Đừng phí tiền mua viên collagen nữa, 5 công thức này có khả năng trẻ hóa làn da hiệu quả hơn nhiều

Nếu ưa chuộng các phương pháp làm đẹp từ tự nhiên, bạn đừng nên bỏ qua 5 công thức mặt nạ cung cấp collagen giúp trẻ hóa làn da của Stylecraze.

Collagen là loại protein được tìm thấy trong các mô liên kết của cơ thể. Chuỗi protein này làm cho làn da tươi tắn, trẻ trung và không bị nhăn ngay cả ở tuổi 45. Collagen giống như keo kết nối các mô, sụn, cơ và gân với nhau. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm cung cấp collagen, tuy nhiên chúng có giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt là bạn không thể kiểm tra được hết tất cả chúng có đảm bảo được chất lượng hay không.

Do đó, bạn nên thay thế chúng bằng 5 công thức mặt nạ cung cấp collagen tự nhiên sau đây để vừa tiết kiệm vừa an toàn đối với da. 1. Mặt nạ trứng và dưa leo Làm hỗn hợp mặt nạ bằng cách xay nhuyễn dưa leo, cho ra bát và trộn đều cùng 1 muỗng canh lòng trắng trứng. Thoa đều chúng lên khắp da mặt, để yên trong 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. Sau đó, dưỡng ẩm là hoàn thành.

Trứng cung cấp collagen, dưa leo dưỡng ẩm nhờ đó giúp da luôn mềm mịn, dẻo dai - Ảnh: Internet 2. Mặt nạ cà phê và chanh Để làm mặt nạ collagen này, bạn cần bột cà phê và nước cốt chanh. Sau đó, thêm chúng vào bát, trộn đều để tạo ra hỗn hợp sền sệt. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên, để yên trong vòng 15 đến 20 phút, sau đó vệ sinh nhẹ nhàng và dưỡng ẩm. Cà phê là loại hạt giàu chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet 3. Mặt nạ bơ và kiwi Bơ và kiwi đều là những loại quả cung cấp chất chống oxy hóa, collagen dồi dào giúp làn da ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet Cho nửa quả bơ và nửa quả kiwi vào máy xay nhuyễn mịn. Sau đó, đổ hỗn hợp ra bát, thoa đều lên da mặt khoảng 30 phút. Rửa sạch nhẹ nhàng bằng nước ấm và lau khô. Cuối cùng, dưỡng ẩm thật tốt cho da. 4. Mặt nạ kem sữa Kem sữa rất giàu protein, collagen tốt cho da mặt - Ảnh: Internet Để làm mặt nạ tuyệt vời này, bạn cần mật ong, baking soda và kem sữa. Trộn đều tất cả các thành phần này theo tỉ lệ đồng đều nhau để thu về hỗn hợp sánh mịn, sau đó thoa lên da. Để yên khoảng 20 phút, cuối cùng thì rửa sạch bằng nước ấm và lau khô. Đừng quên dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ. 5. Mặt nạ kiwi và dâu ​​tây Kiwi, dâu tây có nhiều chất chống oxy hóa và các thành phần hoạt tính khác giúp duy trì sự tươi mát của làn da giúp bạn trông trẻ trung và đẹp hơn - Ảnh: Internet Cho 2 quả dâu tây và nửa quả kiwi vào máy ép lấy nước cho ra chiếc bát. Nhúng chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp này trong 1 phút thì lấy ra đắp trực tiếp lên da mặt. Nằm yên thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành. Chăm chỉ đắp các công thức mặt nạ collagen này, bạn sẽ sở hữu làn da tươi trẻ, căng mịn.

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen Nếu không có đủ điều kiện để sử dụng viên uống collagen hay đầu tư vào mỹ phẩm cao cấp, bạn hãy bổ sung lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong mỗi ngày. Đây là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-phi-tien-mua-vien-collagen-nua-5-cong-thuc-nay-co-kha-nang-tre-hoa-lan-da-hieu-qua-hon-nhieu-303157.html