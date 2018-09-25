Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen

Chăm sóc da 25/09/2018 14:11

Nếu không có đủ điều kiện để sử dụng viên uống collagen hay đầu tư vào mỹ phẩm cao cấp, bạn hãy bổ sung lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong mỗi ngày. Đây là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội.

Bên cạnh các phương pháp thẩm mỹ, viên uống collagen tổng hợp hay mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa, bạn hoàn toàn có thể chọn các công thức tự nhiên khác để duy trì làn da tươi trẻ hiệu quả mà không hề tốn kém.

Trong đó, trứng gà ngâm mật ong là món ăn giàu collagen tự nhiên cùng hàm lượng cao chất chống oxy hóa cực kỳ phù hợp để kéo dài tuổi trẻ cho làn da. 

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen - Ảnh 1
Trứng gà ngâm mật ong có thể thay thế viên uống collagen, mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Trứng gà ngâm mật ong có tác dụng gì?

Trứng gà: Đây là nguồn cung cấp protein lành mạnh có khả năng săn chắc làn da, kéo căng các nếp nhăn nhanh chóng. Trong trứng có hàm lượng dồi dào collagen tự nhiên, đây là chuỗi protein tổng hợp đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tạo độ đàn hồi, căng mịn và ngăn ngừa lão hóa da vượt trội. 

Trong trứng chứa lượng lớn vitamin B, A có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn giúp điều trị, ngăn ngừa viêm da, mẩn cảm, kích ứng, mụn trứng cá.

Mật ong: Loại mật tự nhiên này chứa lượng lớn axit amin có khả năng loại sạch cặn bã, tác nhân, độc tố gây hại làn da. Đồng thời, tẩy sạch tế bào chết giúp làn da tươi trẻ, hồng hào tự nhiên. 

Trứng gà kết hợp cùng mật ong sẽ mang đến nguồn cung cấp vitamin, collagen, đặc tính kháng khuẩn, chống viêm giúp nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện.

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen - Ảnh 2
Chăm chỉ ăn trứng gà ngâm mật ong mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu làn da tươi trẻ, căng mịn - Ảnh: Internet

Cách làm trứng gà ngâm mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 10 lòng đỏ trứng gà

- 500ml mật ong nguyên chất

Cách thực hiện:

Cho lòng đỏ trứng gà vào chiếc lọ thủy tinh, lưu ý loại sạch lòng trắng để đạt được hiệu quả tối ưu. Đổ mật ong vào ngập lượng trứng, đậy kín nắp đặt nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời sau khoảng 24 giờ đồng hồ là hoàn thành. 

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen - Ảnh 3
Trứng gà ngâm mật ong ăn mỗi ngày cũng rất tốt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, bạn chỉ cần ăn nửa lòng đỏ trứng, tốt nhất là vào buổi sáng.

Ngoài cách này ra, bạn có thể lấy lòng đỏ trứng với 1 muỗng mật ong, thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh cho vào chiếc ly nhỏ. Dùng muỗng đánh đều chúng lên và thưởng thức vào buổi sáng.

Lưu ý khi ăn trứng gà ngâm mật ong

Nếu được ngâm trong mật ong nguyên chất, lòng đỏ sẽ được làm chín bởi lượng axit tự nhiên dồi dào và trở nên đỏ cam, hơi co lại. Do đó, đây cũng là cách để kiểm chứng chất lượng mật ong bạn đã mua. 

Nên bảo quản trứng ngâm mật ong ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Bạn có thể sử dụng món ăn này trong vòng 1 tháng. 

Chăm chỉ bổ sung lòng đỏ trứng ngâm mật ong theo các hướng dẫn trên, bạn sẽ đẩy lùi được các dấu hiệu lão hóa sớm, duy trì được làn da hồng hào, mềm mịn.

Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già'

Ngoài collagen và vitamin, đây là dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa mà phụ nữ nên bổ sung để 'trẻ mãi không già'

Bên cạnh collagen, vitamin, axit amin là loại dưỡng chất cần thiết giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ căng mịn, rạng rỡ của làn da.

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