8 thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến làn da sần sùi, nhăn nheo và lão hóa nhanh gấp mấy lần bình thường

Để làm cho làn da trở nên mịn màng, mềm mại và tươi sáng hơn, bên cạnh việc chọn lựa mỹ phẩm chất lượng, bạn nên chú ý đến cách sử dụng chúng. Có nghĩa là thói quen
làm đẹp ảnh hưởng rất nhiều đến làn da. Thói quen chăm sóc khiến da lão hóa nhanh 1. Tẩy tế bào chết thường xuyên
Tẩy tế bào chết quá mức làm tổn thương lớp biểu bì của da. Do đó, hãy sử dụng các sản phẩm có chứa axit dịu nhẹ để vừa loại bỏ bụi bẩn khỏi lỗ chân lông vừa tẩy đi lớp da hư tổn - Ảnh: Internet 2. Chỉ dùng kem chống lão hóa khi da đã xuất hiện nếp nhăn
Thật không may, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn là đến bác sĩ để thực hiện các phương pháp thẩm mỹ. Do đó, bạn nên ngăn ngừa thay vì đợi chúng xuất hiện rồi mới điều trị. Và để trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn càng lâu càng tốt, hãy đảm bảo bạn giữ ẩm cho da thường xuyên và đầy đủ mỗi ngày - Ảnh: Internet
3. Lau khô da bằng khăn sau khi rửa mặt
Đừng làm khô mặt bằng cách chà xát khăn lên da, điều này có thể làm hỏng làn da nghiêm trọng. Thay vào đó, bạn nên nhẹ nhàng thấm nước trên mặt bằng khăn bông, sau đó để da khô tự nhiên. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng khăn nếu chúng được thiết kế riêng cho làn da mỏng manh - Ảnh: Internet
4. Ngủ với mái tóc xõa
Trong lúc ngủ, mái tóc sẽ tiết ra dầu nhờn, thu hút bụi bẩn, các tác nhân này có thể làm hỏng da mặt, gây ra kích ứng, mụn, mẩn ngứa. Do đó, để bảo vệ da, hãy tết hoặc buộc tóc gọn gàng trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet
5. Không vệ sinh gối, chăn mỗi tuần
Các tế bào chết, bụi bẩn và vi khuẩn từ chăn, gối không được vệ sinh thường xuyên có thể lây lan sang khuôn mặt. Đây là điều kiện tuyệt vời để mụn, ngứa, thậm chí là kích ứng xuất hiện. Do đó, bạn nên làm sạch gối, chăn mỗi tuần - Ảnh: Internet
6. Bỏ qua mặt nạ đất sét
Đất sét trắng là nguyên liệu tốt cho mọi loại da vì chúng cực kỳ lành tính. Nguyên liệu này làm cho làn da trông mềm mịn, căng mướt và sạch sẽ hơn - Ảnh: Internet
7. Không ăn đủ trái cây và rau xanh
Nếu có thói quen lười ăn trái cây và rau xanh thì bạn nên thay đổi ngay. Nhóm thực phẩm này sẽ mang lại cho bạn làn da sáng mịn, săn chắc nhờ các tính năng như giảm sưng đỏ bởi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dưỡng trắng tự nhiên, cung cấp độ ẩm... Ăn nhiều trái cây sẽ bảo vệ da khỏi các tia UV có hại, cải thiện độ đàn hồi, trẻ hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet
8. Che giấu các vấn đề thay vì giải quyết chúng
Nếu phải sử dụng kem che khuyết điểm mỗi ngày, có lẽ bạn nên xem xét lại các vấn đề về da đang mắc phải. Bạn cần giải quyết, điều trị dứt điểm chúng thay vì cứ che giấu và để mọi việc trầm trọng hơn - Ảnh: Internet
Hãy loại bỏ hoàn toàn 8 thói quen tai hại trên để bảo vệ làn da khỏi lão hóa, khuyết điểm. Từ đó, duy trì khuôn mặt căng mướt, mịn màng, không tì vết.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/8-thoi-quen-tuong-vo-hai-nhung-lai-khien-lan-da-san-sui-nhan-nheo-va-lao-hoa-nhanh-gap-may-lan-binh-thuong-318032.html