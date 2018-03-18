Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này

Chăm sóc da 18/03/2018 09:40

Phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh cùng hai loại dầu tự nhiên dưới đây sẽ giúp kéo căng da, xóa mờ nếp nhăn trong thời gian cực ngắn.

Mát xa mặt là một trong các phương pháp kéo căng da hiệu nghiệm và nhanh chóng. Đặc biệt, áp dụng mát xa với đá lạnh, dầu dừa và dầu ô liu theo cách dưới đây, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu

Mát xa là phương pháp dùng lực từ tay tác động lên mặt theo một số động tác nhất định. Mát xa thường xuyên có tác dụng cải thiện lưu thông máu, tăng cường tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

Hơn nữa, dùng lực tác động thường xuyên sẽ đánh tan lớp mỡ thừa trên mặt từ đó giúp da căng, xóa mờ nếp nhăn, đồng thời giảm chảy xệ và nọng cằm.

Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này - Ảnh 1
Mát xa mặt bằng đá lạnh giúp kéo căng da, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đặc biệt, khi kết hợp mát xa cùng đá lạnh và tinh dầu, làn da còn được nuôi dưỡng, tăng sắc tố trở nên trắng hồng, mờ thâm nám.

Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này - Ảnh 2
Kết hợp mát xa với tinh dầu, da mặt sẽ thêm mịn màng và sạch mụn - Ảnh: Internet

Cách mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- Vài viên đá lạnh

- Vài giọt tinh dầu bạc hà (nếu có)

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều dầu dừa, dầu ô liu và tinh dầu bạc hà vào chiếc bát nhỏ, sau đó thoa hỗn hợp lên khắp da mặt.

Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này - Ảnh 3
Thoa hỗn hợp dầu dừa và dầu ô liu lên mặt, mát xa nhẹ nhàng giúp kéo căng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn từng khu vực mắt, miệng, mũi, trán thật nhẹ nhàng.

Bước 3: Giữ hỗn hợp trên da khoảng 5 phút nữa thì rửa lại với nước mát.

Bước 4: Lấy viên đá lạnh mát xa đều khắp da mặt đến khi chúng tan hết.

Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này - Ảnh 4
Dùng đá lạnh mát xa mặt thường xuyên còn giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bước 5: Giữ da mặt khô tự nhiên mà không cần phải vệ sinh lại. Cuối cùng, hãy thoa lên mặt một ít kem dưỡng để phục hồi độ ẩm trên da.

Lưu ý:

- Bạn nên áp dụng phương pháp này 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

- Để kéo căng da mặt cho phụ nữ U40 hiệu quả nhất, cần phải bảo vệ da thật tốt trước ánh nắng, đồng thời, duy trì độ ẩm và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh.

- Có thể thay đổi dầu dừa và dầu ô liu bằng những loại tinh dầu khác phù hợp với da hoặc tùy vào sở thích của mỗi người.

Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này - Ảnh 5
Áp dụng phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu này thường xuyên, các nếp nhăn sẽ được kéo căng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với phương pháp mát xa kéo căng da mặt bằng đá lạnh và tinh dầu trên.

Trộn sữa tươi với thứ này làm đá lạnh để mát xa mặt, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh

Trộn sữa tươi với thứ này làm đá lạnh để mát xa mặt, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh

Mát xa mặt bằng đá lạnh làm từ sữa tươi theo công thức dưới đây, lỗ chân lông to đến mấy cũng được se khít cực kỳ nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   cách kéo căng da mặt mát xa mặt bằng đá lạnh mát xa da mặt kéo căng da bằng dầu dừa

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 21 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 59 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen