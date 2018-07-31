Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già'

Chăm sóc da 31/07/2018 14:42

Bên cạnh collagen, vitamin, axit amin là loại dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ căng mịn, rạng rỡ của làn da.

Axit amin là những khối được tạo nên bởi các protein. Đây là loại dưỡng chất có mối liên hệ trong hầu hết các quá trình sinh học diễn ra trong cơ thể. Axit amin mang đến hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi cho làn da. 

Axit amin có tác dụng gì đối với da?

Theo Byrdie, axit amin là chất có tác dụng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, tạo dựng liên kết tế bào, chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. 

Lớp axit amin trên bề mặt da có công dụng giữ nước, duy trì độ ẩm tự nhiên giúp hạn chế tình trạng khô nứt, bong tróc. Do đó, những người sở hữu làn da khô, thiếu nước và thường xuyên tiết dầu nhờn nên bổ sung thường xuyên hoặc sử dụng mỹ phẩm chứa thành phần này. 

Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già' - Ảnh 1
Ngoài collagen, Vitamin, axit amin là loại dưỡng chất quan trọng, cần thiết trong quá trình ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào công cuộc làm đẹp với loại dưỡng chất này, hãy tìm hiểu kỹ làn da cần loại axit amin nào. Vì các chuyên gia cho biết, có hơn 20 loại axit amin khác nhau, trong đó loại được cơ thể tự tổng hợp, một số cần bổ sung từ bên ngoài thông qua chế độ dinh dưỡng.

Trong đó, các loại axit amin mà làn da cần cung cấp cụ thể là arginine, lysine, histidine, glycine và leucine. Chúng có nhiều trong sữa đậu nành, thịt cá, đậu xanh...

Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già' - Ảnh 2
Bổ sung thực phẩm giàu axit amin là cách cung cấp dưỡng chất tốt nhất hỗ trợ da ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ - Ảnh: Internet

Cách bổ sung axit amin cho làn da 

Việc bổ sung axit amin để nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa cho làn da vô cùng dễ dàng, một là sử dụng mỹ phẩm, hai là thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Bởi cơ thể có thể tổng hợp được đa số các loại axit amin cần thiết.

Ngoài ra, đa phần các dòng mỹ phẩm, sữa rửa mặt trên thị trường hiện nay đều chứa các loại axit amin hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da. Điều bạn cần là tham khảo thành phần trước khi sử dụng chúng.

Một gợi ý tuyệt vời khác về mặt nạ cung cấp axit amin tự nhiên là từ lòng trắng trứng. Loại nguyên liệu này còn rất giàu collagen, protein tự nhiên góp phần tăng sự săn chắc, kéo căng nếp nhăn hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay. 

Bạn có thể kết hợp lòng trắng trứng với một số loại tinh dầu, mật ong, sữa chua, tinh bột... để đắp trực tiếp lên da. Đặc biệt, nên áp dụng phương pháp này vào buổi tối, trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già' - Ảnh 3
Cung cấp axit amin từ bên ngoài bằng cách đắp mặt nạ lòng trắng trứng là một gợi ý tuyệt vời - Ảnh: Internet
Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già' - Ảnh 4
Bổ sung axit amin từ bên trong lẫn bên ngoài để sở hữu nhan sắc mãi tươi trẻ, ngăn ngừa tối đa lão hóa da - Ảnh: Internet

Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần có kế hoạch chăm sóc, làm đẹp đúng đắn, khoa học bằng cách bổ sung đầy đủ dưỡng chất, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa. 

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da

Theo Boldsky, 5 loại tinh dầu thiên nhiên này giúp làn da săn chắc bằng cách kích hoạt sản xuất protein và elastin, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, ngăn ngừa nếp nhăn.

Xem thêm
Từ khóa:   axit amin là gì dưỡng chất tốt cho da ngăn ngừa lão hóa chống lão hóa cách duy trì làn da tươi trẻ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay