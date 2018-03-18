Phụ nữ U40 muốn kéo căng da mặt tại nhà, học ngay cách mát xa bằng đá lạnh và tinh dầu này

Phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh cùng hai loại dầu tự nhiên dưới đây sẽ giúp kéo căng da, xóa mờ nếp nhăn trong thời gian cực ngắn.

Mát xa mặt là một trong các phương pháp kéo căng da hiệu nghiệm và nhanh chóng. Đặc biệt, áp dụng mát xa với đá lạnh, dầu dừa và dầu ô liu theo cách dưới đây, hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu Mát xa là phương pháp dùng lực từ tay tác động lên mặt theo một số động tác nhất định. Mát xa thường xuyên có tác dụng cải thiện lưu thông máu, tăng cường tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn mịn màng và trắng hồng rạng rỡ.

Hơn nữa, dùng lực tác động thường xuyên sẽ đánh tan lớp mỡ thừa trên mặt từ đó giúp da căng, xóa mờ nếp nhăn, đồng thời giảm chảy xệ và nọng cằm. Mát xa mặt bằng đá lạnh giúp kéo căng da, ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet Đặc biệt, khi kết hợp mát xa cùng đá lạnh và tinh dầu, làn da còn được nuôi dưỡng, tăng sắc tố trở nên trắng hồng, mờ thâm nám.

Kết hợp mát xa với tinh dầu, da mặt sẽ thêm mịn màng và sạch mụn - Ảnh: Internet Cách mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh dầu dừa - 1 muỗng canh dầu ô liu - Vài viên đá lạnh - Vài giọt tinh dầu bạc hà (nếu có) Cách thực hiện: Bước 1: Trộn đều dầu dừa, dầu ô liu và tinh dầu bạc hà vào chiếc bát nhỏ, sau đó thoa hỗn hợp lên khắp da mặt. Thoa hỗn hợp dầu dừa và dầu ô liu lên mặt, mát xa nhẹ nhàng giúp kéo căng da nhanh chóng - Ảnh: Internet Bước 2: Dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn từng khu vực mắt, miệng, mũi, trán thật nhẹ nhàng. Bước 3: Giữ hỗn hợp trên da khoảng 5 phút nữa thì rửa lại với nước mát. Bước 4: Lấy viên đá lạnh mát xa đều khắp da mặt đến khi chúng tan hết. Dùng đá lạnh mát xa mặt thường xuyên còn giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet Bước 5: Giữ da mặt khô tự nhiên mà không cần phải vệ sinh lại. Cuối cùng, hãy thoa lên mặt một ít kem dưỡng để phục hồi độ ẩm trên da. Lưu ý: - Bạn nên áp dụng phương pháp này 3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu. - Để kéo căng da mặt cho phụ nữ U40 hiệu quả nhất, cần phải bảo vệ da thật tốt trước ánh nắng, đồng thời, duy trì độ ẩm và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh. - Có thể thay đổi dầu dừa và dầu ô liu bằng những loại tinh dầu khác phù hợp với da hoặc tùy vào sở thích của mỗi người. Áp dụng phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh và tinh dầu này thường xuyên, các nếp nhăn sẽ được kéo căng nhanh chóng - Ảnh: Internet Chúc bạn thành công với phương pháp mát xa kéo căng da mặt bằng đá lạnh và tinh dầu trên.

Trộn sữa tươi với thứ này làm đá lạnh để mát xa mặt, lỗ chân lông to cỡ nào cũng se khít cực nhanh Mát xa mặt bằng đá lạnh làm từ sữa tươi theo công thức dưới đây, lỗ chân lông to đến mấy cũng được se khít cực kỳ nhanh chóng.

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