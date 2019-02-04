Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời

Chăm sóc da 04/02/2019 08:11

Chọn phương pháp chăm sóc đúng đắn với các dưỡng chất cần thiết, làn da sẽ luôn căng mướt, tươi trẻ mà không mắc phải tình trạng lão hóa sớm.

Là người thực sự quan tâm đến làn da, bạn sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày. Đặc biệt, khi bước sang độ tuổi 30 cũng là lúc bạn nên nghiêm túc hơn trong việc chăm sóc da mặt. 

Thấu hiểu được điều này, Theklog đã đăng tải những dưỡng chất cần thiết có khả năng ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ mà bạn nên sử dụng mỗi ngày.

Bí quyết chăm sóc da cho phụ nữ 30 

SPF

Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời là cách để duy trì vẻ tươi trẻ, căng mịn cho làn da. Để đạt được hiệu quả quả này, bạn cần dùng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày.

Rebecca Tung, bác sĩ da liễu tại La Grange, Illinois (Mỹ) cho biết, bạn nên dùng các loại kem chống nắng giàu khoáng chất, oxit kẽm và titan dioxide. Vị chuyên gia này còn chia sẻ đây là dòng mỹ phẩm tốt cho làn da đang bị giảm sắc tố, tàn nhang. 

Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời - Ảnh 1
Kem chống nắng là loại mỹ phẩm có thể bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Retinol

Đây là loại chất thứ 2 mà phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 nên sử dụng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nếu muốn đẩy lùi lão hóa.

Retinol là một dẫn xuất từ vitamin A có khả năng chống lão vô cùng mạnh mẽ. Do đó, loại chất này thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, làm mờ các nếp nhăn và nhiều dấu hiệu lão hóa khác. 

Điều đặc biệt mà bạn nên nhớ chính là chỉ được sử dụng retinol vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Sau đó, có thể dùng thêm kem dưỡng ẩm không mùi để làm trẻ hóa da mặt, cổ và ngực.

Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời - Ảnh 2
Retinol là loại dưỡng chất có khả năng ngăn ngừa lão hóa mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Chất chống oxy hóa

Cuối cùng, để ngăn ngừa lão hóa tối ưu, bạn phải cung cấp thêm chất chống oxy hóa cho làn da. Loại chất này sẽ giúp làn da chống lại thiệt hại oxy hóa do bức xạ UV và ô nhiễm. 

Bác sĩ da liễu Rebecca Tung khuyên mọi người nên sử dụng huyết thanh giàu chống oxy hóa để ngăn ngừa tình trạng collagen bị phá vỡ do lão hóa và các yếu tố từ môi trường. Đặc biệt, nếu có làn da nhạy cảm, tình trạng kích ứng sẽ xảy ra nhiều hơn khi bạn dùng mỹ phẩm có khả năng tẩy trắng quá mạnh.

Ngoài ra, vị bác sĩ này còn khuyến khích mọi người hãy thử trà xanh, đây là loại nguyên liệu cực kỳ giàu chất chống oxy hóa tự nhiên và mạnh mẽ mang lại lợi ích tuyệt vời cho làn da dễ bị mụn trứng cá.

Đây là 3 dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ U40 duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn và rạng ngời - Ảnh 3
Trà xanh là nguyên liệu chống lão hóa da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bổ sung 3 loại dưỡng chất trên mỗi ngày, phụ nữ ngoài 30 sẽ đẩy lùi được lão hóa, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn tuyệt đối. Nhờ đó, sở hữu làn da trắng hồng, căng mịn và tươi trẻ. 

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