4 bước chăm sóc da mặt đơn giản nhưng có thể thay thế cả đống mỹ phẩm, kem dưỡng hay viên uống collagen đắt tiền

Theo các chuyên gia da liễu, nước ở nhiệt độ từ 37 đến 40 độ C cực kỳ phù hợp dùng để rửa da mặt. Nhiệt độ này tương đương với thân nhiệt của cơ thể nên tạo cảm giác rất dễ chịu, thoải mái, giảm thiểu căng thẳng rất hiệu quả.

Việc chăm sóc có "chiến lược" và khoa học là cách nhanh nhất để bạn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng không tì vết mà chẳng tốn kém nhiều chi phí. Cụ thể, sau đây là 4 bước bạn cần làm mỗi ngày để sở hữu làn da luôn khỏe đẹp.

Nước ấm còn làm cho lớp tế bào chết mềm và dễ bong tróc khi rửa mặt, mát xa nhẹ. Nhờ đó, tạo điều kiện để da mới hình thành, đồng thời làm lỗ chân lông thông thoáng dễ hấp thụ dưỡng chất hơn.

Nước ấm ở khoảng nhiệt này làm tăng cường lưu thông máu, đưa dưỡng chất đi nuôi tế bào giúp làn da luôn khỏe mạnh. Hơn nữa, dùng loại nước này để rửa mặt còn có tác dụng làm dịu, giảm sưng cho các nốt mụn đỏ. Đồng thời khử trùng, loại sạch vi khuẩn gây hại trên bề mặt da.

Dùng nước ấm bằng thân nhiệt để rửa mặt là bước chăm sóc da bạn nên thực hiện mỗi ngày - Ảnh: Internet

Dùng đá lạnh để mát xa da mặt

Đây là phương pháp mang đến vô vàn tac dụng làm đẹp đối với làn da. Không chỉ se khít lỗ chân lông, đá lạnh mát xa da mặt còn ngăn ngừa lão hóa, kéo căng nếp nhăn, xóa mờ vết chân chim, quầng thâm mắt, nám sạm, tàn nhang... rất hiệu quả và nhanh chóng.

Mỗi ngày, vào buổi sáng hoặc tối, sau khi vệ sinh da sạch sẽ, bạn nên dùng viên đá lạnh mát xa theo chuyển động tròn từ 2 - 3 phút để đạt được các hiệu quả kể trên.

Mát xa bằng đá lạnh là bước chăm sóc mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho da mặt - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ cấp dưỡng chất

Mỗi ngày, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn nên đắp mặt nạ để cung cấp dưỡng chất, đồng thời giúp da thư giãn sau 1 ngày làm việc vất vả, căng thẳng.

Cấp dinh dưỡng vào ban đêm sẽ làm tăng khả năng tái tạo tế bào, ngăn ngừa lão hóa, đồng thời dưỡng trắng da nhanh chóng.

Điều bạn cần chỉ là tìm được loại mặt nạ phù hợp với tính chất da để sử dụng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên lành tính, kết hợp với nhau để làm mặt nạ.



Đắp mặt nạ là bước chăm sóc da không thể thiếu mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chế độ dinh dưỡng khoa học, uống nhiều nước

Chú ý, đường và muối chính là 2 loại gia vị gây hại đối với làn da nhất. Trong khi đường khiến sắc tố da thay đổi trở nên sạm đen, bóng dầu thì muối sẽ làm tăng nguy cơ nổi mụn, sần sùi. Do đó, hãy tiết giảm hai loại gia vị này trong các món ăn. Đồng thời, ăn nhiều rau xanh, trái cây để nuôi dưỡng da tốt nhất.

Muối và đường là hai nguyên liệu bạn nên hạn chế bổ sung, chỉ ăn với liều lượng nhỏ

Đặc biệt, uống đầy đủ nước để đảm bảo điều kiện cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, ngăn ngừa tình trạng tích tụ chất độc làm hại đến làn da.

Chỉ cần chăm chỉ tuân thủ thực hiện 4 bước chăm sóc trên mỗi ngày, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết mà ai cũng ao ước.