Ngày nào cũng ăn vài hạt bí ngô, đảm bảo không mập mà còn ngăn ngừa lão hóa giúp da dẻ hồng hào, mái tóc đen óng

Chăm sóc da 23/07/2018 10:42

Hạt bí ngô giàu dưỡng chất, do đó, nếu ăn chúng mỗi ngày, bạn sẽ nhận được tác dụng tuyệt vời trong việc ngăn ngừa lão hóa, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ.

Không chỉ là một món ăn vặt quen thuộc, hạt bí còn rất tốt đối với sức khỏe, làn da của phụ nữ vì rất giàu collagen tự nhiên. Nếu ăn loại hạt này thường xuyên, bạn sẽ đạt được các tác dụng tuyệt vời sau đây. 

Đặc biệt, theo Boldsky, ăn nhiều hạt bí không hề gây tăng cân vì chúng có lượng calo rất thấp. 

Tác dụng của hạt bí đối với làn da

1. Thúc đẩy sản xuất collagen

Nếu lượng collagen trong cơ thể luôn ở mức độ tiêu chuẩn, làn da sẽ luôn khỏe đẹp, đồng thời quá trình lão hóa sẽ được trì hoãn. Ngược lại, khi lượng collagen thiếu hụt hoặc phân hủy nhanh, làn da sẽ nhăn nheo và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Tuy nhiên, nếu bổ sung hạt bí ngô thường xuyên, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất collagen giúp làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung.

2. Tăng tốc tái tạo da

Nguồn dinh dưỡng dồi dào như kẽm, phytosterol trong hạt bí ngô có giá trị đẩy nhanh quá trình phục hồi làn da hư tổn. Điều này giúp trẻ hóa làn da trở nên mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ. Ngoài ra, bằng cách tăng cường tái tạo tế bào mới, hạt bí đỏ cũng chữa lành và sửa chữa làn da xỉn đen, tổn thương.

Ngày nào cũng ăn vài hạt bí ngô, đảm bảo không mập mà còn ngăn ngừa lão hóa giúp da dẻ hồng hào, mái tóc đen óng - Ảnh 1
Hạt bí ngô giàu collagen tự nhiên rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

3. Dưỡng trắng da xỉn màu

Vitamin E trong hạt bí ngô có tác dụng dưỡng da trắng mịn, căng hồng. Đồng thời, loại Vitamin này còn làm giảm tình trạng xỉn màu cực kỳ nhanh chóng. 

4. Cải thiện độ đàn hồi của da

Kẽm là khoáng chất thiết yếu mang đến nhiều lợi ích trong việc cải thiện làn da, trong đó có khả năng cải thiện độ đàn hồi giúp làn da trông trẻ trung, mềm mịn. Do đó, nếu muốn giảm thiểu tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo nhanh chóng, bạn nên bổ sung hạt bí thường xuyên.

5. Xóa mờ sẹo thâm, đốm nâu

Chất chống oxy hóa trong hạt bí ngô chính là các hợp chất xóa mờ vết sẹo thâm, đốm trên bề mặt da một cách hiệu quả và nhanh chóng. Ăn bí ngô thường xuyên sẽ ức chế quá trình sản sinh hắc sắc tố melanin, từ đó giảm thiểu, ngăn ngừa tình trạng sẹo thâm, đốm nâu quay trở lại. 

Ngày nào cũng ăn vài hạt bí ngô, đảm bảo không mập mà còn ngăn ngừa lão hóa giúp da dẻ hồng hào, mái tóc đen óng - Ảnh 2
Bổ sung nhiều hạt bí ngô, làn da sẽ trở nên tươi trẻ, căng mịn, hồng hào - Ảnh: Internet

Tác dụng của hạt bí ngô đối với tóc

1. Tăng cường mọc tóc

Lượng Vitamin và khoáng chất dồi dào, phong phú trong hạt bí ngô có tác dụng kích thích sự phát triển của tóc. Những hợp chất này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng tóc mà còn ngăn ngừa tình trạng khô, xơ rối, chẽ ngọn. 

2. Bảo vệ da đầu

Da đầu dễ bị bong tróc, tổn thương. Một số dưỡng chất như Vitamin E, kẽm trong hạt bí ngô giúp duy trì độ ẩm trên da đầu, ngăn ngừa tình trạng khô và bong tróc. Điều này còn hạn chế vấn đề về gàu, mẩn ngứa. 

Ngày nào cũng ăn vài hạt bí ngô, đảm bảo không mập mà còn ngăn ngừa lão hóa giúp da dẻ hồng hào, mái tóc đen óng - Ảnh 3
Hạt bí ngô chứa nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng mái tóc đen mượt, óng ả - Ảnh: Internet

3. Ngăn ngừa tóc bạc sớm

Ăn nhiều hạt bí ngô sẽ giúp mái tóc giữ được lượng melanin, nhờ đó luôn đen óng, mượt mà, không gặp phải tình trạng tóc bạc sớm. Do đó, không cần phải sử dụng đến nhiều sản phẩm công nghiệp, bạn vẫn có thể ngăn ngừa lão hóa sớm cho mái tóc bằng cách bổ sung thật nhiều hạt bí ngô mỗi ngày.

Với những lợi ích tuyệt vời trên, bạn nên ăn hạt bí ngô mỗi ngày để sở hữu làn da hồng hào, trắng mịn cùng mái tóc đen dài, óng ả. 

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