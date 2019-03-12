8 thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến làn da sần sùi, nhăn nheo và lão hóa nhanh gấp mấy lần bình thường

Thật không may, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn là đến bác sĩ để thực hiện các phương pháp thẩm mỹ. Do đó, bạn nên ngăn ngừa thay vì đợi chúng xuất hiện rồi mới điều trị. Và để trì hoãn sự xuất hiện của nếp nhăn càng lâu càng tốt, hãy đảm bảo bạn giữ ẩm cho da thường xuyên và đầy đủ mỗi ngày - Ảnh: Internet