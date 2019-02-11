Vitamin C - 'Thần dược' bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa, duy trì vẻ săn chắc, tươi trẻ cho phụ nữ sau 30 tuổi

Chăm sóc da 11/02/2019 14:24

Nếu đang tìm kiếm một phương pháp ngăn ngừa lão hóa, kéo dài vẻ đẹp rạng ngời của tuổi xuân, hãy sử dụng vitamin C để dưỡng da.

Để hiểu hết được những tác dụng tuyệt vời của vitamin C, bạn nên tiếp tục theo dõi các thông tin dưới đây từ Theklog.

Tác dụng tuyệt vời của vitamin C đối với làn da

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh vitamin C, còn gọi là axit ascorbic hoặc axit l-ascorbic là một trong những cách hiệu quả nhất để làm mờ sắc tố, những đốm nâu sạm gây ra bởi ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, loại chất này còn ngăn ngừa hình thành sẹo thâm sau mụn cực kỳ hiệu quả.

Hơn nữa, vitamin C còn cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da bằng cách ngăn ngừa tổn hại bởi các gốc tự do - nguyên nhân gây nên lão hóa. Loại dưỡng chất này được xem như lá chắn chống lão hóa cho làn da toàn diện.

Vitamin C - 'Thần dược' bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa, duy trì vẻ săn chắc, tươi trẻ cho phụ nữ sau 30 tuổi - Ảnh 1
Vitamin C góp phần tăng sản sinh collagen - chất duy trì độ đàn hồi, kết cấu cho làn da, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ - Ảnh: Internet

Tia UVA và UVB từ ánh nắng mặt trời, ô nhiễm, khói thuốc sẽ tạo ra các gốc tự do phá hủy DNA, tế bào da. Kết quả là gây ra tình trạng lão hóa sớm với các dấu hiệu như đốm nâu, nếp nhăn.

Trong tình huống này, chất chống oxy hóa sẽ giúp bạn làm chậm lão hóa, loại bỏ các gốc tự do. Đây là lý do tại sao việc đưa loại chất này vào chế độ ăn uống, chăm sóc da hàng ngày tại nhà là phương pháp đẩy lùi dấu hiệu của tuổi tác vượt trội. Và vitamin C là loại chất chống oxy hóa hết sức mạnh mẽ.

Vitamin C - 'Thần dược' bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa, duy trì vẻ săn chắc, tươi trẻ cho phụ nữ sau 30 tuổi - Ảnh 2
Để ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất, bạn nên thêm vitamin C vào quy trình chăm sóc da hàng ngày - Ảnh: Internet

Ngoài ngăn ngừa lão hóa, vitamin C còn thúc đẩy sản xuất collagen - chuỗi protein duy trì vẻ căng mịn, độ đàn hồi của làn da. Loại chất này giữ cho các tế bào da luôn tươi trẻ và khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể dùng loại chất này để điều trị tình trạng da không đều màu.

Không những thế, vitamin C từ các loại quả có múi như chanh, cam, quýt còn có khả năng dưỡng trắng, xóa mờ tình trạng xỉn màu, kiểm soát quá trình tiết dầu nhờn, làm sạch vi khuẩn, bụi bẩn vô cùng hữu hiệu.

Vitamin C - 'Thần dược' bảo vệ làn da khỏi quá trình lão hóa, duy trì vẻ săn chắc, tươi trẻ cho phụ nữ sau 30 tuổi - Ảnh 3
Sử dụng vitamin C thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện tổng thể làn da - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia, để thêm loại chất chống oxy hóa này vào quy trình chăm sóc da, bạn nên sử dụng serum vitamin C. Lưu ý rằng, bạn không nên kết hợp loại chất này với vitamin A hay còn gọi là retinol, retin-A.

Chỉ cần thêm vitamin C vào quá trình làm đẹp một cách đúng đắn, khoa học và hợp lý, làn da sẽ được bảo vệ tối đa, lão hóa không đến sớm giúp phụ nữ duy trì vẻ đẹp rạng ngời, tươi trẻ.

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