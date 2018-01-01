Cho nước đá lạnh vào túi để chườm mỗi ngày, mỡ bụng dày cỡ nào cũng giảm 'bằng phẳng'

Làm đẹp cùng chuyên gia 01/01/2018 16:22

Bên cạnh việc tập luyện, ăn kiêng thì mát xa hoặc chườm nước đá lạnh mỗi ngày là cách giảm mỡ bụng cực kỳ hiệu quả. Để biết cách thực hiện cụ thể thế nào, bạn hãy xem nội dung của bài viết bên dưới.

Giảm mỡ bụng bằng nước đá ban đầu nghe có vẻ vô lý, vì nhiều người vẫn nhầm tưởng chất béo chỉ tan khi chịu nhiệt nóng. Tuy nhiên, nước đá lạnh lại là cách giảm mỡ bụng hiệu quả đến bất ngờ.

Ngoài việc chườm nước đá lạnh, để giảm mỡ bụng một cách tối ưu, có thể uống nước đá lạnh mỗi ngày. Chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng, bạn sẽ sở hữu vòng eo thon gọn, săn chắc đáng mơ ước mà chẳng cần giảm cân hay tập luyện.

Các chườm nước đá lạnh giảm mỡ bụng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Túi vải hoặc khăn bông 

- Đá viên

- Chanh tươi thái lát

- Muối biển

Cách chườm đá lên bụng:

Bạn cho nước đá viên, chanh và muối biển vào chiếc thau sạch rồi trộn đều tay. Sau đó, cho hỗn hợp vào khăn bông, cuộn chặt rồi bắt đầu mát xa lên vùng bụng theo chuyển động tròn, nhớ dùng lực hơi mạnh. Vừa chườm đá lên bụng vừa hít thở đều, hít đầy hơi và thở ra nhẹ nhàng.

Cho nước đá lạnh vào túi để chườm mỗi ngày, mỡ bụng dày cỡ nào cũng giảm 'bằng phẳng' - Ảnh 1
Cách chườm nước đá lạnh giảm mỡ bụng - Ảnh: Internet

Thực hiện động tác này liên tục cho đến khi đá tan ra hết thì dừng lại. Cứ áp dụng cách này mỗi ngày, sau 2 tuần vòng 2 sẽ trở nên thon gọn và săn chắc bất ngờ. 

*Lưu ý:

- Nên dùng khăn bông dày, vì khăn quá mỏng không chỉ khiến đá nhanh tan mà còn làm da dễ tổn thương bởi nhiệt lạnh.

- Không nên giữ túi đá ở một vị trí, điều này khiến quá trình mát xa giảm mỡ bụng không hiệu quả, bạn phải di chuyển liên tục.

Cho nước đá lạnh vào túi để chườm mỗi ngày, mỡ bụng dày cỡ nào cũng giảm 'bằng phẳng' - Ảnh 2
Nước đá lạnh có khả năng giảm mỡ bụng siêu hiệu quả - Ảnh: Internet

Uống nước đá lạnh giảm mỡ bụng

Ngoài ra, có một cách giảm mỡ bụng bằng nước đá hữu hiệu nữa đó là uống mỗi ngày.

Sở dĩ uống nước đá lạnh giảm mỡ bụng là vì, khi nước có nhiệt độ thấp bắt đầu đi vào khoang miệng xuống dạ dày, cơ thể sẽ có phản xạ tự nhiên là sinh ra nhiệt nóng để cân bằng và làm ấm. Quá trình sinh nhiệt này sẽ giúp đốt cháy chất béo tích tụ lâu ngày, sau đó đào thải ra ngoài. Bên cạnh đó, khi bị lạnh, chất béo trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành năng lượng để giữ ấm.

Cho nước đá lạnh vào túi để chườm mỗi ngày, mỡ bụng dày cỡ nào cũng giảm 'bằng phẳng' - Ảnh 3
Uống nước đá lạnh là cách giảm mỡ bụng dễ dàng nhất - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, thay vì uống nước lọc bình thường hãy thêm vài viên đá vào, sau 1 tháng kiên trì áp dụng cơ thể sẽ nhẹ nhàng và thon gọn hơn rất nhiều, đặc biệt là mỡ bụng sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, có thể chế biến một số loại nước detox kết hợp với đá lạnh để làm tăng hiệu quả đánh tan mỡ thừa quanh bụng. 

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