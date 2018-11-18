Học phụ nữ Nhật cách uống nước trà xanh đúng thời điểm, da dẻ trắng mướt, nhan sắc tươi trẻ vì lão hóa không dám đến gần

Để có được điều này, bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng từ bên ngoài bằng các sản phẩm, nguyên liệu tự nhiên, phụ nữ Nhật còn bổ sung những thức uống đẩy lùi lão hóa từ bên trong. Trong đó, nước trà xanh chính là thức uống quen thuộc mà họ bổ sung mỗi ngày.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, phụ nữ tại đây đều sở hữu làn da mịn màng, hồng hào và trắng mướt đáng ngưỡng mộ.

Từ bây giờ, nếu mong muốn sở hữu làn da không tì vết và chậm lão hóa như phụ nữ Nhật, hãy uống nước trà xanh mỗi ngày.

Không còn quá xa lạ đối với mọi người, tại Việt Nam, trà xanh cũng là thảo dược phổ biến. Tuy nhiên, không có nhiều người sử dụng thức uống từ loại lá này thường xuyên.

Nhờ chăm chỉ uống nước trà xanh mỗi ngày, phụ nữ Nhật duy trì được làn da mịn màng, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Nước trà xanh có tác dụng gì?

Chất chống oxy hóa là nguồn dinh dưỡng quý giá nhất trong trà xanh. Chúng hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình oxy hóa tế bào, duy trì độ tươi trẻ cho làn da và hạn chế tối đa sự xuất hiện của dấu hiệu lão hóa. Do đó, uống trà xanh đúng cách thường xuyên giúp trẻ hóa da hiệu nghiệm.

Lượng đặc tính kháng khuẩn, chống viêm dồi dào trong loại lá này cộng với khả năng đào thải độc tố vượt trội giúp ngăn ngừa tối đa tình trạng nổi mụn, mẩn ngứa hay viêm da do nấm.

Nhờ nguồn dinh dưỡng cao với hàng loạt các loại vitamin như B1, C... cùng hơn 8 nhóm axit hữu cơ, trà xanh hỗ trợ tăng cường sản sinh tế bào mới, ức chế hắc sắc tố melanin giúp điều trị các vấn đề như nám, sạm, xỉn màu, tàn nhang... cực kì hiệu nghiệm.

Đâu chỉ tốt cho làn da, nước trà xanh còn trẻ hóa cơ thể và tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngoài ra, uống trà xanh thường xuyên còn tốt cho tim mạch, huyết áp và vóc dáng vì loại thảo dược này có tác dụng giảm thiểu lượng cholesterol xấu trong máu, đào thải chất béo, mỡ thừa.

Có thể thấy, trà xanh là thức uống cực kỳ bổ dưỡng mà bạn nên bổ sung mỗi ngày không chỉ vì làn da mà còn tốt cho sức khỏe.

Uống trà xanh vào thời điểm nào trong ngày?

Tuy tốt nhưng trà xanh chứa một lượng nhỏ caffein không tốt cho giấc ngủ, do đó, bạn không nên uống chúng vào gần giờ nghỉ ngơi. Phụ nữ Nhật Bản luôn uống nước trà xanh vào buổi sáng, sau khi thức giấc. Điều này phần nào giúp tinh thần tỉnh táo, tập trung hơn.

Sau khi thức giấc, nấu sôi khoảng 100ml nước, sau đó đổ vào ly thủy tinh, thêm vài lá trà xanh vào rồi đậy kín. Giữ yên đến khi đã vệ sinh cơ thể xong thì thưởng thức cùng với bữa ăn sáng, lúc này trà đã tiết ra tinh chất, đồng thời nước đã nguội dần tạo cảm giác dễ chịu khi uống.

Tốt nhất là nên uống trà xanh ấm sau khi thức giấc mỗi buổi sáng - Ảnh: Internet

Đặc biệt lưu ý, những người thiếu máu chỉ nên uống nước trà xanh pha thật loãng. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai nên hạn chế bổ sung loại nước này. Không nên uống trà để qua đêm để bảo vệ sức khỏe dạ dày.

Với những lưu ý về cách uống trà xanh mỗi ngày trên của phụ nữ Nhật Bản, chắc chắn bạn sẽ ngăn ngừa được lão hóa và sở hữu làn da tươi trẻ như đã mơ ước.