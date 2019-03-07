Chuyên gia tiết lộ loại chất là 'tiên dược' trong việc chống lão hóa, dưỡng ẩm, săn chắc da giúp phụ nữ giữ mãi tuổi xuân

Loại axit này là một chất tự nhiên mà cơ thể con người có thể tổng hợp, thường được tìm thấy trong mắt, khớp và mô liên kết. Hiểu được tầm quan trọng của loại chất này, nhiều nhãn hàng mỹ phẩm đã thêm thành phần này vào các loại sản phẩm để tăng cường đặc tính hydrat hóa, duy trì độ đàn hồi.

Axit hyaluronic là một trong những thành phần giữ ẩm phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay. Đây còn là loại dưỡng chất tuyệt vời để ngăn ngừa và điều trị các dấu hiệu lão hóa.

Khi cơ thể chúng ta già đi, làn da sẽ trở nên khô, mất độ đàn hồi, kém săn chắc và cũng mất khả năng giữ ẩm. Kết quả là da có thể bị mất nước rõ rệt và xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa.

Loại axit này có thể thoa trực tiếp lên da để hydrat hóa giúp duy trì hàng rào độ ẩm tự nhiên hoặc trộn cùng toner, lotion để tăng cường kết cấu của làn da. Hyaluronic cũng có đặc tính chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, ánh nắng, bức xạ nhiệt.

Khi axit hyaluronic được thêm vào huyết thanh hoặc kem dưỡng, chúng sẽ giúp da giữ nước. Do đó, da sẽ trông mềm mại và sự xuất hiện của nếp nhăn sẽ giảm dần chỉ sau thời gian ngắn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại axit lành mạnh này có thể làm giảm độ sâu của nếp nhăn tới 40% và tăng khả năng hydrat hóa lên đến 96%.

Mặt khác, nếu muốn làm đầy môi hoặc xóa mờ hoàn toàn các nếp nhăn, axit hyaluronic là lựa chọn được nhiều bác sĩ da liễu khuyến khích sử dụng.

Ai nên sử dụng axit hyaluronic?

Axit hyaluronic rất lành tính, do đó, hầu hết ai cũng có thể sử dụng chúng để chăm sóc da ngay tại nhà. Nếu thấy da khô hoặc mất nước, bạn có thể xem xét thêm các sản phẩm chứa axit hyaluronic để sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, nếu đang muốn bắt đầu một chế độ chăm sóc chống lão hóa, axit hyaluronic là một thành phần tuyệt vời.

Theo nghiên cứu, axit này thực sự an toàn cho mọi loại da, ngay cả khi sử dụng hàng ngày như một thói quen.

Có rất nhiều cách để sử dụng loại axit lành tính này mỗi ngày, chẳng hạn như trộn chúng với kem dưỡng ẩm, lotion, tinh chất dưỡng da ban đêm. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng riêng biệt chúng dưới dạng gel hoặc nước để tăng cường lợi ích dưỡng ẩm và kéo căng da.

Sử dụng axit hyaluronic mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ, không tì vết cực kỳ đơn giản.