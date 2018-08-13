Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên

Làm đẹp cùng chuyên gia 13/08/2018 14:55

Brightside vừa chia sẻ danh sách bao gồm 10 thực phẩm giàu collagen nếu bổ sung thường xuyên, quá trình lão hóa da sẽ bị đẩy lùi hiệu quả.

Collagen là một loại protein cấu trúc chịu trách nhiệm duy trì độ đàn hồi của làn da. Vì vậy, nếu các nếp nhăn ngày càng xuất hiện nhiều hơn, da của bạn đã bắt đầu lão hóa. Nguyên chính gây ra vấn đề này là thiếu hụt collagen. Cách bổ sung loại protein này đơn giản nhất chính là có chế độ ăn uống hợp lý. 

Dưới đây là 10 loại thực phẩm quen thuộc hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, tái tạo lại độ đàn hồi của làn da, hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu của lão hóa hiệu quả. 

Nước dùng từ xương

Nước dùng từ xương là một trong những lựa chọn tốt nhất. Trong khi tất cả các loại thực phẩm khác chỉ kích thích sản xuất collagen thì món ăn này lại chứa dạng hoạt tính sinh học của protein mà cơ thể có thể sử dụng ngay lập tức. 

Nước dùng từ thịt bò chứa đầy đủ các loại collagen có lợi cho làn da. Bên cạnh đó, nước dùng từ gà chứa collagen hỗ trợ chức năng của hệ xương khớp. 

Thịt cá hồi

Cá hồi chứa zink và khoáng chất kích thích cơ thể sản xuất collagen. Ngoài ra, chất béo omega-3 dồi dào trong loại thực phẩm này giúp giữ cho làn da luôn trẻ trung. Bạn nên ăn cá hồi 2 lần một tuần.

Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên - Ảnh 1
Nước dùng từ xương, thịt cung cấp collagen mà cơ thể có thể sử dụng ngay. Cá hồi giàu chất béo omega hỗ trợ kích thích tổng hợp collagen - Ảnh: Brightside

Rau lá xanh 

Rau xanh là thực phẩm tốt nhất để ngăn ngừa lão hóa, đồng thời rất có lợi đối với sức khỏe. Nguồn khoáng chất dồi dào trong nhóm thực này hỗ trợ ngăn ngừa phân hủy collagen. 

Tất cả các loại rau xanh đều chứa chất diệp lục có khả năng tăng lượng procollagen - hợp chất bảo vệ da khỏi các bức xạ của tia cực tím và các gốc tự do dẫn đến lão hóa.

Lượng rau bổ sung mỗi ngày nên tỉ lệ thuận với số thời gian hoạt động thể chất mà bạn đã thực hiện. Ví dụ, nếu hoạt động hơn 30 phút mỗi ngày, bạn có thể bổ sung 3 bát rau. 

Trái cây có múi

Trái cây có múi rất giàu Vitamin C giúp các axit amin sản sinh ra proline. Proline là một hóa chất cần thiết trong quá trình sản xuất collagen. Trong khi đó, vitamin C góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các độc tố từ môi trường. Để cung cấp đủ liều lượng dưỡng chất này, bạn nên ăn 2 phần trái cây có múi mỗi ngày.

Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên - Ảnh 2
Rau lá xanh và trái cây có múi cực kỳ tốt cho quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Cà chua

Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím của ánh nắng mặt trời. Loại chất này còn kích thích tổng hợp collagen. Để đạt được những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên uống ít nhất 1 ly sinh tố hoặc nước ép cà chua mỗi ngày.

Bơ chín

Quả bơ chứa nhiều vitamin E giúp ngăn ngừa sự phân hủy collagen trong cơ thể. Ngoài ra, loại quả này giàu chất béo có lợi đối với làn da, trong đó có khả năng tăng sản xuất collagen. 

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nửa quả bơ mỗi ngày.

Trái cây chín mọng

Dâu tây, quả mâm xôi, nam việt quất... đều chứa lượng lớn axit ellagic cần thiết hỗ trợ cơ thể trì hoãn quá trình phân hủy collagen do ánh nắng mặt trời. Nhóm quả chín mọng cũng chứa nhiều vitamin C với khả năng bảo vệ làn da vượt trội. 

Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên - Ảnh 3
Cà chua, trái cây chín mọng và bơ chín là các loại quả có khả năng trì hoãn quá trình phân hủy collagen - Ảnh: Brightside

Trứng 

Tương tự như nước dùng xương, trứng giàu collagen mà cơ thể có thể hấp thụ ngay mà không cần trải qua quá trình sản xuất.

Loại thực phẩm này chứa nhiều lưu huỳnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh collagen và giải độc gan. Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá 2 quả trứng mỗi ngày.

Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên - Ảnh 4
Trứng cung cấp collagen và lưu huỳnh cực kỳ tốt đối với quá trình trì hoãn lão hóa da trong cơ thể - Ảnh: Internet

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô là nguồn cung cấp chất kích thích sản sinh collagen. Hàm lượng zink trong loại hạt này làm chậm sự phân hủy protein. 

Ngoài ra, chúng còn tăng tốc độ tái tạo tế bào mới giúp làn da khỏe đẹp, tươi trẻ. Bạn có thể bổ sung 2 muỗng canh hạt bí ngô mỗi ngày để hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu quả tuổi tác.

Hạt Chia

Hạt Chia có chứa chất béo omega-3 giúp trẻ hóa và hydrat hóa tế bào da. Điều này giúp làn da mềm mịn, căng mướt. Bạn có thể thêm loại hạt này vào món sữa ngũ cốc, sinh tố để thưởng thức.

Muốn làm chậm lão hóa da hiệu quả mà ít tốn kém, hãy ăn 10 loại thực phẩm giàu collagen này thường xuyên - Ảnh 5
Hạt bí ngô và hạt Chia rất giàu collagen và khoáng chất tăng tốc quá trình tái tạo tế bào mới giúp ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Các loại thực phẩm trên chắc chắn sẽ cung cấp lượng collagen cần thiết giúp ngăn ngừa lão hóa da.

Tuy nhiên, dấu hiệu tuổi tác còn ảnh hưởng bởi các thói quen xấu như hút thuốc lá, tiếp xúc nhiều với môi trường ô nhiễm, không bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, bổ sung quá nhiều đường tinh luyện và thức ăn chiên... Do đó, bạn cần phải có lối sống lành mạnh bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý để duy trì nhan sắc tươi trẻ hiệu quả nhất.

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Từ khóa:   thực phẩm tốt cho da ngăn ngừa lão hóa

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