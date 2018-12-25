Phụ nữ ngoài 30 tuổi muốn duy trì làn da tươi trẻ, trì hoãn lão hóa tối ưu, hãy dùng 4 loại tinh dầu tự nhiên rẻ tiền này

Bạn hoàn toàn có thể thay thế các dòng kem chống lão hóa, mỹ phẩm xóa mờ nếp nhăn đắt tiền bằng 4 loại tinh dầu tự nhiên dưới đây. Theo Brightside, chúng có khả năng trẻ hóa làn da cực kỳ vượt trội.

Lão hóa là quá trình tự nhiên tỉ lệ thuận với tuổi tác của mỗi người. Do đó, bạn chỉ có thể trì hoãn mà không thể chấm dứt hoàn toàn quá trình này. Để duy trì vẻ căng mịn, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa, bạn có thể sử dụng 4 loại tinh dầu tự nhiên sau đây. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu làm thế nào để trì hoãn lão hóa. Cơ chế duy trì làn da tươi trẻ Để giữ cho làn da trẻ lâu nhất có thể, bạn cần phải làm những việc sau đây:

Đầu tiên, xây dựng hàng rào bảo vệ làn da. Vì hàng rào càng yếu, da càng mất nhiều độ ẩm và trở nên khô, mỏng, nhợt nhạt. Điều này khiến da dễ dàng bị bỏng dưới ánh mặt trời và phục hồi chậm hơn. Thứ hai, tăng cường tái tạo da bằng cách bù đắp collagen, elastin, hyaluronic. Vì lão hóa da làm quá trình sản xuất các thành phần này ít hơn, do đó, bạn cần phải tăng cường bổ sung chúng.

Cuối cùng, bạn cần cấp thêm chất chống oxy hóa. Loại chất này sẽ bảo vệ da khỏi các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa. Chất chống oxy hóa cũng ngăn ngừa sự phá hủy collagen, loại chất cần thiết để xây dựng làn da. Làn da lão hóa sẽ thiếu hụt collagen, elastin và hyaluron - Ảnh: Brightside Tinh dầu xóa mờ nếp nhăn, chống lão hóa Dầu argan Các nhà khoa học đã thử nghiệm loại dầu này ảnh hưởng đến làn da của phụ nữ sau mãn kinh. Khi sử dụng dầu argan hàng ngày, chúng sẽ giúp cải thiện độ đàn hồi da chỉ trong 60 ngày. Dầu argan còn tăng cường khả năng giữ ẩm giúp làn da trở nên mịn màng. Dầu argan rất tốt để ngăn ngừa lão hóa cho phụ nữ sau mãn kinh - Ảnh: Internet Dầu hạnh nhân Nhờ dồi dào vitamin E và K, dầu hạnh nhân giúp tăng cường phục hồi độ đàn hồi của da nhanh chóng. Loại dầu này tạo ra hàng rào tự nhiên vững chắc bảo vệ làn da khỏi tia UV với mức độ 4,6 SPF. Dầu hạnh nhân bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, một trong những nguyên nhân gây lão hóa da - Ảnh: Internet Dầu hạt nho Đây là một trong những loại dầu phổ biến nhất trong các dòng mỹ phẩm dưỡng da hiện này trên thị trường. Dầu hạt nho được sử dụng như một thành phần chính của kem, toner và mặt nạ. Tinh dầu từ hạt nho mang đến hiệu quả vượt trội trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet Dầu hạt nho chứa rất nhiều vitamin, axit béo như palmitic giúp sản xuất collagen và elastin, stearic bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, linoleic hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dầu mè Dầu mè có độ kỵ nước cao. Loại tinh dầu này chứa 3 chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và làm chậm quá trình lão hóa một cách tối ưu. Dầu mè không chỉ ngăn ngừa lão hóa mà còn bảo vệ làn da khỏi các tác nhân xấu - Ảnh: Internet Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên tận dụng 4 loại tinh dầu này để chăm sóc da, ngăn ngừa lão hóa và duy trì nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-ngoai-30-tuoi-muon-duy-tri-lan-da-tuoi-tre-tri-hoan-lao-hoa-toi-uu-hay-dung-4-loai-tinh-dau-tu-nhien-re-tien-nay-309069.html