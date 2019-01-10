Không phải vitamin E hay A, đây mới là 'thần dược' xóa mờ nếp nhăn, chống lão hóa mà phụ nữ trung niên nên sử dụng hàng ngày

Một nghiên cứu được tiến hành năm 1984 cho thấy, tretinoin có tác dụng làm tăng sản xuất collagen, giảm nếp nhăn và chống lão hóa sớm vô cùng hữu hiệu.

Theo Stylecraze, tretinoin hoặc retin-A thuộc họ retinoid có nguồn gốc từ vitamin A. Thông thường, retinoid được sử dụng trực tiếp để điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, cháy nắng...

Nghiên cứu kết luận rằng tretinoin có hoạt động xóa mờ các nếp nhăn và nhiều dấu hiệu lão hóa khác.

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên, những người tham gia đã sử dụng retinol và tretinoin trên da trong 3 tháng. Sau 3 tháng, sự cải thiện đáng kể về nếp nhăn, độ bóng và sắc tố da vô cùng rõ rệt, kem theo đó là các tác dụng phụ rất nhẹ.

Tretinoin (Retin-A) là một nhánh nhỏ của vitamin A có khả năng chống lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Một nghiên cứu khác đã quan sát tác dụng của tretinoin trên da bị quang hóa. Kết quả cho thấy việc sử dụng kem tretinoin 0,5% mỗi ngày không chỉ giúp tăng cường sự hình thành collagen mà còn cải thiện kết cấu và màu da, tạo điều kiện cho sự phát triển của các mạch máu mới.

Mặc dù có thể cảm nhận được tác dụng của tretinoin trên da ngay sau vài tuần, nhưng bạn sẽ thấy những thay đổi rõ rệt hơn khi sử dụng trong thời gian dài, cụ thể là 6 tháng.

Cách sử dụng tretinoin để chống lão hóa

Đầu tiên, tránh sử dụng tretinoin vào ban ngày, có nghĩa là bạn phải luôn thoa kem vào ban đêm, tốt nhất là trước khi đi ngủ. Điều này đảm bảo cho làn da có thời gian để hấp thụ thuốc và cải thiện hiệu quả nhất.

Tránh ghép tretinoin với benzoyl peroxide. Tốt nhất không nên sử dụng loại chất này với các sản phẩm axit khác, chẳng hạn như axit salicylic, axit glycolic và vitamin C.

Điều cần nhớ là phải làm sạch khuôn mặt trước khi áp dụng tretinoin hoặc bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào khác. Nếu đang phân lớp tretinoin với bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào, hãy đợi ít nhất 15 phút trước khi bạn áp dụng tretinoin.

Tretinoin (Retin-A) có rất nhiều tác dụng khác ngoài chống lão hóa như điều trị mụn, cải thiện làn da sần sùi - Ảnh: Internet

Những trường hợp không sử dụng tretinoin

Trong trường hợp đang xem xét bất kỳ phương pháp điều trị da mặt nào, chẳng hạn như điều trị bằng laser hoặc lột hóa chất, đừng quên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và thông báo cho họ rằng bạn đang sử dụng tretinoin.

Loại chất này có thể can thiệp vào các phương pháp điều trị da khác và bác sĩ có thể đề nghị bạn ngừng sử dụng nó trong một thời gian nhất định trước và sau khi trải qua điều trị da mặt.

Đặc biệt, tránh sử dụng tretinoin nếu bạn đang mang thai.

Tuy chống lão hóa rất hiệu quả nhưng phụ nữ mang thai không nên sử dụng Retin-A để dưỡng da thường xuyên - Ảnh: Internet

Tretinoin và các retinoids khác có tính tẩy tế bào chết có thể làm cho da nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy sử dụng biện pháp chống nắng và cố gắng không để da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài để tránh tối đa các tổn thương. Lưu ý, sử dụng kem chống nắng có ít nhất SPF 30. Che mặt bằng mũ và khăn quàng cổ khi đi ra ngoài.

Với những hướng dẫn cụ thể trên, bạn hãy sử dụng tretinoin ngay để đẩy lùi hoàn toàn các dấu hiệu lão hóa, cải thiện làn da nhanh chóng nhất.