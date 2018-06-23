Pha bột sắn dây với thứ này uống mỗi ngày, vòng 1 lép đến mấy cũng tăng lên 90cm, da dẻ trắng hồng, căng mịn

Chăm chỉ uống bột sắn dây pha theo các công thức này, vòng 1 bỗng chốc tăng size lên 90cm, da dẻ cũng căng mịn, trắng hồng nhanh chóng.
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Từ lâu, bột sắn dây đã quá quen thuộc đối với chị em phụ nữ trong việc nuôi dưỡng làn da. Bên cạnh đó, người ta thường biết đến loại bột này với tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Thế nhưng, nếu uống bột sắn dây đúng cách, phụ nữ còn có thể đạt được thêm một công dụng nữa, đó là tăng kích thước "núi đôi".
Một số công thức từ bột sắn dây sau đây sẽ giúp cô nàng ngực lép tăng kích thước vòng 1 lên 90cm cực kỳ nhanh và an toàn.
Uống nước bột sắn dây có tác dụng gì?
Nguồn chất xơ dồi dào bên trong bột sắn dây góp phần tăng cường đào thải chất béo, tái tạo cơ, nhờ đó giúp vòng 1 trở nên săn chắc, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ mất thẩm mỹ.
Nhờ lượng Vitamin, khoáng chất dồi dào, uống nước từ loại bột này thường xuyên hỗ trợ tăng cường tái tạo tế bào, đặc biệt là vùng ngực, nhờ đó sau thời gian ngắn, kích thước "núi đôi" tăng lên rất nhanh. Nhờ khả năng này mà uống bột sắn dây còn cải thiện tình trạng da hữu hiệu.
Bên cạnh đó, các axit tự nhiên, chất chống viêm, kháng khuẩn trong loại bột này có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập gây nên mụn, viêm da, kích ứng.
Hơn thế, nguồn dưỡng chất phong phú trong bột sắn dây còn góp phần ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin - nguyên nhân lớn nhất gây nám, tàn nhang, đồi mồi trên da mặt. Đồng thời, tăng cường sắc tố giúp da trắng hồng, căng mịn đáng mơ ước.
Cách pha nước uống bột sắn dây
Công thức sắn dây, chanh và mật ong
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh bột sắn dây
- 1 muỗng canh nước cốt chanh
- 1 muỗng canh mật ong
- 1 ly nước sôi
Cách thực hiện:
Cho bột sắn dây vào ly thủy tinh dày, đổ từ từ nước sôi vào, đồng thời khuấy đều tay để không bị vón cục. Sau đó, khi bột đã hòa tan hết, thêm chanh, mật ong vào rồi khuấy đều thêm là có thể thưởng thức ngay.
Bạn nên uống ly nước sắn dây này cùng với bữa ăn sáng để đạt được hiệu quả tốt nhất.
Công thức với sữa đặc
Nguyên liệu cần có:
- 1 muỗng canh bột sắn dây
- 1 muỗng canh sữa đặc
- 1 ly nước sôi
Cách thực hiện:
Cho bột sắn dây vào ly thủy tinh, vừa đổ nước sôi vào vừa dùng muỗng khuấy đều đến khi bột hòa tan hết. Tiếp đó, đổ sữa đặc vào, trộn đều để sữa tan ra là có thể thưởng thức.
Công thức nước uống này rất phù hợp với người gầy mong muốn tăng vòng 1 và tăng cân. Do đó, nếu đang giảm cân, bạn đừng nên áp dụng.
Lưu ý: Không được pha bột sắn dây với nước lạnh, nước ấm để uống. Điều này có thể gây nguy hại đến sức khỏe.
Chăm chỉ uống nước bột sắn dây mỗi ngày là cách nhanh nhất giúp bạn tăng kích thước vòng 1 để sở hữu hình thể gợi cảm, quyến rũ, đồng thời nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.