chanh tươi ra khỏi công thức pha nước mật ong ấm này để đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, những người dị ứng với phấn hoa nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi áp dụng phương pháp này.

Chăm chỉ uống nước mật ong ấm trước khi ngủ theo cách trên, làn da sần sùi, lão hóa sẽ trở nên căng mướt, mịn màng cực nhanh.

Park Shin Hye: Bí quyết da đẹp là sử dụng mật ong

Park Shin Hye: Bí quyết da đẹp là sử dụng mật ong

Park Shin Hye là một trong những diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo nhất xứ sở Kim chi. Bí quyết có làn da căng mướt của cô nàng luôn là điều mọi cô gái đều muốn biết.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da cách làm đẹp bằng vitamin E bí quyết dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 1 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 16 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động