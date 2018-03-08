Dùng Vaseline và Vitamin E mát xa ngực theo cách này, vòng 1 tăng size lên 90cm cực nhanh

Mát xa là phương pháp mang đến hiệu quả cao trong việc cải thiện kích thước vòng 1. Quá trình mát xa sẽ làm tăng tuần hoàn máu, kích thích sản sinh tế bào, đồng thời khiến vùng ngực săn chắc, không chảy sệ.

Bạn tự ti vì sở hữu vòng 1 khiêm tốn, đừng lo lắng, hãy áp dụng ngay phương pháp mát xa bằng Vaseline và Vitamin E dưới đây. Sau thời gian ngắn áp dụng, size vòng 1 có thể tăng lên đến 90cm vô cùng dễ dàng.

Khi kết hợp mát xa vòng 1 với Vaseline và Vitamin E, dưỡng chất từ hai nguyên liệu này thẩm thấu vào sâu bên trong làm tăng lượng nội tiết tố nữ estrogen giúp vòng 1 nảy nở một cách tự nhiên, đồng thời cải thiện làn da hữu hiệu.

- 3 muỗng canh Vaseline

- 3 viên Vitamin E

Cách thực hiện:

Cho Vaseline và trích Vitamin E đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Hỗn hợp mát xa tăng size vòng 1 từ Vaseline và Vitamin E - Ảnh: Internet

Cách mát xa:

Bước 1: Làm sạch da

Để dưỡng chất từ hỗn hợp Vaseline và Vitamin E thẩm thấu vào sâu bên trong làm tăng hiệu quả tăng kích thước vòng 1, trước tiên, bạn phải loại bỏ tế bào chết, tẩy bụi bẩn làm da thông thoáng.

Bạn cần trộn đều nước cốt chanh với muối mịn theo tỉ lệ 1:1, thoa đều hỗn hợp lên vùng da ngực. Tiếp đó, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng vùng da này, thực hiện trong khoảng 3 - 5 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Mát xa nhẹ nhàng mỗi tối là cách tuyệt vời giúp tăng size vòng 1 lên 90cm - Ảnh: Internet

Bước 2: Mát xa vùng ngực

Dùng bông tẩy trang lau nhẹ để làm khô vùng da quanh ngực. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp Vaseline và Vitamin E lên. Đợi khoảng 5 - 7 phút thì bắt đầu mát xa ngực, dùng đầu ngón tay ấn và xoa theo chuyển động tròn đến khi da khô thì dừng lại. Cuối cùng, dùng bông tẩy trang thấm vào nước mát rồi vệ sinh thật sạch vùng da vừa mát xa là hoàn thành.

Mát xa theo phương pháp này vừa giúp tăng size vòng 1 vừa hạn chế tình trạng chảy xệ, nhăn nheo - Ảnh: Internet

Bạn nên áp dụng phương pháp tăng kích thước vòng 1 bằng Vaseline và Vitamin E này vào buổi tối, vì thời điểm này vừa giúp đạt hiệu quả cao vừa tiện lợi.

Lưu ý:

- Tuyệt đối không nên áp dụng phương pháp mát xa vòng 1 này với phụ nữ đang mang thai và cho con bú.

- Ngoài mát xa từ bên ngoài, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm có khả năng tăng kích thước vòng 1 như đu đủ, bột sắn dây, móng giò, chân gà, đậu nành... thường xuyên.

Chúc bạn thành công khi áp dụng phương pháp tăng size vòng 1 lên 90cm bằng Vaseline và Vitamin E này.