Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già'

Bên cạnh collagen, vitamin, axit amin là loại dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ căng mịn, rạng rỡ của làn da.

Axit amin là những khối được tạo nên bởi các protein. Đây là loại dưỡng chất có mối liên hệ trong hầu hết các quá trình sinh học diễn ra trong cơ thể. Axit amin mang đến hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi cho làn da. Axit amin có tác dụng gì đối với da? Theo Byrdie, axit amin là chất có tác dụng ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, tạo dựng liên kết tế bào, chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Lớp axit amin trên bề mặt da có công dụng giữ nước, duy trì độ ẩm tự nhiên giúp hạn chế tình trạng khô nứt, bong tróc. Do đó, những người sở hữu làn da khô, thiếu nước và thường xuyên tiết dầu nhờn nên bổ sung thường xuyên hoặc sử dụng mỹ phẩm chứa thành phần này. Ngoài collagen, Vitamin, axit amin là loại dưỡng chất quan trọng, cần thiết trong quá trình ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trước khi bắt đầu vào công cuộc làm đẹp với loại dưỡng chất này, hãy tìm hiểu kỹ làn da cần loại axit amin nào. Vì các chuyên gia cho biết, có hơn 20 loại axit amin khác nhau, trong đó loại được cơ thể tự tổng hợp, một số cần bổ sung từ bên ngoài thông qua chế độ dinh dưỡng.

Trong đó, các loại axit amin mà làn da cần cung cấp cụ thể là arginine, lysine, histidine, glycine và leucine. Chúng có nhiều trong sữa đậu nành, thịt cá, đậu xanh... Bổ sung thực phẩm giàu axit amin là cách cung cấp dưỡng chất tốt nhất hỗ trợ da ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ - Ảnh: Internet Cách bổ sung axit amin cho làn da Việc bổ sung axit amin để nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa cho làn da vô cùng dễ dàng, một là sử dụng mỹ phẩm, hai là thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Bởi cơ thể có thể tổng hợp được đa số các loại axit amin cần thiết. Ngoài ra, đa phần các dòng mỹ phẩm, sữa rửa mặt trên thị trường hiện nay đều chứa các loại axit amin hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da. Điều bạn cần là tham khảo thành phần trước khi sử dụng chúng. Một gợi ý tuyệt vời khác về mặt nạ cung cấp axit amin tự nhiên là từ lòng trắng trứng. Loại nguyên liệu này còn rất giàu collagen, protein tự nhiên góp phần tăng sự săn chắc, kéo căng nếp nhăn hiệu quả mà bạn nên áp dụng ngay. Bạn có thể kết hợp lòng trắng trứng với một số loại tinh dầu, mật ong, sữa chua, tinh bột... để đắp trực tiếp lên da. Đặc biệt, nên áp dụng phương pháp này vào buổi tối, trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất. Cung cấp axit amin từ bên ngoài bằng cách đắp mặt nạ lòng trắng trứng là một gợi ý tuyệt vời - Ảnh: Internet Bổ sung axit amin từ bên trong lẫn bên ngoài để sở hữu nhan sắc mãi tươi trẻ, ngăn ngừa tối đa lão hóa da - Ảnh: Internet Không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần có kế hoạch chăm sóc, làm đẹp đúng đắn, khoa học bằng cách bổ sung đầy đủ dưỡng chất, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa.

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