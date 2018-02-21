Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn

Mát xa bằng đá lạnh mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho da. Nhiệt độ lạnh làm tăng tuần hoàn máu, đẩy mạnh quá trình chuyển hóa, tái tạo tế bào, từ đó tạo dựng làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống. Bên cạnh đó, đá lạnh sẽ làm dịu giúp các nốt mụn nhanh lành hơn. Đặc biệt, đây còn là cách se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu quả.

Cách thực hiện:

Gọt xoài rồi thái thành từng lát nhỏ cho vào cối xay sinh tố. Tiếp theo, đổ sữa chua vào rồi xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất cho ra khay đá, đặt vào ngăn đông đủ lạnh khoảng 5 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Mát xa da mặt bằng đá lạnh từ xoài và sữa chua giúp điều trị mụn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Nước dừa đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Nước dừa tươi

- 100ml sữa tươi

Cách thực hiện:

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn, sau đó đổ vào khay đá đặt vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 5 giờ đồng hồ thì mang ra sử dụng.

Mát xa bằng đá lạnh từ dừa và sữa tươi giúp dưỡng trắng da mặt hữu hiệu - Ảnh: Internet

Đu đủ đông đá

Nguyên liệu cần có:

- Đu đủ chín

- Sữa tươi

Cách thực hiện:

Cho đu đủ và sữa tươi vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì đổ vào khay đá. Sau đó, đặt khay vào tủ lạnh đến khi đông cứng thì có thể dùng được.

Bạn có thể kết hợp các loại trái cây để làm đá lạnh mát xa da mặt - Ảnh: Internet

Sung đông đá

Nguyên liệu cần có:

- 10 quả sung

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Bạn có thể ép lấy nước hoặc xay nhuyễn sung sau đó trộn đều với dầu dừa rồi cho vào khay, đông thành đá để mát xa da mặt.

Mát xa da mặt bằng đá lạnh từ quả sung giúp ngăn ngừa lão hóa cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách mát xa da mặt bằng đá lạnh từ trái cây

Đầu tiên, bạn hãy xông hơi da mặt với nước muối nóng khoảng 2 phút. Công đoạn này giúp da thải độc, thông thoáng, từ đó hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn.

Tiếp đó, dùng bông tẩy trang lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt để lấy đi lớp bụi bẩn, cặn bã, nhân mụn đầu đen tiết ra từ lỗ chân lông.

Lấy viên đá lạnh từ trái cây đã thực hiện mát xa theo chuyển động tròn từ trán xuống cằm đến khi tan hết. Luân phiên mát xa khoảng 2 - 3 viên đá thì dừng lại và rửa mặt với nước lạnh là hoàn thành.

Mát xa bằng đá lạnh giúp bạn sở hữu làn da không tì vết - Ảnh: Internet

Phương pháp mát xa mặt bằng đá lạnh từ trái cây này sẽ giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, bóng mịn và trắng hồng như gái Hàn Quốc chỉ trong thời gian ngắn mà không cần đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào.