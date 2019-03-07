Chuyên gia tiết lộ loại chất là 'tiên dược' trong việc chống lão hóa, dưỡng ẩm, săn chắc da giúp phụ nữ giữ mãi tuổi xuân

Chăm sóc da 07/03/2019 10:29

Mặc dù là axit nhưng hyaluronic có khả năng duy trì độ ẩm, chống lão hóa, tăng độ đàn hồi tế bào và cực kỳ lành mạnh đối với làn da nhạy cảm.

Axit hyaluronic là một trong những thành phần giữ ẩm phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây còn là loại dưỡng chất tuyệt vời để ngăn ngừa và điều trị các dấu hiệu lão hóa.

Loại axit này là một chất tự nhiên mà cơ thể con người có thể tổng hợp, thường được tìm thấy trong mắt, khớp và mô liên kết. Hiểu được tầm quan trọng của loại chất này, nhiều nhãn hàng mỹ phẩm đã thêm thành phần này vào các loại sản phẩm để tăng cường đặc tính hydrat hóa, duy trì độ đàn hồi. 

Chuyên gia tiết lộ loại chất là 'tiên dược' trong việc chống lão hóa, dưỡng ẩm, săn chắc da giúp phụ nữ giữ mãi tuổi xuân - Ảnh 1
Axit hyaluronic là loại dưỡng chất vừa có thể dưỡng ẩm vừa ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Axit hyaluronic có tác dụng gì cho da?

Loại axit này có thể thoa trực tiếp lên da để hydrat hóa giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên hoặc trộn cùng toner, lotion để tăng cường kết cấu của làn da. Hyaluronic cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, ánh nắng, bức xạ nhiệt.

Khi cơ thể chúng ta già đi, làn da sẽ trở nên khô, mất độ đàn hồi, kém săn chắc và cũng mất khả năng giữ ẩm. Kết quả là da có thể bị mất nước rõ rệt và xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa.

Khi axit hyaluronic được thêm vào huyết thanh hoặc kem dưỡng, chúng sẽ giúp da giữ nước. Do đó, da sẽ trông mềm mại và sự xuất hiện của nếp nhăn sẽ giảm dần chỉ sau thời gian ngắn. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại axit lành mạnh này có thể làm giảm độ sâu của nếp nhăn tới 40% và tăng khả năng hydrat hóa lên đến 96%.

Mặt khác, nếu muốn làm đầy môi hoặc xóa mờ hoàn toàn các nếp nhăn, axit hyaluronic là lựa chọn được nhiều bác sĩ da liễu khuyến khích sử dụng. 

Ai nên sử dụng axit hyaluronic?

Axit hyaluronic rất lành tính, do đó, hầu hết ai cũng có thể sử dụng chúng để chăm sóc da ngay tại nhà. Nếu thấy da khô hoặc mất nước, bạn có thể xem xét thêm các sản phẩm chứa axit hyaluronic để sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu đang muốn bắt đầu một chế độ chăm sóc chống lão hóa, axit hyaluronic là một thành phần tuyệt vời.

Theo nghiên cứu, axit này thực sự an toàn cho mọi loại da, ngay cả khi sử dụng hàng ngày như một thói quen.

Có rất nhiều cách để sử dụng loại axit lành tính này mỗi ngày, chẳng hạn như trộn chúng với kem dưỡng ẩm, lotion, tinh chất dưỡng da ban đêm. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng riêng biệt chúng dưới dạng gel hoặc nước để tăng cường lợi ích dưỡng ẩm và kéo căng da.

Sử dụng axit hyaluronic mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ, không tì vết cực kỳ đơn giản. 

Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời

Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời

Chọn phương pháp chăm sóc đúng đắn với các dưỡng chất cần thiết, làn da sẽ luôn căng mướt, tươi trẻ mà không mắc phải tình trạng lão hóa sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng chất tốt cho da Axit hyaluronic

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 41 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 53 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc