Đã thoa kem chống nắng nhưng bỏ qua điều này thì làn da vẫn lão hóa không phanh

Nếu lơ là bước này, tia UVA, UVB độc hại từ ánh nắng có thể xâm nhập sâu vào da hình thành nên các vấn đề liên quan đến sắc tố như đồi mồi, đốm nâu, tàn nhang, nám, xỉn màu... Chưa kể đến việc ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân lớn nhất làm tăng tốc quá trình lão hóa da .

Hầu hết mọi phụ nữ đều thấu hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng và thoa chúng mỗi ngày trước khi ra ngoài.

Thế nhưng, vào buổi sáng, còn có một bước chăm sóc khác mà phụ nữ bắt buộc phải thực hiện là dưỡng ẩm cho làn da.

Do đó, thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi ngày là điều cực kỳ đúng đắn giúp bạn sở hữu làn da khỏe đẹp, trắng hồng và mịn màng.

Ngoài kem chống nắng, bạn cần cung cấp thêm độ ẩm cho làn da mịn màng suốt cả ngày dài - Ảnh: Internet

Mặc dù kem chống nắng đã bảo vệ làn da tối ưu trước các tia độc hại nhưng bạn cần cung cấp thêm độ ẩm để da tăng cường hàng rào bảo vệ bên ngoài. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách cấp ẩm cho da mỗi buổi sáng.

Dưỡng ẩm da mặt buổi sáng

Dùng tinh dầu để vệ sinh da mặt

Nếu là một người quan tâm đến làn da, chắc hẳn bạn sẽ biết đến phương pháp làm sạch kép vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc. Cụ thể, đầu tiên bạn cần mát xa khuôn mặt bằng tinh dầu tự nhiên bất kỳ. Sau đó là bước làm sạch da mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không xà phòng và cồn.

Không chỉ loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, vi khuẩn, bã nhờn trên khuôn mặt, phương pháp này có khả năng khóa độ ẩm trong suốt thời gian dài giúp da không tiết ra nhiều mồ hôi trong suốt cả ngày.

Tinh dầu vừa làm sạch sâu vừa dưỡng ẩm da vượt trội - Ảnh: Internet

Hơn nữa, trong quá trình mát xa, tinh dầu sẽ làm mờ đi các khuyết điểm vô cùng nhanh chóng giúp làn da hoàn hảo hơn.

Thoa kem dưỡng ẩm

Thông thường sau khi làm sạch, làn da sẽ có cảm giác hơi khô. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn thoa kem dưỡng ẩm. Tuy nhiên, vì ban ngày nhiệt độ rất cao nên bạn hãy dùng sản phẩm có kết cấu dịu nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da sau khi thoa trực tiếp. Điều này ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Độ ẩm được cung cấp tức thời sau khi làm sạch với nước và sữa rửa mặt sẽ giúp làn da cân bằng và mềm mại ngay.

Xịt khoáng

Sau khi lớp kem dưỡng ẩm khô, bạn nên sử dụng xịt khoáng để khóa hoàn toàn lớp độ ẩm trên da. Phương pháp này sẽ duy trì được làn da mềm mại, căng mịn suốt cả ngày dài. Hơn nữa, khoáng chất từ loại sản phẩm này sẽ ngăn ngừa vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào da gây nên mụn trứng cá, viêm hay kích ứng, mẩn ngứa.

Nếu thiếu độ ẩm, làn da sẽ khô ráp, nứt nẻ và hình thành nhiều nếp nhăn - Ảnh: Internet

Ngoài việc áp dụng theo các cách dưỡng ẩm buổi sáng trên, bạn đừng quên thoa kem chống nắng trước khi ra khỏi nhà để bảo vệ làn da một cách toàn diện.