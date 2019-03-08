5 thói quen ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da tươi trẻ đơn giản mà ai cũng làm được

Yếu tố di truyền chỉ quyết định 20% mức độ lão hóa. Còn lại 80% sẽ phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và quy trình chăm sóc da mỗi ngày. Chính vì vậy, nếu muốn trẻ lâu, đẩy lùi tối đa lão hóa, bạn cần chú ý đến 3 yếu tố vừa nhắc đến.

Cố gắng tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn vì phốt phát trong chúng có thể làm tăng tốc quá trình lão hóa. Thay vào đó, hãy ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả việt quất, socola đen, các loại hạt, quả sung, cá hồi, bơ, nghệ... Bằng cách này, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ làn da, thị lực, hỗ trợ chức năng nhận thức và cải thiện sức khỏe đường ruột.

Hạn chế calo, về cơ bản có nghĩa là ăn ít tuy nhiên không được để cơ thể suy dinh dưỡng . Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, điều chỉnh lượng calo nạp vào có thể giúp bạn trẻ lâu hơn.

Chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên

Mỹ phẩm tự nhiên không gây ra tác dụng phụ dù bạn sử dụng trong thời gian dài - Ảnh: Internet

Cố gắng trang điểm ít dần đi vì paraben trong mỹ phẩm có thể phá vỡ estrogen và khiến khả năng sinh sản của phụ nữ lâm vào tình trạng lão hóa sớm. .

Bạn có thể chuyển sang mỹ phẩm tự nhiên. Nếu là công việc bắt buộc phải trang điểm mỗi ngày, hãy làm sạch chúng mỗi tối sau khi về đến nhà. Đồng thời, chăm sóc làn da kỹ lưỡng hơn nữa.

Dành khoảng 15 phút dưới ánh mặt trời

Ánh nắng mặt trời tăng cường khả năng hấp thụ vitamin D của cơ thể, điều này hỗ trợ quá trình chống lão hóa - Ảnh: Internet

Sử dụng SPF hàng ngày là điều chúng ta cần tuân thủ để bảo vệ làn da ngay cả khi trời râm mát, mưa. Tuy nhiên, mỗi ngày, chúng ta dành khoảng 15 phút để hấp thụ ánh nắng mặt trời vào lúc sáng sớm. Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ nhiều vitamin D hơn, từ đó ngăn ngừa ung thư da.

Đi ngủ sớm hơn một giờ mỗi ngày

Đi ngủ sớm hơn ngày hôm trước 1 giờ là phương pháp duy trì làn da trẻ đẹp hiệu quả - Ảnh: Internet

Đi ngủ đúng giờ, đủ giấc rất quan trọng. Các chuyên gia chia sẻ giấc ngủ từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng và tái tạo. Đây là lý do tại sao bạn nên đi ngủ trước 11 giờ mỗi tối hoặc sớm hơn.

Lý tưởng nhất, một người nên ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ mãn tính ảnh hưởng không chỉ đến cảm xúc mà còn gây hại cho sức khỏe và làn da.

Thêm nhiều vitamin vào chế độ ăn uống

Vitamin có khả năng chống oxy hóa hết sức mạnh mẽ, do đó, hãy chăm chỉ bổ sung chúng - Ảnh: Internet

Chất chống oxy hóa sẽ ngăn chặn các gốc tự do (gây ra bởi ánh nắng mặt trời hoặc khói thuốc), một trong những nguyên nhân làm hỏng các tế bào. Bên cạnh việc sử dụng kem mặt, phương pháp bổ sung chất chống oxy hóa mạnh mẽ cũng là cách tốt để làm chậm lão hóa. Cụ thể, bạn nên thêm selen, vitamin E và vitamin C vào bữa ăn mỗi ngày.

Cân nhắc thêm dầu cá vào chế độ ăn uống của bạn cũng là một gợi ý tuyệt vời. Dầu cá rất giàu axit omega-3 giúp cải thiện chức năng tim, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sự phát triển của tóc. Loại chất này cũng tuyệt vời để duy trì làn da trẻ trung hơn.

Áp dụng 5 lời khuyên từ chuyên gia trên, làn da của bạn sẽ mềm mịn, tươi trẻ, căng mướt vô cùng đơn giản mà chẳng cần tìm đến thẩm mỹ hay mỹ phẩm đắt tiền.