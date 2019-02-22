7 điều bác sĩ da liễu muốn phụ nữ làm trước khi bước sang tuổi 40: Muốn trẻ lâu nhất định phải biết

Khi đã bước qua tuổi 20 tràn đầy năng lượng, phụ nữ cần quan tâm hơn vào chế độ chăm sóc da . Có thói quen nuôi dưỡng tốt mỗi ngày sẽ giúp bạn đẩy lùi lão hóa tối ưu hơn.

Vitamin C là một loại dưỡng chất làm sáng da tuyệt vời, đồng thời duy trì độ săn chắc cho da mặt vượt trội.

Các bác sĩ da liễu đều đồng ý vitamin C là một trong những thành phần chống lão hóa quan trọng nhất mà phụ nữ nên sử dụng từ khi 20 hay 30 tuổi. Vì loại dưỡng chất này có khả năng ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến hắc sắc tố, hỗ trợ quá trình sản xuất collagen.

2. Tẩy tế bào chết 2 hoặc 3 lần một tuần

Làn da của người trưởng thành sẽ dày hơn, trở nên xỉn màu, sần sùi và lỗ chân lông to. Những vấn đề này bắt nguồn bởi tế bào chết không được loại bỏ đúng thời điểm.

Tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần là cách ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Thêm vào đó, các sắc tố dư thừa sẽ được lưu trữ trong những tế bào chết, do đó, màu da của bạn sẽ trở nên sạm đen, không đồng đều.

Vì những lí do trên, bạn nên chăm chỉ tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần mỗi tuần. Hơn nữa, công đoạn này còn là phương pháp duy trì sự tươi trẻ của làn da hữu hiệu.

3. Kem chống nắng

Đã có hàng loạt bài viết đề cập đến tầm quan trọng của kem chống nắng đối với làn da, cũng như tác hại khôn lường của ánh nắng mặt trời. Và chắc chắn bạn đã một lần nghe đến lời khuyên sử dụng kem dưỡng có chỉ số SPF hàng ngày từ chuyên gia, bạn bè.

Kem chống nắng sẽ hấp thụ hoặc phản chiếu tia tử ngoại, từ đó ngăn ngừa chúng xâm nhập vào da gây ra các vấn đề về lão hóa.

4. Dưỡng ẩm

Da sẽ trở nên khô, bong tróc và xỉn màu hơn khi chúng ta già đi, có nghĩa là bạn nên có thói quen bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên khi còn trẻ.

Có một số thành phần dưỡng ẩm rất hiệu quả mà các bác sĩ da liễu luôn khuyên dùng như lipit, axit béo, tinh dầu. Khi được cung cấp đủ độ ẩm, da sẽ trở nên mềm mại và mượt mà hơn.

Độ ẩm là yếu tố quan trọng đối với sức khỏe và vẻ đẹp của làn da - Ảnh: Internet

Hơn nữa, natri hyaluronate, một dẫn xuất của axit hyaluronic cũng là một thành phần cấp ẩm tuyệt vời. Loại chất này tương tự như độ ẩm tự nhiên mà da tạo ra, do đó giúp da mịn màng vượt trội. Từ đó ngăn ngừa da khô, lão hóa và giảm nếp nhăn hiệu quả, đặc biệt là vùng da quanh mắt.

5. Quan tâm đến làn da toàn thân

Đừng chỉ chú tâm đến khuôn mặt mà lơ là cơ thể vì vùng da nào cũng có tỉ lệ tổn thương trước các tác nhân xấu như nhau. Đây là lý do tại sao phụ nữ nên tạo cho bản thân thói quen kiểm tra làn da toàn thân định kỳ.

6. Kết hợp retinol vào thói quen

Giống như vitamin C, retinol là thành phần có khả năng ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Loại chất này hoạt động hiệu quả nhất vào ban đêm. Chăm chỉ sử dụng các loại mỹ phẩm chứa vitamin A, làn da sẽ chậm xuất hiện nếp nhăn hơn.

Tuy nhiên, retinol là thành phần khó tính, do đó, hãy kiểm nghiệm độ kích ứng trước khi sử dụng. Ngoài ra, bạn không nên kết hợp vitamin C và retinol vào cùng một quy trình chăm sóc da.

Retinol là thần dược kéo dài tuổi xuân cho phụ nữ - Ảnh: Internet

7. Chăm sóc da vào buổi sáng và buổi tối

Giống như việc đánh răng 2 lần mỗi ngày, bạn cần phải thực hiện dưỡng da vào buổi sáng và buổi tối. Thiết lập thói quen này, bạn sẽ duy trì được vẻ đẹp, sức khỏe của làn da rất dễ dàng.

Cụ thể, vào buổi sáng, bạn cần chú tâm đến việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Trong khi đó, nên cung cấp các dưỡng chất chống lão hóa vào ban đêm.

Các lời khuyên bổ ích trên sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ dù đã qua độ tuổi 40.