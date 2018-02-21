Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn

Chăm sóc da 21/02/2018 09:48

Mát xa mặt bằng đá lạnh mang đến hiệu quả dưỡng da vô cùng vượt trội, đặc biệt là khi được làm từ các loại trái cây.

Mát xa bằng đá lạnh mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho da. Nhiệt độ lạnh làm tăng tuần hoàn máu, đẩy mạnh quá trình chuyển hóa, tái tạo tế bào, từ đó tạo dựng làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, đá lạnh sẽ làm dịu giúp các nốt mụn nhanh lành hơn. Đặc biệt, đây còn là cách se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả.

Xoài đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả xoài

- 1 hũ sữa chua

Cách thực hiện:

Gọt xoài rồi thái thành từng lát nhỏ cho vào cối xay sinh tố. Tiếp theo, đổ sữa chua vào rồi xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất cho ra khay đá, đặt vào ngăn đông đủ lạnh khoảng 5 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn - Ảnh 1
Mát xa da mặt bằng đá lạnh từ xoài và sữa chua giúp điều trị mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước dừa đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Nước dừa tươi

- 100ml sữa tươi

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn, sau đó đổ vào khay đá đặt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 giờ đồng hồ thì mang ra sử dụng.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn - Ảnh 2
Mát xa bằng đá lạnh từ dừa và sữa tươi giúp dưỡng trắng da mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đu đủ đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Đu đủ chín

- Sữa tươi

Cách thực hiện:

Cho đu đủ và sữa tươi vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ vào khay đá. Sau đó, đặt khay vào tủ lạnh đến khi đông cứng thì có thể dùng được.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn - Ảnh 3
Bạn có thể kết hợp các loại trái cây để làm đá lạnh mát xa da mặt - Ảnh: Internet

Sung đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 10 quả sung

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Bạn có thể ép lấy nước hoặc xay nhuyễn sung sau đó trộn đều với dầu dừa rồi cho vào khay, đông thành đá để mát xa da mặt.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn - Ảnh 4
Mát xa da mặt bằng đá lạnh từ quả sung giúp ngăn ngừa lão hóa cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách mát xa da mặt bằng đá lạnh từ trái cây

Đầu tiên, bạn hãy xông hơi da mặt với nước muối nóng khoảng 2 phút. Công đoạn này giúp da thải độc, thông thoáng, từ đó hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn. 

Tiếp đó, dùng bông tẩy trang lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để lấy đi lớp bụi bẩn, cặn bã, nhân mụn đầu đen tiết ra từ lỗ chân lông. 

Lấy viên đá lạnh từ trái cây đã thực hiện mát xa theo chuyển động tròn từ trán xuống cằm đến khi tan hết. Luân phiên mát xa khoảng 2 - 3 viên đá thì dừng lại và rửa mặt với nước lạnh là hoàn thành.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn - Ảnh 5
Mát xa bằng đá lạnh giúp bạn sở hữu làn da không tì vết - Ảnh: Internet

Phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh từ trái cây này sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, bóng mịn và trắng hồng như gái Hàn Quốc chỉ trong thời gian ngắn mà không cần đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Quên mỹ phẩm đi, cứ cho 3 thứ này vào tủ lạnh đông đá là da đẹp cả đời, không lo nổi mụn, nám hay tàn nhang lâu năm cũng mờ dần

Quên mỹ phẩm đi, cứ cho 3 thứ này vào tủ lạnh đông đá là da đẹp cả đời, không lo nổi mụn, nám hay tàn nhang lâu năm cũng mờ dần

Bạn sẽ vô cùng hài lòng với kết quả đạt được chỉ sau 1 tuần áp dụng phương pháp này. Tết sắp đến rồi, đừng chần chừ gì nữa nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   mát xa da mặt bằng đá lạnh mát xa da mặt trái cây đông đá dưỡng da

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen