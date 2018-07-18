Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da

Chăm sóc da 18/07/2018 14:05

Theo Boldsky, 5 loại tinh dầu thiên nhiên này giúp làn da săn chắc bằng cách kích hoạt sản xuất protein và elastin, đồng thời thúc đẩy lưu thông máu, ngăn ngừa nếp nhăn.

Không chỉ mang đến tác dụng săn chắc làn da, xóa mờ các nếp nhăn hiệu quả, 5 loại tinh dầu tự nhiên này còn rất dễ sử dụng, lại lành mạnh đối với mọi làn da. 

Tinh dầu hoa cam 

Giống như quả cam, dầu chiết xuất từ hoa của loại cây ăn trái này cũng giàu Vitamin và dưỡng chất, đặc biệt tốt đối với làn da. Dầu hoa cam cải thiện độ đàn hồi giúp làn da săn chắc hơn. Ngoài ra, tinh dầu này còn có lợi ích trẻ hóa, tăng cường sản sinh tế bào mới. Đặc biệt, giảm tình trạng da chảy xệ hiệu nghiệm.

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da - Ảnh 1
Dầu chiết xuất từ hoa cam chính là loại tinh dầu thiên nhiên có tác dụng ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời - Ảnh: Internet

Tinh dầu hương thảo

Trong loại tinh dầu này có chất làm se khít lỗ chân lông, săn chắc da tự nhiên. Dầu hương thảo điều trị vô số các vấn đề về lão hóa da như chảy xệ, nhăn nheo, thiếu độ đàn hồi... Đặc biệt, tinh dầu này còn mang đến tác dụng điều trị rạn da, da nứt nẻ, bong tróc hữu hiệu. 

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da - Ảnh 2
Tinh dầu thiên nhiên, đặc biệt là từ cây hương thảo có tác dụng săn chắc da chảy xệ hiệu quả - Ảnh: Internet

Tinh dầu hoa oải hương

Tinh dầu hoa oải hương nổi tiếng với tính năng chữa bệnh, cũng như nuôi dưỡng làn da. Loại dầu thiên nhiên này chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu phục hồi tình trạng da chảy xệ, lão hóa sớm. Bên cạnh đó, dầu hoa oải hương cung cấp dinh dưỡng vào sâu bên trong giúp da tăng cường sức đề kháng chống lại các tác nhân gây hại. 

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da - Ảnh 3
Tinh dầu hoa oải hương cung cấp dưỡng chất vào sâu bên trong giúp bảo vệ làn da một cách toàn diện - Ảnh: Internet

Tinh dầu trà xanh

Không chỉ có tác dụng săn chắc làn da hữu hiệu, tinh dầu trà xanh còn hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến nấm, mẩn ngứa, viêm da. Loại tinh dầu này giàu chất khử trùng và chất cải thiện độ đàn hồi da. Với sự giúp đỡ của các dưỡng chất này, tinh dầu trà xanh điều trị hiệu quả vấn đề lão hóa làn da, nếp nhăn, thâm nám, thậm chí là mụn nhọt.

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da - Ảnh 4
Tinh dầu trà xanh điều trị mụn, săn chắc da, ngăn ngừa lão hóa... - Ảnh: Internet

Tinh dầu chanh

Một hàm lượng cao của các thuộc tính cam quýt trong dầu chanh làm cho nó trở thành một loại tinh dầu lý tưởng để thắt chặt làn da lỏng lẻo. Ứng dụng thường xuyên của loại dầu này có thể giúp bạn thoát khỏi làn da bị chảy xệ và cũng làm sáng tỏ sự nổi bật của những đốm đen và vết sẹo.

Không phải từ ô liu hay dừa, tinh dầu chiết xuất của 5 nguyên liệu thiên nhiên này mới là 'thần dược' ngăn ngừa lão hóa, săn chắc da - Ảnh 5
Tinh dầu thiên nhiên từ vỏ chanh giúp điều trị mụn, ngăn lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Kiên trì dùng các phương pháp làm đẹp, chăm sóc da từ 5 loại tinh dầu thiên nhiên trên, lão hóa sẽ bị đẩy lùi, ngăn ngừa tối đa giúp bạn sở hữu làn da săn chắc, không nếp nhăn hay khuyết điểm.

Không chỉ dưỡng da, giảm cân, trị mụn... các tinh dầu này còn vô cùng tốt cho sức khỏe

Không chỉ dưỡng da, giảm cân, trị mụn... các tinh dầu này còn vô cùng tốt cho sức khỏe

Tinh dầu không chỉ đơn thuần có công dụng làm đẹp, chúng còn mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nữa đấy!

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Từ khóa:   tinh dầu thiên nhiên săn chắc da chảy xệ ngăn ngừa lão hóa

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