Cách làm nước gạo lên men - 'Thần dược' dưỡng da 0 đồng giúp phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc 'trẻ mãi không già'

Chăm sóc da 04/03/2019 14:21

Nước gạo từ lâu đã trở thành nguyên liệu chủ yếu trong các phương pháp làm đẹp của châu Á. Hiện đang đây là xu hướng chăm sóc da hàng đầu vì mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời.

Theo Theklog, trong những năm gần, nước gạo hay cám gạo có mặt trong rất nhiều sản phẩm chăm sóc da và tóc. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời mà nước vo gạo mang đến cho làn da.

Lợi ích đối với làn da của nước gạo

Phụ nữ Nhật Bản thời kỳ Heian, năm 794 đã biết cách dùng nước vo gạo để nuôi dưỡng làn da mịn màng và mái tóc khỏe mạnh. Rất đơn giản là họ chỉ dùng nước gạo để rửa mặt và chải tóc mỗi ngày.

Cách làm nước gạo lên men - 'Thần dược' dưỡng da 0 đồng giúp phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc 'trẻ mãi không già' - Ảnh 1
Nước vo gạo mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Vài thế kỷ sau, phụ nữ Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã khai thác sức mạnh của nước gạo cho làn da. Điển hình là phụ nữ dân tộc Yao của Trung Quốc đã dùng nước gạo lên men để làm sạch tóc. 

Một nghiên cứu khoa học năm 2010 đã chứng minh rằng gội đầu bằng nước vo gạo làm giảm ma sát bề mặt, tăng độ đàn hồi giúp mái tóc chắc khỏe, suôn mượt hơn.

Bên cạnh việc chăm sóc tóc, loại nước này khi cho lên men còn mang đến vô số lợi ích cho làn da. Loại nguyên liệu này hoạt động như "thuốc tiên" với khả năng chống lão hóa vượt trội.

Nhờ giàu khoáng chất, chất chống oxy hóa, vitamin B, E và pitera, nước vo gạo giúp thanh lọc và làm mịn da, giảm thiểu nếp nhăn và ngăn ngừa sự xuất hiện của lỗ chân lông. 

Cách làm nước gạo lên men - 'Thần dược' dưỡng da 0 đồng giúp phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc 'trẻ mãi không già' - Ảnh 2
Nhật Bản, Hàn Quốc là 2 quốc gia ưa chuộng các phương pháp chăm sóc da bằng nước vo gạo - Ảnh: Internet

Nước gạo lên men tự nhiên chứa một dạng pitera mang lại nhiều lợi ích như tăng cường tái tạo tế bào, giữ cho làn da tươi sáng và dẻo dai. 

Hàm lượng dồi dào axit linoleic, axit béo có đặc tính chống viêm giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng làn da mềm mại và dẻo dai. Các hạt cám gạo có thể tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giúp cho làn da sáng và dẻo dai hơn.

Cách làm nước gạo lên men

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng gạo hữu cơ, chất lượng cao để tránh thuốc trừ sâu và phân bón có thể gây hại cho sức khỏe.

Tiếp đó, lấy khoảng 1 chén đầy gạo vo sạch rồi cho vào nồi nấu chín với khoảng 5 chén nước tinh khiết. Sau khi nấu xong, hãy lọc lấy phần nước cho ra chiếc bình thủy tinh, đặt ở nhiệt độ phòng để lên men. 

Khi hỗn hợp có vị hơi chua là đã thành công, lúc này hãy đun sôi chúng để dừng quá trình lên men. Sau đó, bạn có thể dùng nước gạo lên men này để rửa mặt hoặc gội đầu.

Ngoài ra, có thể thêm một vài giọt tinh dầu yêu thích vào để tăng thêm tác dụng dưỡng da.

Cách làm nước gạo lên men - 'Thần dược' dưỡng da 0 đồng giúp phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc 'trẻ mãi không già' - Ảnh 3
Nước vo gạo kết hợp với tinh dầu tự nhiên mang đến hỗn hợp cực kỳ tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Nguyên liệu quen thuộc, cách thực hiện đơn giản, bạn nên làm ngay cho mình một lọ nước gạo lên men này để dưỡng da và chăm sóc mái tóc vừa hiệu quả vừa tiết kiệm.

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